Telefono coperto e telefono normale: qual è la differenza?

Chiamata coperta e chiamata normale: panoramica

Una specie di Opzioni di chiamata È un tipo di contratto che conferisce all’acquirente o al detentore il diritto di acquistare beni a una data oa un prezzo prestabiliti. Le opzioni di chiamata vengono utilizzate per creare una varietà di strategie, come chiamate coperte e chiamate nude.

Chiamata di copertura

Una specie di Chiamata di copertura È una strategia di opzioni che prevede la vendita di opzioni call coperte da una posizione lunga nell’asset. Questa strategia fornisce protezione al ribasso per le azioni e genera reddito per gli investitori.

Chiamata regolare

D’altra parte, convenzionale Chiamata breve Opzioni, oppure chiamata nuda, È una strategia di opzioni in cui gli investitori vendono opzioni call. A differenza della strategia delle opzioni call garantite, il vantaggio della strategia delle opzioni call nude è solo il premio ricevuto. Gli investitori con posizioni rialziste nude credono che l’attività sottostante sarà da neutrale a ribassista a breve termine.

Esempi di chiamate coperte e chiamate regolari

Ad esempio, supponiamo che un investitore sia long su 500 azioni DEF ad un prezzo di $8. Il titolo viene scambiato a $ 10 e gli investitori temono che il prezzo possa scendere entro sei mesi. Gli investitori possono vendere cinque opzioni call per la loro posizione azionaria lunga. Supponiamo che vendano 5 opzioni call DEF con un prezzo di esercizio di $ 15 e una data di scadenza di sei mesi.

Se il prezzo dell’azione è inferiore al prezzo di esercizio, manterranno tutto il premio dell’opzione call perché sono prive di valore. Se il prezzo delle azioni supera $ 15, otterranno comunque un profitto perché iniziano long a $ 8. Poiché gli investitori sono opzioni call corte, se l’acquirente dell’opzione call esercita i propri diritti, sono obbligati a consegnare il titolo al prezzo di esercizio prima della data di scadenza o della data di scadenza.

D’altra parte, supponiamo che un altro investitore venda un’opzione call DEF a un prezzo di esercizio di $ 15, che scade la prossima settimana. Sono in una posizione di naked call; in teoria, hanno un potenziale di downlink illimitato. La ricompensa per l’assunzione di questo rischio è il premio che ricevono.