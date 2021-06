Teoria del portafoglio moderna: perché è ancora popolare

Se vuoi fare un investimento perfetto, potresti volere che i suoi attributi includano alti rendimenti e basso rischio.

Naturalmente, la realtà è che tali investimenti sono quasi impossibili da trovare. Non sorprende che le persone trascorrano molto tempo a sviluppare metodi e strategie che si avvicinino all'”investimento perfetto”.Ma nessuno di loro è come Teoria del portafoglio moderna (MPT).

Qui, esaminiamo le idee di base dietro MPT, i suoi pro e contro e come dovrebbe influenzare la gestione del tuo portafoglio.

Punti chiave La Modern Portfolio Theory (MPT) ritiene che un portafoglio di investimento ideale possa essere progettato per fornire agli investitori il massimo rendimento assumendosi i rischi migliori.

MPT è stato sviluppato dall’economista Harry Markowitz negli anni ’50; la sua teoria ruota attorno all’importanza dei portafogli di investimento, del rischio, della diversificazione e dei collegamenti tra i diversi tipi di titoli.

In particolare, MPT sostiene la diversificazione dei titoli e delle classi di attività, oi vantaggi di non mettere tutte le uova nello stesso paniere.

MPT ha affermato che le azioni devono affrontare rischi sistemici – rischi di mercato, come tassi di interesse e recessioni – e rischi non sistematici – problemi specifici di ciascun titolo, come cambiamenti di gestione o scarse vendite.

Un’adeguata diversificazione del portafoglio di investimento non può prevenire i rischi sistemici, ma può sopprimere (se non eliminare) i rischi non sistematici.

teoria

MPT è una delle teorie economiche più importanti e influenti che si occupano di finanza e investimenti. Harry Markowitz E pubblicato con il titolo “Portfolio Selection” in Rivista finanziaria Nel 1952.

La teoria si basa sul presupposto di Markowitz che gli investitori possono progettare il miglior portafoglio di investimenti per massimizzare i rendimenti assumendosi rischi quantificabili. In sostanza, gli investitori possono utilizzare metodi quantitativi per ridurre il rischio attraverso la diversificazione.

La moderna teoria del portafoglio afferma che non basta guardare solo alle aspettative Rischio e ricompensa Un titolo specifico.Investendo in più di un titolo, gli investitori possono ottenere i seguenti vantaggi diversificazione——La cosa più importante è ridurre il rischio del portafoglio di investimento. MPT quantifica i benefici della diversificazione, ovvero non mettere tutte le uova nello stesso paniere.

Per la maggior parte degli investitori, il rischio che corrono quando acquistano azioni è che il rendimento sarà inferiore al previsto.In altre parole, sta deviando Rendimento medioOgni azione ha il suo its Deviazione standard A partire dal Avaro, La moderna teoria del portafoglio di investimento lo chiama “rischio”.

Supponendo che i rischi di vari titoli non siano direttamente correlati, il rischio in un portafoglio azionario diversificato sarà inferiore al rischio intrinseco di detenere un singolo titolo. Considera un portafoglio che contiene due titoli rischiosi: uno restituisce quando piove e l’altro restituisce quando non piove. Indipendentemente dalla pioggia o dal sole, un portafoglio che include queste due attività ripagherà sempre. L’aggiunta di un’attività rischiosa a un’altra può ridurre il rischio complessivo di un portafoglio per tutte le stagioni.

In altre parole, Markowitz ha dimostrato che investire non significa solo scegliere azioni, ma scegliere il portafoglio azionario giusto per allocare il proprio investimento. Nido d’uovo.

Markowitz, insieme a Merton H. Miller e William F. Sharpe, ha cambiato il modo in cui le persone investono: grazie al lavoro della loro vita, i tre hanno condiviso il premio Nobel per l’economia nel 1990.

Tipo di rischio

La moderna teoria del portafoglio sottolinea che il rischio di rendimenti azionari individuali ha due componenti:

Rischio sistemico: tutti questi sono Rischio di mercato Non può essere diversificato. tasso d’interesse, declinoE la guerra è un esempio di rischio sistemico.

Rischio non sistematico: Conosciuto anche come “rischio specifico”, questo tipo di rischio è specifico per i singoli titoli, come cambiamenti nella gestione o declino delle operazioni. Quando aumenti il ​​numero di azioni nel tuo portafoglio, questo rischio può essere diversificato (vedi figura sotto).Rappresenta le componenti dei rendimenti azionari Relazionato Con la volatilità generale del mercato.

Per un portafoglio ben diversificato, il rischio o la deviazione media di ciascun titolo contribuisce poco al rischio del portafoglio.Al contrario, è diverso-o covarianza-Tra i singoli livelli di rischio azionario che determinano il rischio complessivo del portafoglio. Pertanto, gli investitori possono trarre vantaggio dal possesso di un portafoglio diversificato piuttosto che di singoli titoli.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Frontiera efficiente

Ora che comprendiamo i vantaggi della diversificazione, sorge la domanda su come determinare il livello ottimale di diversificazione.accedere Confine effettivo.

Per ogni livello di rendimento esiste un portafoglio che presenta il rischio più basso e per ciascun livello di rischio esiste un portafoglio che fornisce il rendimento più elevato. Queste combinazioni possono essere disegnate sul grafico e la linea risultante è il confine effettivo. La figura seguente mostra solo il confine effettivo di due titoli tecnologici ad alto rischio/alto rendimento (come Google) e titoli di consumo a basso rischio/basso rendimento (come Coca-Cola).

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Qualsiasi portafoglio in cima alla curva è valido: dà il più grande Ritorno previsto Per un dato livello di rischio. Un investitore razionale terrà solo un portafoglio situato da qualche parte sulla frontiera effettiva. Il livello massimo di rischio che un investitore assumerà determina la posizione del portafoglio online.

La moderna teoria del portafoglio avanza ulteriormente questa idea.Mostra che il portafoglio azionario alla frontiera effettiva è combinato con combined Asset privi di rischio, L’acquisto tramite prestito può effettivamente aumentare i rendimenti oltre il limite effettivo. In altre parole, se prendi in prestito denaro per acquistare azioni prive di rischio, il portafoglio azionario rimanente potrebbe presentare un rischio maggiore e, quindi, un rendimento maggiore di quello che potresti scegliere.

Quando il portafoglio di investimento è equilibrato, il rischio individuale di ciascun titolo ha un impatto limitato sul rischio complessivo del portafoglio; al contrario, ciò che influenza il rischio complessivo del portafoglio è la differenza tra i livelli di rischio di ciascun titolo.

Cosa significa MPT per te

Come la moderna teoria del portafoglio tratta gli investitori su rischio, rendimento e return Gestione del portafoglioLa teoria mostra che la diversificazione del portafoglio di investimento può ridurre il rischio di investimento.In effetti, moderno Gestore di denaro Ubbidisci sempre ai suoi precetti. Gli investimenti passivi includono anche MPT, perché gli investitori sceglieranno fondi indicizzati a basso costo e diversificati. A causa della diversificazione, la perdita di un singolo titolo non è sufficiente a danneggiare le prestazioni e il successo e la prevalenza degli investimenti passivi dimostrano che la moderna teoria del portafoglio è onnipresente.

Svantaggi dell’MPT

Sebbene MPT sia onnipresente, ha ancora alcune carenze nel mondo reale. In primo luogo, di solito richiede agli investitori di ripensare al concetto di rischio. A volte richiede agli investitori di effettuare investimenti considerati rischiosi (futures, Ad esempio) per ridurre il rischio complessivo. Per gli investitori che non hanno familiarità con i vantaggi delle sofisticate tecniche di gestione del portafoglio, questo può essere un punto di vendita difficile.

Inoltre, MPT presuppone che sia possibile selezionare singoli titoli la cui performance è indipendente da altri investimenti in portafoglio. Ma gli storici del mercato mostrano che tali strumenti non esistono. In tempi di pressione del mercato, gli investimenti apparentemente indipendenti si comportano come se fossero correlati.

Allo stesso modo, è logico prendere in prestito denaro per detenere attività prive di rischio e aumentare le proprie risorse. Ritorno di portafoglio, Ma trovare asset veramente privi di rischio è un’altra questione. Le obbligazioni garantite dal governo sono considerate prive di rischio, ma in realtà non lo sono.Titoli come Dorato con Treasury USA No Rischio di default, Ma le aspettative di inflazione più elevata e le variazioni dei tassi di interesse influenzeranno il loro valore.

C’è poi la questione del numero di titoli necessari per la diversificazione. Quanto è sufficiente? I fondi comuni di investimento possono contenere decine di azioni. Il guru degli investimenti William J. Bernstein ha affermato che anche 100 titoli non sono sufficienti per diversificare i rischi non sistematici. Al contrario, Edwin J. Elton e Martin J. Gruber nel loro libro Teoria del portafoglio moderna e Analisi degli investimenti (1981) hanno concluso che dopo aver aggiunto il ventesimo ceppo, sarai molto vicino al raggiungimento di una diversità ottimale.

Linea di fondo

Il punto di MPT è che il mercato è difficile da battere e quelli che battono il mercato sono quelli che si assumono rischi superiori alla media. Ciò implica anche che quando il mercato scende, questi amanti del rischio riceveranno una punizione.

Ancora una volta, agli investitori piace Warren Buffett Ricordaci che la teoria del portafoglio è-teoria. In ultima analisi, il successo di un portafoglio dipende dalle capacità degli investitori e dal tempo che investono.A volte è meglio scegliere una piccola quantità di investimenti impopolari e aspettare che il mercato ti avvantaggia invece di fare affidamento su di esso Media di mercato Solo.