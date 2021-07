Team di Data Journalism di Investopedia

Le notizie sui dati di alta qualità di Investopedia sono supportate da ricerche originali per garantire che i nostri lettori ricevano le informazioni più accurate e tempestive.membro Team di Data Journalism Conduci sondaggi tra i nostri lettori e il pubblico e combina i dati pubblici in un indice Misurare l’attività economica, e analizzare i nostri dati di prima parte per fornire ai lettori le informazioni di cui hanno bisogno per comprendere gli eventi attuali e prendere decisioni finanziarie più informate.

Amanda Morelli Direttore Senior del Data Journalism Amanda Morelli è senior director del data journalism presso Dotdash, un editore digitale che possiede e gestisce Investopedia. È responsabile del progetto di data journalism di Investopedia, progettando ed eseguendo ricerche e analisi originali e identificando opportunità e strategie per l’esplorazione. leggi di più