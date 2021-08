Tesla (TSLA) vuole diventare un rivenditore di energia elettrica

La scorsa settimana, Tesla Energy Ventures (Tesla), fare domanda per diventare un fornitore di energia al dettaglio in Texas. Secondo i rapporti, la società prevede di vendere elettricità dalla rete ai clienti e ai suoi prodotti di accumulo di batterie. Il suo software di trading della rete consente inoltre ai clienti di pannelli solari di vendere l’elettricità in eccesso alla rete.

Per coloro che sono stati preoccupati per il destino di Tesla nel settore dei veicoli elettrici, l’applicazione della società con sede a Palo Alto, in California, sembra sconcertante. Ma questa mossa è coerente con le ambizioni generali di Tesla per il suo business delle energie rinnovabili.

Punti chiave Tesla ha fatto domanda per diventare un fornitore di energia al dettaglio in Texas la scorsa settimana.

La mossa della società potrebbe aumentare i profitti della sua neonata filiale energetica.

Fornirà inoltre elettricità economica e di facile utilizzo allo stabilimento di produzione dell’azienda ad Austin.

Perché Tesla vuole diventare un fornitore di energia elettrica?

La semplice risposta a questa domanda è che Tesla ha costruito apparecchiature per produrre e immagazzinare elettricità. Esempi di tali dispositivi sono le auto elettriche dotate di batterie agli ioni di litio e i kit di prodotti per la conservazione delle batterie per case e aziende. La vendita dell’elettricità generata da questi dispositivi ai consumatori o alla rete è il logico passo successivo.

La mossa di Tesla andrà a beneficio delle sue operazioni. Il documento afferma che prevede di costruire un grande impianto di stoccaggio delle batterie vicino al suo impianto di produzione ad Austin. L’impianto fornirà all’azienda una fonte di energia prontamente disponibile ed economica per produrre le sue auto.

I documenti di Tesla dovrebbero essere analizzati anche nel contesto della rete elettrica del Texas. Entro il 2020, il mercato elettrico statale sarà completamente deregolamentato e un quarto della sua produzione totale di energia proverrà da energia eolica e solare. La promozione attiva dell’energia pulita da parte dell’amministrazione Biden non farà che aumentare questa quota.

Dopo che il fiasco della National Grid a febbraio ha portato alla chiusura delle energie rinnovabili e all’aumento dei prezzi del gas naturale, il Texas si è impegnato ad aumentare il ruolo dello stoccaggio delle batterie nella sua rete. L’operatore di rete del Texas, il Texas Electric Reliability Council (ERCOT), ha dichiarato che prevede di installare 3.008 megawatt di accumulo di batterie entro la fine del 2022, un aumento significativo rispetto ai 225 megawatt della fine del 2020. L’aumento del volume di installazione proposto da ERCOT rappresenta un enorme mercato per le celle delle batterie Tesla.

Tesla ha già una notevole esperienza in questo campo. Secondo un rapporto di Bloomberg di giugno, ha costruito impianti di accumulo di batterie in California e Australia e sta costruendo un grande dispositivo di accumulo di batterie a Houston. Il dispositivo dovrebbe fornire servizi per i produttori di energia all’ingrosso. Inoltre, la società prevede anche di utilizzare un’app e un sito Web per “spingere” il business delle sue batterie tra i clienti esistenti in modo che possano acquistare e vendere elettricità tra loro.

Tesla Energy Ventures: il centro di profitto del futuro?

L’ingresso di Tesla nei ranghi dei fornitori di energia al dettaglio potrebbe aumentare le entrate della sua attività di servizi energetici. Nell’ultimo trimestre di riferimento, Rappresentanza aziendale La sua attività di produzione e stoccaggio di energia ha generato entrate per $ 810 milioni.

Gli analisti prevedono una prospettiva ottimistica per la sua attività di stoccaggio delle batterie. Alex Potter della società di ricerca Piper Sandler ha scritto l’anno scorso che lo stoccaggio a batteria può generare più di 200 miliardi di dollari di entrate ogni anno e crescere fino a un terzo del business complessivo dell’azienda.

Dopo che la notizia è stata diffusa, l’analista di Morningstar Travis Miller ha immediatamente scritto che Tesla non rappresentava una minaccia diretta per altri importanti attori nel mercato al dettaglio del Texas, come NRG Energy.NRG) e Vistra (VST). Secondo lui, la società inizialmente “integrerà” i suoi prodotti nei veicoli elettrici, nelle batterie, nella ricarica e nei pannelli solari per i suoi clienti.

Tuttavia, andando oltre, il marchio e le risorse di Tesla potrebbero essere utili. “La consapevolezza del marchio Tesla gli conferisce un vantaggio in un mercato altamente competitivo”, ha scritto Miller, aggiungendo che l’ingresso di questa casa automobilistica ha confermato l’opinione dell’azienda secondo cui le società di tecnologia di consumo o di telecomunicazioni cercheranno di entrare nel mercato dell’energia al dettaglio.