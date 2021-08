Tesla prevede di entrare nel mercato elettrico giapponese con l’accumulo di batterie

Con la storia

Martedì 17 agosto, i residenti della contea di El Dorado, in California, minacciati dall’incendio di Caldo sono stati costretti a evacuare perché mercoledì mattina l’incendio ha avuto un comportamento “senza precedenti”. A partire da mercoledì, sono stati segnalati due civili feriti e 5.897 edifici minacciati.Secondo i vigili del fuoco della California, l’incendio si è esteso a 53.772 acri (circa 84 miglia quadrate) e il controllo era pari a zero. I vigili del fuoco della California hanno annunciato che l’allerta bandiera rossa sarà in vigore fino alle 20:00 di mercoledì sera. Questo filmato ripreso da Eric Champa mostra la sua famiglia, ha scritto nella didascalia, evacuata da Placerville a South Lake Tahoe. Credito immagine: Eric Ciampa tramite Storyful

