Tesla e BHP Billiton firmano un accordo sul nichel per garantire la fornitura non cinese

Tesla ha accettato di acquistare nichel per le sue batterie da BHP Billiton, il più grande minatore del mondo, perché vuole bloccare le forniture di metallo che non sono controllate dalla Cina.

L’accordo è il terzo accordo sul nichel firmato negli ultimi otto mesi dopo l’accordo del produttore di auto elettriche con la miniera di Goro sostenuto da Vale e Trafigura, poiché il CEO Elon Musk ha chiesto una “fornitura sostenibile”. “nichel.

Musk ha dichiarato a luglio dello scorso anno che avrebbe offerto un “grande contratto a lungo termine” alle aziende che possono estrarre il nichel “in modo efficiente e rispettoso dell’ambiente”.

Il nichel viene utilizzato per produrre acciaio inossidabile, un materiale chiave per le auto a lungo raggio di Tesla che necessitano di batterie più potenti. Vandita Pant, Chief Commercial Officer di BHP Billiton, ha affermato che nei prossimi dieci anni la domanda di nichel nelle batterie aumenterà del 500%.

BHP Billiton ha affermato che le batterie dei veicoli elettrici possono contenere fino a 40 chilogrammi di nichel.

Ma le aziende cinesi hanno consolidato il loro controllo sulla maggior parte della produzione di nichel in Indonesia, il più grande produttore mondiale di nichel, utilizzando nel processo la produzione di energia elettrica a carbone.

Tesla ha cercato fornitori alternativi a basse emissioni di carbonio nei paesi sviluppati. Secondo le due società, il produttore di auto elettriche acquisterà nichel dallo stabilimento Nickel West di BHP Billiton nell’Australia occidentale, che è uno dei produttori di metalli per batterie con il più basso contenuto di carbonio.

BHP Billiton non ha fornito dettagli sulla dimensione dell’accordo con Tesla. Caspar Rawles, analista di Benchmark Mineral Intelligence, stima che la produzione annuale di nichel raggiungerà le 18.000 tonnellate.

Questa transazione è in BHP Billiton (BHP), che spera di concentrarsi sulla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e un’esaminazione Opzioni per le sue attività petrolifere e di gas, comprese le vendite.

“Il nostro investimento in asset e la nostra ricerca di materie prime come il nichel contribuiranno a supportare la decarbonizzazione globale e ci consentiranno di creare valore a lungo termine per la nostra attività”, ha affermato Edgar Barstow, presidente di BHP Billiton Australia Mining.

Nel 2019, BHP Billiton ha cambiato la sua decisione di vendere le attività di Nickel West e ha invece deciso di investire nella produzione di nichel per l’industria delle batterie. Nickel West produrrà il primo solfato di nichel adatto alle batterie quest’anno, il che significa che non dovrà essere inviato prima a una raffineria cinese.

Secondo BHP Billiton, la raffineria Nickel West produce circa 80.000 tonnellate di nichel ogni anno, sufficienti per produrre circa 2 milioni di batterie per veicoli elettrici.

BHP Billiton ha dichiarato che lavorerà anche con Tesla per utilizzare la blockchain (la tecnologia alla base di Bitcoin) per tracciare le materie prime delle batterie e collaborare per studiare come utilizzare l’energia rinnovabile e lo stoccaggio delle batterie per ridurre l’impronta di carbonio della sua attività mineraria.