Tencent (00700.HK) risponde al reclamo su WeChat e condurrà l’autoispezione e l’autoesame della funzione del modello giovanile

Ieri la Procura del popolo del distretto di Haidian di Pechino ha intentato una causa civile di interesse pubblico contro Tencent (00700.HK), sostenendo che il “modello giovanile” del prodotto WeChat di Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd. non è conforme alle pertinenti disposizioni della “Legge sulla protezione dei minori della Repubblica popolare cinese”, viola i diritti e gli interessi legittimi dei minori e coinvolge l’interesse pubblico. In risposta all’incidente, WeChat ha dichiarato che condurrà l’autoispezione e l’autoesame della funzione del modello giovanile WeChat, accetterà i suggerimenti degli utenti con una mente aperta e risponderà sinceramente alle controversie di interesse pubblico civile.

In risposta, WeChat ha risposto la sera del 6 agosto. Secondo WeChat, la Procura del Popolo del Distretto Haidian di Pechino ha riferito dell’annuncio del prodotto WeChat “Modalità Giovani”. WeChat condurrà un’autoispezione e un autoesame della funzione della Modalità WeChat Giovani e accetterà i suggerimenti degli utenti e rispondere sinceramente alle cause civili di interesse pubblico.

La Procura del popolo del distretto di Haidian di Pechino ha dichiarato che, in base all’articolo 55 della legge di procedura civile della Repubblica popolare cinese, le agenzie e le organizzazioni correlate specificate dalla legge possono avviare contenziosi civili di interesse pubblico e possono supportare l’azione penale. L’avviso è pubblicato ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, della “Legge di procedura civile della Repubblica popolare cinese” e dell’articolo 13, paragrafo 1, dell'”Interpretazione della Corte suprema del popolo e della Procura suprema del popolo su diverse questioni concernenti la Applicazione delle leggi ai casi di contenzioso di interesse pubblico pubblico” , Le agenzie e le organizzazioni sociali che intendono avviare un contenzioso di interesse pubblico civile sono pregati di segnalare la situazione in questione a questo tribunale per iscritto entro 30 giorni dall’emissione del presente avviso.

WeChat ha affermato che attribuisce grande importanza alla crescita sana dei giovani e che WeChat si assumerà attivamente la responsabilità sociale di proteggere e guidare i giovani. Nell’ottobre 2020, in risposta all’iniziativa dell’autorità competente, WeChat ha preso l’iniziativa di lanciare il modello giovanile e ne ha continuamente migliorato le capacità. Quando è attualmente abilitato, i genitori possono impostare la gamma aperta di account video, account ufficiali, mini programmi e altri prodotti e supportare la visualizzazione di pool di contenuti esclusivi di account video per adolescenti, impedire ai giovani utenti di avviare trasmissioni in diretta e utilizzare le trasmissioni in diretta per premi, mini giochi di chiusura, ricarica di monete Q, carta di credito e altre funzioni. WeChat coglierà anche questa opportunità per raccogliere ampiamente il feedback degli utenti, migliorare continuamente varie misure di protezione per i giovani e continuare a fornire una guida positiva ai giovani e lavorare con i genitori per proteggere la sana vita online dei giovani.

