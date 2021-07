Tennis-Djokovic ha trionfato a Wimbledon e ha vinto un record del 20esimo Grande Slam Reuters

“Quando ero bambino, vincere Wimbledon è sempre stato il mio sogno più grande… Devo ricordare a me stesso quanto sia speciale, non darlo per scontato”.

Una pausa nel terzo quarto e due nel quarto sono bastate per permettere a Djokovic di chiudere la partita davanti al rumoroso pubblico del campo centrale, che continuava a scandire i nomi dei deboli in Italia.

“Sono in buona forma, ovviamente ho giocato bene e ho giocato il mio miglior tennis nel torneo del Grande Slam. Questa è la mia priorità assoluta in questo momento in questa fase della mia carriera. Quindi continuiamo”.

Djokovic ha vinto anche l’Australian Open e il French Open nel 2021. Ha solo bisogno di vincere gli US Open per diventare il primo Grande Slam del calendario da Rod Laver nel 1969. Persone.

