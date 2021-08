Tencent (00700.HK) ADR non ha visto un rimbalzo

Condividi questo articolo!

Data: 4 agosto 2021 alle 5:32

L’indice azionario statunitense ha raggiunto un nuovo massimo e l’indice ADR azionario di Hong Kong ha chiuso a 26.144 punti, in calo di 50 punti o dello 0,19%.

L'”Economic Information Daily” guidato dall’agenzia di stampa Xinhua ha pubblicato ieri un articolo in cui criticava i giochi online come “oppio mentale”. ) è sceso del 10%. Tencent e NetEase (09999.HK) hanno successivamente inasprito le loro politiche per impedire ai minori di dedicarsi ai giochi online. Tencent ha lanciato 7 nuove misure di “Doppia riduzione, doppio e tre sostenitori” e NetEase ha annunciato il lancio del “Ambiente Internet per i giovani estivi”. Attività di Progetto Speciale “Remediation”.

Beishui ha registrato ieri un deflusso netto di 4,94 miliardi di yuan e un deflusso netto di fondi per il dodicesimo giorno di negoziazione consecutivo. (Calcolato in base alla sottrazione del fatturato in acquisto e del fatturato in vendita fornito dalla Shanghai-Shenzhen-Southbound “Southbound Trading” fornita dalla Borsa di Hong Kong). Tencent è stata venduta netta da Beishui per 4,467 miliardi di yuan, che è stata la più grande quota netta della giornata; Xindong Company (02400.HK), che è scesa dell’8,1%, ha avuto un utile netto di 50,58 milioni di yuan. Tencent ha chiuso ieri a 446 yuan, in calo del 6,1% o 29 yuan, e le sue azioni hanno chiuso a 442,07 yuan in ADR, in calo di 3,93 yuan rispetto alla chiusura di Hong Kong.

Secondo i dati, il fatturato effettivo delle vendite del mercato dei giochi cinese nel 2020 è di 278.687 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 20,71%. Tencent Games, che occupa metà del settore, ha raggiunto un reddito operativo di 156,1 miliardi di RMB nel 2020, ovvero 101,5 miliardi di RMB in più rispetto al reddito operativo di NetEase Games, che è al secondo posto nel settore. Tra questi, è orgoglioso del mercato “Glory of the King” di Tencent Games, che è stato lanciato nel 2015. Nel 2020, il numero di utenti attivi giornalieri è di 100 milioni, occupando il primo posto nel flusso di giochi per dispositivi mobili della Cina continentale.

Il rapporto annuale 2020 di Tencent ha annunciato per la prima volta la percentuale del fatturato dei giochi dei minori: per la quarta volta nel 2020, i minori di 18 anni hanno rappresentato il 6% del fatturato dei giochi online nazionali di Tencent, di cui minori di 16 anni. è del 3,2%.

Huang Deji, direttore esecutivo del dipartimento di ricerca di Kingston Financial, ritiene che anche se il governo non introdurrà formalmente nuovi regolamenti, la tecnologia e le azioni Internet si adegueranno e lo sviluppo complessivo del settore e la crescita degli utenti di giochi rallenteranno, colpendo direttamente anche le entrate della tecnologia e delle azioni Internet e la futura espansione del capitale di Tencent attraverso fusioni e acquisizioni stanno diventando sempre più difficili.Il prezzo delle azioni di Tencent di 420 yuan è il punto di supporto chiave a breve termine.

L’utile netto di Alibaba (09988.HK) attribuibile agli azionisti ordinari nel primo trimestre di questo anno fiscale è stato di 45,14 miliardi di yuan, in calo del 5% su base annua. L’utile netto non-GAAP è stato di 43,44 miliardi di yuan, in crescita del 10% su base annua, a causa dell’aumento dei redditi da capitale contabilizzati con il metodo del patrimonio netto. Tra questi, i ricavi delle attività di cloud computing sono aumentati del 29% a 16,05 miliardi di yuan e il tasso di crescita è rallentato a causa del calo dei ricavi di un singolo cliente nel settore di Internet. Il Gruppo ritiene che i ricavi dell’attività di cloud computing continueranno a essere più diversificati in termini di clienti e settori.

Alibaba ha aumentato il programma di riacquisto di azioni totali da 10 miliardi di dollari a 15 miliardi di dollari, valido fino alla fine del prossimo anno, il più grande programma di riacquisto nella storia del gruppo che riflette la sua fiducia nella crescita a lungo termine .

Alibaba (BABA) è sceso dell’1,354%, in calo dello 0,82% rispetto al prezzo di chiusura locale. 191,92 yuan, 1,58 yuan inferiore al prezzo di chiusura locale.

