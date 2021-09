Telecom Italia si candida per un progetto cloud in Italia-CEO

Share it

Cernobbio, Italia: L’amministratore delegato Luigi Gubitosi ha dichiarato sabato che Telecom Italia presenterà una lettera di intenti per creare un centro cloud nazionale in Italia con tre partner, tra cui il gruppo di difesa Leonardo e la banca nazionale CDP.

In precedenza il ministro dell’Innovazione Vittorio Colao (Vittorio Colao) ha dichiarato che l’Italia prevede di ricevere offerte da parte delle aziende interessate alla costruzione di un cloud center entro la fine di settembre, un progetto da 900 milioni di euro (1,07 miliardi di dollari). Rete. Strutture per l’archiviazione dei dati.

Gubitossi ha detto ai giornalisti alla conferenza annuale di affari a Cernobbio, sul Lago di Como: “Il ministro non sarà deluso… Faremo un’offerta e credo che soddisferà i requisiti”.

Il Cloud Center è uno dei progetti finanziati dall’UE per aiutare l’economia italiana a riprendersi dalla pandemia e riflette gli sforzi europei per rendere il gruppo di 27 membri meno dipendente dalle grandi aziende tecnologiche estere per i servizi cloud.

“L’iniziatore del programma è CDP e stiamo anche collaborando con Leonardo e (società informatica statale) Sogei. Siamo un gruppo di aziende italiane qualificate che lavoreranno duramente per soddisfare le esigenze del Paese”, ha affermato Gubitossi.

Ha aggiunto che la proposta congiunta sarà pronta alla fine di questo mese ei quattro partner potrebbero creare una nuova società per realizzare il progetto.

Il ministro italiano dell’Innovazione annuncerà martedì la strategia del governo e i requisiti dettagliati per il progetto cloud nazionale.

(1 USD = 0,8416 Euro)

(Segnalazione di Francesca Landini ed Elvira Pollina; Montaggio di Mark Potter e Mike Harrison)

