The Cyberspace Administration of China: vieterà una serie di account “self-media” che fungono da “bocche nere”, estorsioni e diffondono voci-shareandstocks.com

Data: 29 agosto 2021 alle 9:46

Concentrandosi sulla punizione severa delle “bocche nere”, sulla lotta all’estorsione e sul contenimento della creazione di voci, saranno vietati una serie di account “auto-media” che fungono da “bocche nere”, il racket e la diffusione di voci.

Per un periodo di tempo, alcune piattaforme di siti web commerciali e i loro account “auto-media” hanno ripetutamente diffuso notizie finanziarie in violazione delle normative, distorto e interpretato politiche economiche, cantato cattive notizie sul mercato finanziario, agito come blogger “bocca nera” bulbi oculari, voci diffuse, estorsioni, ecc. Le violazioni di leggi e regolamenti hanno gravemente interrotto l’ordine della comunicazione di rete e i netizen hanno espresso un forte feedback. A tal fine, la National Cyberspace Administration of China ha deciso di avviare una rettifica speciale della piattaforma del sito Web commerciale Qinglang e la raccolta illegale, la modifica e la pubblicazione di informazioni finanziarie “automediate” dal 27 agosto.

All’odierna piattaforma del sito Web commerciale di Qinglang e alla riunione speciale di rettifica e distribuzione di “We Media” per l’acquisizione, la modifica e la pubblicazione illegali di informazioni finanziarie, i compagni responsabili dell’amministrazione statale del cyberspazio hanno affermato che da oggi fino al 26 ottobre sarà il prima nella rettifica speciale.Durante il periodo di rettifica, la Cyberspace Administration of China lavorerà con la National Development and Reform Commission, il Ministero delle Finanze, la People’s Bank of China, la China Securities Regulatory Commission, la China Banking and Insurance Regulatory Commission e altre autorità finanziarie per supervisionare e guidare le principali piattaforme di siti Web commerciali rispetto a speciali requisiti di rettifica e concentrarsi sull’eliminazione di una serie di rilasci illegali. un certo numero di account “auto-media” che hanno agito come “bocche nere”, estorto e risposto con forza alla società sono stati banditi. Dopo il 26 ottobre, la Cyberspace Administration of China valuterà la situazione della prima fase di rettifica speciale ed effettuerà la fase successiva di rettifica speciale, se del caso, e si sforzerà di frenare efficacemente la diffusione online di informazioni finanziarie attraverso un periodo di in- governance approfondita, al fine di promuovere Lo sviluppo sano e duraturo dell’economia e della società crea un buon ambiente di opinione pubblica online.

I pertinenti compagni responsabili dell’Amministrazione statale del cyberspazio della Cina hanno introdotto che questa rettifica speciale si è concentrata su quattro tipi di entità di comunicazione online, inclusi account finanziari “self-media”, le principali piattaforme di account pubblici, le principali piattaforme di siti Web commerciali, le sezioni finanziarie e le principali piattaforme informative 8 Problemi di non conformità: in primo luogo, fare commenti irragionevoli, distorcere e interpretare le nostre politiche finanziarie e dati macroeconomici, cantare maliziosamente sui nostri mercati finanziari, diffamare l’economia cinese, ecc.; in secondo luogo, ristampare e trasferire interpretazioni errate all’estero senza alcun punto di vista e giudizio Rapporti e commenti su temi caldi nel settore finanziario; terzo, diffondere “notizie di erba”, diffondere clamore e persino diffondere voci in nome di “rivelatori”, “pesanti”, “rivelazioni esclusive” e “addetti ai lavori”; quarto , ristampa Quando si redigono informazioni su notizie finanziarie, manomissione dolosa, fuori contesto, errata interpretazione unilaterale e altri comportamenti da “titoli di testa”; Quinto, agire come una “bocca nera” finanziaria, cantare a vuoto o alzare il prezzo dei singoli azioni, speculando sulle fluttuazioni del mercato immobiliare regionale e sconvolgendo il normale ordine di mercato; il sesto è speculare su informazioni negative per minacciare, intimidire, ricattare le parti interessate rilevanti e cercare benefici illegali; settimo, speculare su eventi sociali maligni, eventi estremi negativi, incitamento tristezza, ansia, panico e altre emozioni, al fine di promuovere la cosiddetta “classe finanziaria e aziendale”, prodotti assicurativi di classe, ecc.; ottavo, omettendo di eseguire rigorosamente le procedure di identificazione dell’identità, utilizzando fraudolentemente i nomi del personale del dipartimento finanziario competente o esperti e studiosi per aprire colonne finanziarie, conti, ecc.

Durante il periodo di rettifica speciale, tutti i settori della società sono invitati a supervisionare (il sito web del Center for Reporting Illegal and Harmful Information of the Cyberspace Administration of China: www.12377.cn), e l’amministrazione del Cyberspace of China verificherà e disporrà degli indizi segnalati dai netizen in conformità con le leggi e i regolamenti.

Borsa di Hong Kong originale

