The Hong Kong Economic Journal -[Una domanda e tre risposte]Meidong Auto realizza un profitto sul libro per 27 yuan.Vuoi aspettare il massimo?

Il lettore Sun Lau ha chiesto: “Mid East Motors (01268), 27,04 yuan ha due mani (4000 azioni), quanto è la speranza in alto? Grazie. 」(venerdì chiuso a 39,9 yuan)

Tan Zhile, direttore del dipartimento di ricerca sui titoli di Yaocai

“L’auto a breve termine degli Stati Uniti orientali può essere l’obiettivo dell’ultima posizione elevata. A lungo termine, dobbiamo prestare attenzione alle prestazioni e alle prospettive del settore. I fattori negativi includono la carenza di chip automobilistici e i rischi di politica fiscale. Ha è ottimista sulle prospettive degli Stati Uniti orientali, 37 yuan.” (Per un’analisi dettagliata, vedere il video)

Ng Lixian Strategist, Everbright Sun Hung Kai Securities

“La performance di Meidong Automobile negli ultimi anni è stata soddisfacente. Il fatturato e l’utile degli azionisti degli ultimi cinque esercizi hanno registrato un tasso di crescita annuo composto rispettivamente del 34,0% e del 49,1%. Anche se l’epidemia nel primo trimestre dello scorso anno ha un impatto maggiore sul business, ha comunque registrato una crescita degli utili del 38,2%.Il gruppo annuncerà i suoi risultati intermedi lunedì prossimo (30) e il gruppo ha anche emesso un avviso di profitto nel periodo precedente.I profitti sono aumentati di non meno superiore al 70% anno su anno. I buoni risultati del gruppo sono dovuti principalmente alla terraferma Il consumo di auto di lusso è in fase di riqualificazione, soprattutto nelle città di fascia bassa. Si prevede che questa tendenza continuerà nel prossimo biennio Sebbene l’attuale prezzo delle azioni del gruppo abbia registrato un forte aumento, si prevede che l’attuale prezzo delle azioni corrisponda al rapporto P/E previsto alla fine di quest’anno e al prossimo anno 35 volte e 26 volte sono relativamente ragionevoli. il prezzo di costo dei lettori è relativamente basso, si consiglia di attendere fino a quando il prezzo delle azioni è superiore a 45 yuan per realizzare un profitto in lotti, e se scende al di sotto di 37 yuan, il profitto verrà interrotto per primo”.

Chen Zhenqiang Senior Analyst, Hong Kong Economic Journal

“Secondo l’EJFQ FA+, il rapporto sugli utili previsti di US East Auto è di 28,5 volte, 2,3 deviazioni standard superiori alla mediana e la valutazione è costosa. Tuttavia, l’obiettivo medio di mercato ha continuato a crescere e il profitto principale previsto per quest’anno e anche il prossimo biennio è stato rivisto al rialzo da luglio ad oggi. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni di mercato dopo l’annuncio dei risultati intermedi di lunedì (30). Se la valutazione viene rivista al ribasso, si farà prima l’utile”.

