Theresa May ha votato contro il governo conservatore sugli aiuti all’estero

Theresa May voterà contro il governo per la prima volta nei suoi 24 anni di carriera come parlamentare, dopo aver accusato il primo ministro di aver violato gli impegni di aiuti all’estero “nei prossimi anni”.

Martedì Boris Johnson ha insistito sul fatto che la prevista riduzione di 4 miliardi di sterline negli aiuti all’estero fosse solo “temporanea”, ma era pronto per una ribellione su larga scala da parte dei parlamentari del Partito Conservatore. Arrabbiato per la sua violazione Dichiarazione di impegno.

May, che è stato primo ministro dal 2016-19, ha accusato il governo di “aver voltato le spalle alle persone più povere del mondo” e ha sospeso l’obiettivo di utilizzare lo 0,7% del reddito nazionale lordo per gli aiuti all’estero.

L’ex segretario del Partito conservatore per lo sviluppo internazionale Andrew Mitchell ha affermato che “la porta d’ingresso del nostro partito emana un odore sgradevole” e questo incidente ha scioccato gli elettori liberali e internazionali.

Ma gli alleati di Johnson credono di aver ottenuto abbastanza consensi Ribelli conservatori Per assicurarsi la vittoria quando la Camera dei Comuni voterà martedì sulla sospensione dell’obiettivo dello 0,7% di aiuti.

Lunedì, il ministro delle finanze Rishi Sunak, rilasciare una dichiarazione Ha detto che una volta che il Regno Unito non prenderà più in prestito per finanziare le spese quotidiane, e una volta che la proporzione del debito di base sul PIL diminuirà, il Ministero delle Finanze revocherà la decisione di utilizzare solo lo 0,5% del reddito nazionale lordo per gli aiuti.

Secondo l’attuale previsione dell’Ufficio per la responsabilità del bilancio dell’Agenzia di vigilanza finanziaria, questi test non saranno soddisfatti contemporaneamente fino al 2025-26, sebbene la previsione dell’OBR possa cambiare.

Mitchell ha affermato che la nuova formula – e l’accettazione di alcuni potenziali parlamentari conservatori ribelli – è “un tributo alla lingua abile del primo ministro”, ma ha aggiunto: “Per gli incuranti, è una trappola finanziaria”.

Mitchell ha affermato che la doppia condizione di Sunak per il ripristino dell’obiettivo di aiuto dello 0,7% è stata soddisfatta solo una volta negli ultimi 20 anni, nel 2001. May ha detto: “Naturalmente dubito che il test verrà superato tra cinque anni”.

La decisione di tagliare la spesa per gli aiuti è stata criticata da May e da tutti gli altri primi ministri in vita, ma Johnson insiste che questa è la prova che la crisi del Covid-19 ha costretto il governo a fare una scelta “dolorosa”.

Johnson ha insistito sul fatto che fosse “ironia” suggerire che la Gran Bretagna si stesse ritirando dal suo status di importante donatore di aiuti internazionali, aggiungendo che ogni sterlina utilizzata per gli aiuti doveva essere presa in prestito.

Il Primo Ministro ha sostenuto che dal Debito complessivo del Regno Unito Essendo “arrivato al 100% del PIL” e prendendo in prestito quasi 300 miliardi di sterline l’anno, il governo deve fare scelte difficili.

Questa domanda ha suscitato entusiasmo nei seggi del partito conservatore. Alcuni partiti conservatori ritengono che questa decisione sia corretta e sottolineano che a molti elettori non piace che il governo spenda così tanti soldi nei paesi in via di sviluppo.

Altri, incluso May, credono che il governo non dovrebbe cercare di far quadrare i conti dei poveri, il che viola la promessa di dichiarazione fatta da tutti i 650 membri di tutti i partiti alla Camera dei Comuni.