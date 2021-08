Tether emette 1B USDT aggiuntivo sulla rete TRON

Share it

Il leader mondiale Stablecoin Emittente, Legare, Ha coniato un nuovo token USDT da 1 miliardo di dollari Campo d’onda La rete.

secondo Allerta balena Il grande tracker di transazioni, ha coniato 1 miliardo di token Tether il 9 agosto e li ha inviati alla rete TRON.

Paolo Ardoino, Chief Technology Officer di Tether Interruzione negata all’inizio di questo mese Questa mossa è stata rapidamente chiarita:

“Rifornire l’inventario di 1B USDt sulla rete TRON. Si prega di notare che questa è una transazione autorizzata ma non emessa, il che significa che l’importo verrà utilizzato come inventario per la prossima richiesta di emissione e lo scambio della catena.”

Secondo la trasparenza di Tether Rapporto, Ha ora emesso 32 miliardi di USD di USDT sulla rete TRON, rendendola la più grande stablecoin. Ha anche 1,1 miliardi autorizzati ma non ancora emessi, che è molto probabilmente una transazione recente.

TRON detiene attualmente il 53,5% dei 62,8 miliardi di dollari in circolazione.

Ripartizione delle stablecoin

Ethereum Ci sono 30,9 miliardi di dollari USA in token ERC-20 sulla rete, che rappresentano circa il 49% del totale.La restante manciata di USDT è sparsa in giro EOS, Algorand, liquido, SLP (Bitcoin Contanti) e Solana. A maggio è stato annunciato Blockchain delle valanghe.

Finora quest’anno, l’offerta circolante di Tether è aumentata del 200% dai 20,9 miliardi di dollari del 1° gennaio. Anche se sembra impressionante, è stato sconfitto da tutti e tre i principali concorrenti.

Il più grande aumento nell’emissione di stablecoin è Circle.Finora quest’anno, l’offerta di USDC è aumentata di oltre il 600%. Dall’offerta di stablecoin da 3,9 miliardi del 1° gennaio, l’offerta di USDC è salita al record odierno di 27,6 miliardi.

Anche la stablecoin BUSD di Binance supera Tether in termini di crescita dell’offerta. Al momento della stampa, è passato da poco meno di 1 miliardo di token a 12,3 miliardi, con un aumento dell’1,130%.

Finora quest’anno DAI, la quarta stablecoin più grande e l’unica stablecoin completamente decentralizzata, è cresciuta di circa il 380%. Il primo giorno del 2021, la fornitura di DAI era di 1,1 miliardi, e oggi è salita a un record di 5,5 miliardi.

Quando verrà esaminato Tether?

Il calo della quota di mercato di Tether è dovuto principalmente alle preoccupazioni sulla sua continua esistenza Controversie legaliAnche gli alti prezzi del petrolio di Ethereum potrebbero avere un impatto.

A fine luglio, il consigliere generale della società Stuart Hoegner ha promesso di condurre una verifica “Tra pochi mesi, Non pochi anni” quando A proposito di Alla CNBC. Hoegner ha affermato che le riserve di Tether sono denominate in dollari statunitensi, ma includono anche equivalenti in contanti, obbligazioni, prestiti garantiti, attività crittografate e altri investimenti.

A causa dell’aumento della sua offerta circolante, le persone sono sempre più preoccupate per il supporto delle stablecoin quest’anno.