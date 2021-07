Tennis-Batty mette fine alla lunga attesa australiana per il titolo femminile di Wimbledon Reuters

L’australiana è caduta in ginocchio ed è scoppiata in lacrime, poi ha detto che non ricordava cosa fosse successo al match point.

L’australiano è riuscito a riorganizzarsi e a rompere il servizio in anticipo per condurre 3-0, che è abbastanza.

L’australiana ha mantenuto il controllo nel secondo set e ha segnato un vantaggio di 3-1 nel terzo game, ma Pliskova ha trovato una marcia in più per pareggiare il punteggio 3-3.

Pliskova è apparsa in mare contro il brusco calo delle australiane in slice e colpi di precisione, ma è riuscita a rompere due volte il servizio per rientrare in partita. Ma il terzo break ha dato a Batty il primo set.

