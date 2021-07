Team dell’Enciclopedia degli investimenti

Anna Attkisson è il direttore editoriale senior di Investopedia. È responsabile della supervisione della strategia e delle operazioni sui contenuti. Anna ha iniziato la sua carriera come stagista ASME (American Society of Journal Editors) presso l’American Journal of Family Style and Gardening. Da allora, ha continuato a occuparsi di un’ampia gamma di argomenti complessi, dalle piccole imprese alla finanza. In precedenza, è stata direttrice editoriale di Business.com, Business News Daily e Tom’s IT Pro. Anna ha conseguito una laurea in giornalismo presso l’Università del Kansas.