Tasso di interesse nazionale: valore della valuta, tasso di cambio

Quando tutti gli altri fattori sono uguali, maggiore è il tasso di interesse di un paese, maggiore è il valore della valuta del paese rispetto al paese che offre tassi di interesse più bassi.Tuttavia, questo semplice calcolo in linea retta raramente esiste in Cambio estero.

Sebbene i tassi di interesse possano essere il fattore principale che influenza il valore di una valuta e il tasso di cambio, alla fine determina la valuta tasso di cambio I tassi di cambio con altre valute sono il risultato di molti fattori correlati che riflettono la situazione finanziaria complessiva di un paese rispetto ad altri paesi.

Punti chiave Rispetto ai paesi che offrono tassi di interesse più bassi, i tassi di interesse più elevati di un paese aumenteranno il valore della valuta di quel paese.

Anche la stabilità politica ed economica e la domanda di beni e servizi di un paese sono fattori importanti nella valutazione della valuta.

Fattore di valore monetario

In generale, tassi di interesse più elevati aumentano il valore della valuta di un paese.I tassi di interesse più elevati tendono ad attrarre investimento straniero, Aumentare la domanda e il valore della valuta nazionale.

Al contrario, tassi di interesse più bassi tendono a non essere attraenti per gli investimenti esteri e a ridurre il tasso di cambio della valuta Valore relativo.

Questo semplice evento è complicato da molti altri fattori che influiscono sui valori delle valute e sui tassi di cambio. Uno dei principali fattori di complicazione è il rapporto tra tassi di interesse più elevati e inflazione. Se un paese riesce a bilanciare con successo i tassi di interesse in aumento senza aumentare l’inflazione, è più probabile che il valore della sua valuta e il tasso di cambio aumentino.

Tassi di interesse e valori di valuta e tassi di cambio

Il tasso di interesse da solo non può determinare il valore di una valuta. Altri due fattori, la stabilità politica ed economica e la domanda di beni e servizi di un paese, sono solitamente più importanti.I fattori di un paese, come Bilancia commerciale tra importazione e esportazione Può essere un fattore chiave nel determinare il valore di una valuta. Questo perché una maggiore domanda per i prodotti del paese significa una maggiore domanda per la valuta del paese.

Numeri favorevoli, come prodotto interno lordo (PIL) e la bilancia commerciale sono anche dati chiave che analisti e investitori considerano quando valutano valute specifiche.

Un altro fattore importante è il livello di indebitamento di un paese.Sebbene elevati livelli di debito possano essere gestiti in un periodo di tempo più breve, alla fine porterà a un tasso di inflazione più elevato e potrebbe eventualmente innescare il Svalutazione La valuta di un paese.

Valutazione politica, economica e valutaria

La storia recente degli Stati Uniti illustra chiaramente l’importanza critica della stabilità politica ed economica complessiva di un paese in relazione alla sua valutazione valutaria.Come il governo degli Stati Uniti e Debito al consumo salita, Riserva federale degli Stati Uniti Adottare misure per mantenere i tassi di interesse vicini allo zero per stimolare l’economia degli Stati Uniti. Quando l’economia si riprende e cresce, la Fed risponde alzando gradualmente i tassi di interesse.

Anche se i tassi di interesse sono a livelli storicamente bassi, Dollaro Rispetto alle valute della maggior parte degli altri paesi, godono ancora di tassi di cambio preferenziali.Ciò è in parte dovuto al fatto che gli Stati Uniti hanno mantenuto la loro Valuta di riserva Per la maggior parte del mondo.

Inoltre, il dollaro USA è ancora considerato porto In un mondo di incertezza economica. Questo fattore, ancora più importante dei tassi di interesse, dell’inflazione o di altre considerazioni, si è dimostrato importante per mantenere il valore relativo del dollaro.