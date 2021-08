Tim Cook ha venduto 750 milioni di dollari in azioni Apple dopo dieci anni come CEO

Tim Cook ha venduto più di 750 milioni di dollari di azioni Apple questa settimana, dopo aver ricevuto l’ultimo premio in azioni ricevuto dieci anni fa quando ha Rilevare Steve Jobs è il CEO del produttore di iPhone.

Da quando Cook è diventato CEO nel 2011, il prezzo delle azioni di Apple è aumentato di oltre dieci volte, un record che gli dà il diritto di ricevere il più grande pagamento possibile in base al premio.

Secondo i suoi restanti titoli riservati, dopo la concessione del 24 agosto, circa 5 milioni di azioni sono state vendute a un prezzo di 148-150 dollari, con un utile netto di 752 milioni di dollari. Disco Rilasciato giovedì. Il prezzo delle azioni di Apple ha raggiunto un record di 151,12 dollari all’inizio di questo mese perché il valore di mercato dell’azienda più preziosa del mondo è vicino a un record di 2,5 trilioni di dollari.

La maggior parte delle transazioni faceva parte del piano di vendita di azioni prestabilito approvato nell’agosto dello scorso anno, un piano comunemente utilizzato dai dirigenti delle società americane per evitare qualsiasi insider trading. Più della metà delle vendite (valutate a $ 397 milioni) sono state trattenute da Apple per coprire la responsabilità fiscale di Cook quando le stock option sono state acquisite.

Il primo premio in azioni di Cook è stato stimato in 378 milioni di dollari quando è stato assegnato per la prima volta nel 2011, quando Cook era uno dei dirigenti più pagati negli Stati Uniti.Il piano è Aggiustare A metà del 2013, per riflettere l’andamento del prezzo delle azioni di Apple rispetto ad altre società statunitensi, circa un terzo degli azionisti di Apple proporre All’inizio di quell’anno, all’assemblea annuale della società, ci fu un voto di protesta sui compensi dei dirigenti.

Giovedì Apple ha dichiarato in un documento che per i tre anni terminati il ​​24 agosto, il suo rendimento totale per gli azionisti (supponendo che tutti i pagamenti dei dividendi vengano reinvestiti) è stato del 192%, posizionandosi al 13° posto nello Standard & Poor’s 500 Index.

Secondo le stime di Bloomberg, il patrimonio netto di Cook ha superato il miliardo di dollari per la prima volta nell’agosto dello scorso anno, dichiarando nel 2015 di aver pianificato di donare la maggior parte delle sue proprietà prima della sua morte. Una settimana fa, ha donato in beneficenza oltre 10 milioni di dollari USA di azioni Apple.

Nel settembre dello scorso anno, Cook, con uno stipendio annuo di 3 milioni di dollari, era infatti Questa è la prima volta che riceve un nuovo premio per le unità di stock limitate dalla sua promozione nel 2011. Se Apple raggiunge il limite massimo del suo obiettivo nel 2025, il premio in azioni verrà assegnato dopo aprile 2023, a seconda in parte del rendimento totale degli azionisti, che potrebbe valere quasi 150 milioni di dollari al prezzo delle azioni di oggi.

Nel gennaio di quest’anno, Apple ha dichiarato che avrebbe aggiunto un “fattore di adeguamento ambientale, sociale e di governance” al piano di bonus annuale del suo dirigente, consentendo al consiglio di amministrazione di modificare le sue spese in contanti del 10% in base alla sua valutazione di “valore-driven”. comando”.