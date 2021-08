Tether afferma di aumentare le attività totali di $ 21 miliardi nella nuova revisione contabile

Tether Holdings Limited, la società dietro la stablecoin USDT, ha pubblicato lunedì un rapporto contabile indipendente, affermando che i suoi token sono completamente supportati dalle sue riserve.

Moore Cayman, una rete di contabilità nelle Isole Cayman, ha esaminato l’ultimo Consolidated Reserve Report (CRR) di Tether e Decidere La società ha adempiuto ai propri obblighi di riserva al 30 giugno 2021.

Secondo il rapporto, durante il periodo di riferimento, il totale delle attività consolidate di Tether era di almeno 62.773.190.075 dollari USA. Le passività totali combinate della società sono di US $ 62.628.932.116, di cui US $ 62.610.829.196 relativi a USDT.

L’opinione di Moore Cayman sulla questione è espressa come segue:

“Riteniamo che a partire dalle 23:59 UTC del 30 giugno 2021, il CRR compilato dalla direzione di Tether Holdings Limited sia stato presentato in conformità con gli standard ivi specificati ed è stato dichiarato in modo equo sotto tutti gli aspetti sostanziali”.

Come riportato da Cointelegraph, Il patrimonio consolidato di Tether A partire dal 29 aprile 2021, si dice che valga $ 41.017.565.708.

Il rapporto di giugno ha inoltre mostrato che la liquidità e gli equivalenti di cassa rappresentavano 53,3 miliardi di dollari delle attività totali di Tether. Ciò include 30,8 miliardi di dollari in commercial paper e certificati di deposito, 6,2 miliardi di dollari in contanti e depositi bancari, 1 miliardo di dollari in riacquisto inverso e 15,2 miliardi di dollari in buoni del Tesoro.

L’importo totale dei prestiti garantiti non correlati a nessuna delle affiliate di Tether è di 2,5 miliardi di dollari. La società detiene inoltre più di 4,8 miliardi di dollari in obbligazioni societarie, fondi e metalli preziosi. Detiene poco più di 2 miliardi di dollari in “altri investimenti”, inclusi i token digitali.

Nel maggio di quest’anno, Tether ha rivelato per la prima volta i dettagli delle sue risorse. Al 31 marzo 2021, la carta commerciale rappresentava il 65,39% della sua categoria “contante, mezzi equivalenti, altri depositi a breve termine e carta commerciale”. Durante il periodo di riferimento a giugno, questo numero è sceso al 57,72%.

Il valore di mercato di USDT è attualmente di 62,6 miliardi di dollari USA. secondo Ai dati del settore. USDT è ancora di gran lunga la più grande stablecoin al mondo, sebbene la sua quota nel mercato complessivo sia diminuita poiché la popolarità dei principali concorrenti come USDC continua ad aumentare.

Tether ha coniato la 50 miliardesima moneta Come Bitcoin ad aprile (Bitcoin) E altre criptovalute hanno raggiunto i massimi storici.Questo La seconda tappa del mercato rialzistaCiò che sembra accadere questo mese potrebbe innescare una maggiore domanda di stablecoin ancorate al dollaro USA nel prossimo futuro.

