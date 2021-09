Temasek ha fondato Aicadium per acquisire BasisAI, una società di intelligenza artificiale sostenuta da Singapore Temasek | Shenton Wire

Share it

Le due società hanno dichiarato in un comunicato stampa lunedì che Aicadium, una società di servizi di intelligenza artificiale (AI) fondata dalla società di investimento statale di Singapore Temasek Holdings, ha acquisito BasisAI, fornitore di software di intelligenza artificiale sostenuto da Temasek.

La dichiarazione ha affermato che la società combinata si chiamerà Aicadium e prevede di espandere la propria attività a clienti globali, aggiungendo che combineranno una profonda esperienza di intelligenza artificiale/apprendimento automatico e sviluppo del prodotto.

“Questa acquisizione ci consente di accelerare la nostra strategia di crescita, espandere la nostra portata ed espandere i nostri prodotti, che sono costruiti su una solida piattaforma di intelligenza artificiale e una solida base di un team di talenti congiunto. Siamo molto felici di unire le forze con Aicadium, al fine di per rafforzare la nostra forza nella costruzione di un sistema di intelligenza artificiale responsabile”, ha dichiarato Liu Fengyuan, co-fondatore e CEO di BasisAI.

La dichiarazione affermava che Liu servirà come posizione di leadership esecutiva di Aicadium insieme al co-fondatore di BasisAI Linus Lee.

BasisAI, con sede a Singapore, ha raccolto 8,2 milioni di dollari (6 milioni di dollari) in finanziamenti iniziali da Temasek e Sequoia India nel 2019 e un anno dopo ha lanciato una piattaforma proprietaria di machine learning chiamata Bedrock, progettata per consentire alle organizzazioni di implementare rapidamente servizi di intelligenza artificiale, afferma la dichiarazione. disse.

Secondo la dichiarazione, i clienti di BasisAI includono DBS Bank, United Overseas Bank, OCBC Bank, ComfortDelGro, Singapore Airlines e il governo di Singapore, oltre a collaborare con Accenture, PricewaterhouseCoopers e AWS.

BasisAI è stata co-fondata da Liu Feng-Yuan, Linus Lee e Silvanus Lee nel 2018, attingendo alla loro esperienza nella creazione di AI per le aziende della Silicon Valley.

Aicadium è stato istituito il mese scorso come centro di eccellenza globale per l’intelligenza artificiale di Temasek e prevede di collaborare con le società del portafoglio Temasek e altre società per sviluppare ed espandere i servizi di intelligenza artificiale.

