TikTok collabora con Audius, una piattaforma di streaming musicale crittografata

Nell’annuncio di lunedì, Audius ha dichiarato di aver collaborato con TikTok per sviluppare una nuova funzionalità chiamata TikTok Sounds. Secondo un’intervista con il co-fondatore di Audius e chief product officer Forrest Browning di Rolling Stone Magazine, l’integrazione consentirà agli utenti di esportare brani creati utilizzando il protocollo su TikTok con un clic per semplificare il processo.

Nuovi documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti mostrano che quattro società di gestione patrimoniale hanno acquisito azioni in Grayscale Bitcoin…

Il rimbalzo a due cifre visto in molte altcoin mostra che i trader stanno diventando sempre più rialzisti ogni giorno, ma mantenere questo slancio in una certa misura…

Dichiarazione di non responsabilità: Fusion Media desidera ricordare che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.