Tecnologia Zhongtian: l’attività principale dell’azienda mantiene una crescita costante.Il business delle comunicazioni di fascia alta è solo una crisi a breve termine

Condividi questo articolo!

Data: 23 luglio 2021 alle 15:42

Il 22 luglio, Zhongtian Technology (600522) ha emesso un “Avviso sui rischi significativi della società”, affermando che la società e la sua controllata Jiangdong Dianke, una holding controllata che gestisce attività di comunicazione di fascia alta, hanno avuto un’esecuzione anormale di alcune comunicazioni di fascia alta contratti di natura commerciale. Al 30 giugno 2021, i pagamenti anticipati consolidati di 2.135.132.200 RMB corrispondono alla consegna di fornitori di materie prime che non sono quelli previsti, i crediti da pagare di 512.331.600 RMB sono scaduti e il valore rimanente delle scorte non consegnate dopo aver dedotto gli incassi anticipati ricevuti è di RMB 1.107.434.600 Quanto sopra può comportare il rischio di perdita della società.

Fondi operativi abbondanti e nessun impatto significativo sull’operatività complessiva

Il business delle comunicazioni di fascia alta è una nuova attività di Zhongtian Technology negli ultimi anni. Zhongtian Technology ha dichiarato che i suoi fornitori e clienti non si sovrappongono ai principali fornitori e clienti aziendali dell’azienda; questa attività rappresenterà solo il 5,47% delle entrate dell’azienda nel 2020, il che non avrà un impatto significativo sulle operazioni aziendali complessive dell’azienda; dopo considerando pienamente i rischi di capitale del business delle comunicazioni di fascia alta, il principale capitale di trasferimento operativo di Zhongtian Technology è ancora abbondante.

Alcuni analisti hanno sottolineato che, in quanto noto fornitore di prodotti di comunicazione ottica, Zhongtian Technology è uno dei “Big Five” cinesi di fibre e cavi ottici. È anche un importante fornitore di prodotti per l’energia elettrica e l’attrezzatura marittima. i prodotti citati hanno più di dieci o addirittura decenni di esperienza Storia operativa. Questa volta, il business delle comunicazioni di fascia alta che comporta rischi aziendali non ha alcun collegamento con diversi importanti settori come le telecomunicazioni, l’energia e l’oceano.

Adottare misure rigorose per garantire il funzionamento stabile dell’azienda

Secondo l’annuncio, in risposta ai suddetti rischi dei servizi di comunicazione di fascia alta, il governo territoriale ha adottato misure efficaci per istituire squadre speciali per affrontare le questioni correlate. L’azienda si adopera per verificare le circostanze specifiche dell’esecuzione di contratti anomali, le ragioni dei crediti scaduti e la mancata tempestiva consegna delle materie prime da parte dei fornitori, e si attiva attivamente per far fronte ai suddetti rischi.

Zhongtian Technology ha dichiarato che il consiglio di amministrazione e il management della società adotteranno tutte le misure e i mezzi possibili per fare del loro meglio per ridurre le perdite, diligentemente e diligentemente, per garantire il funzionamento stabile delle società quotate e per proteggere gli interessi degli azionisti.

Principalmente impegnata in una forte energia eolica offshore e nuove energie, promettente

L’informazione pubblica mostra che la tecnologia Zhongtian è stata fondata nel 1992 e ha iniziato dalle comunicazioni ottiche.Attualmente, ha formato una struttura industriale diversificata come equipaggiamento marittimo, nuova energia, smart grid, comunicazioni ottiche e nuovi materiali. L’attività principale di Zhongtian Technology è cresciuta costantemente e si è comportata molto bene. Secondo il rapporto finanziario del 2020, il reddito d’impresa quotato di Zhongtian Technology è stato di circa 44,1 miliardi di yuan, con un aumento annuo del 13,55% e un utile netto di 2,37 miliardi di yuan, con un aumento annuo del 20,98%.

Il 2021 è il primo anno del “14° Piano quinquennale”. Con un nuovo punto di partenza e catturando nuove opportunità, Zhongtian Technology ha determinato un nuovo layout strategico per conformarsi al nuovo ordine economico di “pulito e a basse emissioni di carbonio” e sforzarsi di diventare una corsa ultra lunga “dual-carbon”. La forza principale della strada; il layout industriale con nuova energia come svolta, l’economia marina come leader, smart grid come supporto, comunicazione 5G come fondamento e nuovi materiali come punto di crescita, apre un nuovo capitolo.

Fonte: Pubblica Yi

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link