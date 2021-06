Tennista russo arrestato per indagini su partite truccate agli Open di Francia

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

L’arresto della tennista russa Yana Sizikova con l’accusa di un’indagine su partite truccate al Roland Garros ha gettato un’ombra su un evento di punta dello sport.

Un funzionario della Federazione francese di tennis ha confermato l’arresto della polizia francese e ha detto che la polizia sta indagando.

La procura di Parigi ha dichiarato all’Associated Press che un giocatore è stato arrestato giovedì sera per “comportamento che potrebbe essere messo in atto nel settembre 2020”. Una persona a conoscenza della situazione ha dichiarato al Financial Times che le accuse erano legate a partite truccate.

L’avvocato di Sizikova, Frederic Belot, ha detto a Reuters che è stata rilasciata venerdì.

Nel settembre dello scorso anno, i pubblici ministeri francesi hanno avviato un’indagine sulla frode e sulla “corruzione attiva e passiva” di “gruppi organizzati” sospettati di aver manipolato le partite della partita di doppio femminile dell’Open di Francia 2020.

L’indagine ha coinvolto una partita tra il duo rumeno Andreea Mitu e Patricia Maria Tig e Sizikova e l’americana Madison Brengle. Il rumeno ha vinto la partita prima di essere eliminato al terzo turno.

Belot ha spiegato che Sizikova e il suo compagno di doppio avrebbero perso deliberatamente un servizio, e la russa ha commesso un doppio fallo nel servizio.

Ha aggiunto che Sizikova ha contattato le autorità del tennis l’anno scorso e lei ha fornito loro una spiegazione, che ha detto li ha resi “soddisfatti”.

Belot ha dichiarato: “Pertanto, Yana Sizikova è andata a Parigi una settimana fa per partecipare al doppio femminile dell’Open di Francia 2021. Questo è uno stato d’animo calmo e migliore”.

“Quando è stata arrestata, lei e suo padre sono rimasti scioccati”.

La 26enne Sizikova si è classificata 101esima al mondo nelle partite di doppio e 765esima nelle partite di singolare. Secondo i dati della Women’s Tennis Association, durante la sua carriera ha vinto $ 206.617 in premi in denaro.

Giovedì, lei e il suo compagno di doppio sono stati eliminati al primo turno degli Open di Francia in due set consecutivi.

Una persona vicina all’organizzazione ha affermato che l’International Tennis Integrity Agency è l’organismo di controllo anticorruzione di questo sport: una volta che un giocatore è stato accusato, può essere temporaneamente sospeso. La persona a conoscenza della questione ha affermato che l’agenzia istituita dall’organo di governo dello sport ha discusso della situazione con la polizia francese.

Nel maggio di quest’anno, il tennista kazako Roman Khassanov è stato sospeso per 10 anni dopo aver ammesso di aver violato le norme anticorruzione. Nel gennaio di quest’anno, ITIA ha sospeso a vita due giocatori russi dopo aver indagato su una frode di gioco.

Nel 2016, il giocatore di singolare maschile numero uno al mondo Novak Djokovic ha raccontato come… Rifiutato un metodo Ha perso deliberatamente la partita quando era un adolescente.

Newsletter settimanale tabellone segnapunti Questa è la nuova newsletter settimanale imperdibile sull’attività sportiva del Financial Times, dove troverai la migliore analisi delle questioni finanziarie di club, franchising, proprietari, investitori e gruppi di media che interessano l’industria globale. Registrati qui.

Secondo l’agenzia delle forze dell’ordine dell’Unione europea Europol, il tennis e il calcio sono i due sport più comunemente presi di mira dai criminali, che hanno avvertito che le pressioni sportive e finanziarie dovute alla pandemia di coronavirus nell’economia in generale potrebbero aumentare il rischio di corruzione.

Nell’agosto dello scorso anno, Europol ha avvertito di aver scoperto un aumento dei piani fraudolenti per le partite di tennis e che i gruppi della criminalità organizzata in Europa e in Asia avevano “ampiamente partecipato” a questo sport.

Secondo le forze dell’ordine, ci sono prove che tra il 2014 e il 2018 sono state truccate quasi 500 partite di tennis. Il manipolatore del gioco può provare a manipolare il risultato del gioco, del singolo set, del gioco o del servizio.

L’arresto di Sizikova è l’ultima polemica all’Open di Francia di quest’anno, uno dei quattro maggiori eventi sportivi.All’inizio di questa settimana, il numero due Uscita Osaka Naomi Dai successivi riferimenti a temi di salute mentale in conferenza stampa.