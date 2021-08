Tencent esaminerà il “modello giovanile” di WeChat dopo che i pubblici ministeri hanno intentato una causa Reuters

Reuters ha riferito ad aprile, citando persone che hanno familiarità con la questione, che la Cina si sta preparando a imporre enormi multe a Tencent come parte di un giro di vite antitrust completo sui giganti cinesi di Internet, ma potrebbe essere inferiore a una multa record di 2,75 miliardi di dollari. Alibaba (Borsa Valori di New York:).

Tencent ha annunciato martedì nuove restrizioni sull’uso del suo videogioco di punta “Honor of Kings” da parte dei minori, dopo che il prezzo delle sue azioni è stato duramente colpito da un articolo ufficiale dei media che descrive i giochi online come “oppio spirituale”.

Il documento non spiega come il “modello giovanile” di WeChat violi la legge cinese. Ha affermato che può supportare altre agenzie e organizzazioni che intendono intentare una causa contro il dipartimento di Tencent e richiedere loro di contattare l’ufficio del pubblico ministero entro 30 giorni.

Secondo i documenti pubblicati su JCRB.com, un sito web gestito dal principale procuratore cinese, la causa è stata intentata dalla Procura del popolo del distretto di Haidian, Pechino, contro la Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd.

