Tecnologia Bitcoin: quanto scenderà il prezzo di BTC dopo aver fallito al livello di resistenza di $ 42.000?

Bitcoin (Bitcoin) C’è stato un impressionante rimbalzo del 44% in dieci giorni di negoziazione verde consecutivi. Questo rimbalzo e il gran numero di giorni verdi hanno portato a un cambiamento di umore. Quasi due settimane fa, il mercato era paragonabile ai funerali e molti si aspettavano che scendesse a $ 20.000.

Tuttavia, dopo aver superato $ 31.000, il sentimento del mercato è completamente cambiato. L’opinione attuale è che Bitcoin dovrebbe rimbalzare a $ 100.000 o più nella seconda metà di quest’anno e gli analisti on-chain sono di nuovo in gioco.

Bitcoin si romperà verso l’alto da qui o ci sarà una sana correzione? Diamo un’occhiata alla tecnologia.

Una resistenza di $ 42.000 impedisce a Bitcoin di sfondare

Grafico a 1 settimana BTC/USD. fonte: Visualizzazione delle transazioni

Il grafico settimanale mostra l’attuale struttura del range di BTC/USD. In questa struttura non si è verificata alcuna svolta. La scorsa settimana, il prezzo di Bitcoin ha cercato di sfondare la zona di resistenza, ma non è stato ancora in grado di forzare una svolta.

Pertanto, la conclusione è che il mercato è ancora incerto sulla direzione del mercato in questa fase. Tuttavia, il grafico settimanale mostra anche un chiaro supporto in quest’area tra US $ 28.000-31.000. Sebbene il prezzo del Bitcoin fosse estremamente pessimista l’ultima volta che ha toccato questo intervallo, il livello è stato testato molte volte e rimane ancora un livello di supporto.

Infine, se il mercato desidera maggiori informazioni sulla direzione, un intervallo di tempo inferiore di solito indica ulteriori indizi a cui prestare attenzione.

Il grafico giornaliero di Bitcoin si prepara per la correzione della salute

Grafico a 1 giorno BTC/USDT. fonte: Visualizzazione delle transazioni

Il grafico giornaliero di Bitcoin non ci dice molto, sebbene il recente rally sia una ripida scala di candele verdi.

Questo rimbalzo non solo mostra l’interesse del mercato, ma mostra anche che le previsioni più popolari sono spesso sbagliate. Quando il prezzo di Bitcoin si aggirava intorno ai $ 30.000, molte persone si aspettavano che scendesse ulteriormente a $ 20.000. L’analisi on-chain mostra che i detentori a breve termine hanno venduto molto in questo intervallo e sono previsti ulteriori aggiustamenti, mentre i detentori a lungo termine hanno aumentato le loro partecipazioni.

Si è quindi verificato l’esatto contrario della rettifica. Bitcoin è rimbalzato del 44%, mentre le altcoin sono aumentate del 70%-150%.

Inoltre, se il prezzo di Bitcoin non può superare ulteriormente i 42.000 USD, la regione potrebbe verificare potenziali minimi più alti intorno a 36.000 USD o 33.000 USD.

Tuttavia, se il mercato è davvero rialzista, un netto aggiustamento a $ 33.000 non sarà gradito, poiché questo aggiustamento fornirà ancora una volta posizioni di ingresso per i ritardatari.

Inoltre, una correzione a $ 36.000 produrrà un minimo più alto, che confermerà il cambiamento di tendenza del mercato. Dopo il massimo più alto, il minimo più alto conferma il cambiamento di tendenza e la divergenza rialzista, rendendo lo scenario da $ 36.000 il livello migliore perché ciò accada.

Anche il valore di mercato totale sta affrontando un’enorme resistenza

Grafico di 1 giorno del valore di mercato totale. fonte: Visualizzazione delle transazioni

Il valore di mercato totale delle criptovalute ha visto un crollo devastante e rapido del 55%, portando a un passaggio dall’euforia alla frustrazione.

Tuttavia, a giudicare dal grafico, è stato condotto un nuovo test sano e bello al livello di 1,1 trilioni di dollari USA. Questo livello non è stato testato durante l’intero processo di aggiornamento. Ora è stato finalmente ritestato, il che ha portato gli acquirenti a intervenire.

Questo livello è paragonabile all’area $ 28-31.000 di Bitcoin, che ha superato diversi test. Tuttavia, il valore di mercato totale delle criptovalute non sembra essere pronto per una svolta verso l’alto, poiché attualmente affronta una zona di resistenza critica di $ 1,75 trilioni.

L’area rossa mostra resistenza molte volte, formando una struttura ad intervalli. In questa struttura, è necessario un minimo più elevato per confermare un cambiamento di tendenza. A questo proposito, il minimo di 1,35 trilioni di dollari sarà un buon livello per il continuo rialzo. Se il valore di mercato totale supera $ 1,75 trilioni, potrebbe raggiungere un livello record.

Concentrati sui livelli chiave di Bitcoin in un lasso di tempo inferiore

Grafico a 1 ora BTC/USD. fonte: Visualizzazione delle transazioni

Il grafico a 1 ora di Bitcoin mostra chiaramente il mercato attuale. Nel giro di 4 ore è stata rilevata una divergenza ribassista, che sarà confermata se il prezzo di Bitcoin scenderà sotto i 38.500 dollari.

Sul grafico a 1 ora, il prezzo di Bitcoin è sceso al di sotto del livello di supporto di $ 40.800. Questo declino significa che il mercato è crollato e il successivo supporto deve essere testato. Il prossimo livello di supporto è $ 38.600.

Tuttavia, il numero di suddivisioni non è elevato perché lo stop loss effettivo è inferiore al recente minimo di $ 38.500. Pertanto, se il mercato crolla di nuovo, è possibile apportare correzioni più sostanziali a 36.500 USD e 35.000 USD.

Tale correzione correggerà l’intero mercato, attraverso il quale l’etere (Ethereum) Potrebbe anche scendere a $ 2.300 e $ 2.000.

I livelli chiave al ribasso sono 38.500 USD, 36.500 USD e 35.000 USD.

Infine, la resistenza chiave per rompere il prezzo del Bitcoin è a $ 40.600-41.000. Se questo livello viene rotto, è probabile che il rally continui a $ 48.000, poiché il prezzo di Bitcoin romperà il recente massimo di $ 42.000.

Tuttavia, dopo un così grande rimbalzo e un rapido cambiamento emotivo, la correzione è molto salutare, specialmente se Bitcoin non riesce a sfondare $ 40.800 in una volta sola.

Le opinioni e le opinioni qui espresse rappresentano solo autore Non riflette necessariamente le opinioni di Cointelegraph. Ogni investimento e transazione comporta dei rischi. Quando prendi una decisione, dovresti condurre la tua ricerca.

