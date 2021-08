Tencent e altri titoli di giochi sono crollati dopo che i media cinesi lo hanno definito “oppio mentale” per adolescenti

Temendo che stia per iniziare un nuovo capitolo della regolamentazione, le accuse di “oppio mentale” hanno causato il crollo delle azioni del conglomerato tecnologico multinazionale cinese Tencent e di altre società di gioco.

La perdita è avvenuta dopo un articolo dell’Economic Information Daily, che era collegato alla Xinhua News Agency, un’agenzia di stampa controllata dallo stato in Cina, in cui si affermava che l’industria del gioco, in particolare Tencent, sta danneggiando i giovani cinesi. Secondo i media.

Sebbene il South China Morning Post abbia successivamente riferito che la storia era stata rimossa, gli investitori erano preoccupati che potesse arrivare un altro giro di vite regolamentare, il che ha messo a disagio gli investitori. Anche il “South China Morning Post” ha sottolineato che questo articolo non sembra rappresentare la posizione di Pechino nel settore, e ha segnalato un recente commento positivo di un funzionario.

La Cina è il mercato dei videogiochi e degli e-sport più grande al mondo PwC Cina, Il fatturato totale dello scorso anno ha raggiunto i 31,5 miliardi di dollari USA. Entro il 2025, si prevede che la quota delle entrate dei giochi social e casual basati su app cinesi raggiungerà il 71,8% delle entrate complessive dei videogiochi, mentre la maggior parte delle entrate di Tencent proviene dai giochi.

Un’ondata di colpi separati alle aziende tecnologiche, tra cui il dipartimento musicale di Tencent e il gigante del ride sharing Didi Global

DIDI,

+0,68%

E le società educative hanno represso le azioni cinesi e le loro azioni quotate negli Stati Uniti nelle ultime settimane.

Jeffrey Halley, analista di mercato senior per OANDA Asia Pacific, ha dichiarato in un rapporto: “Dopo le ultime settimane, anche gli avvertimenti indiretti emessi dalle autorità sono stati ignorati, il che ti porterà pericolo, e i rischi normativi cinesi sembrano ancora esistere e vanno bene.” Clienti.

Tencent sembra rispondere a potenziali minacce perché ha annunciato limiti di tempo online per i minori che vogliono giocare ai suoi giochi e ha affermato che vieterà alle persone sotto i 12 anni di spendere soldi per questi giochi. Secondo la dichiarazione sull’account WeChat Notizie Bloomberg.