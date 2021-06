Timori di carestia in Etiopia: “Nel Tigray non c’è cibo”

Solo la sua missione religiosa può impedire a Lisanewerk Desta di prendere le armi con il Tigray People’s Liberation Front, partito che opera in Etiopia da tre anni ed è ora in guerra con il governo centrale.

Circa otto mesi dopo l’inizio del conflitto, si ritiene che siano morte centinaia o addirittura migliaia di persone e Lisanewerk ritiene che la situazione peggiorerà a causa dell’impossibilità di entrare nella regione settentrionale. “Il Tigray non ha cibo”, ha detto Lisanewerk, l’archivista della Chiesa ortodossa, la cui famiglia sta combattendo per il TPLF. Ha detto che il cibo viene “usato come un’arma” dai nemici del TPLF.

Funzionari etiopi hanno affermato che tali preoccupazioni sono esagerate. Ma quasi 40 anni dopo che la carestia del Tigray ha dato vita a concerti Live Aid e campagne di raccolta fondi globali, alcune organizzazioni internazionali hanno affermato che la situazione nella regione settentrionale ha tutte le caratteristiche di una carestia.

Questo mese, le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali di aiuto hanno dichiarato che 350.000 dei 6 milioni di persone del Tigray stanno già vivendo nella carestia e il livello di fame è più alto che in qualsiasi altra parte del mondo.

Secondo la classificazione completa della fase di sicurezza alimentare, questo è un sistema utilizzato dalle agenzie di aiuto e dai governi per determinare il livello di fame.350.000 persone sono nella fase 5 dei livelli 1-5, di cui 5 costituiscono carestia. Altri 5 milioni di persone sono classificate come “crisi” o “emergenza”.

Mark Lowcock ha concluso il suo mandato come Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari lo scorso fine settimana. Nella sua ultima intervista con il Financial Times, Mark Lowcock ha dichiarato: “In realtà non avrei mai pensato che avrei visto di nuovo questa situazione. Pensavo che il mondo fosse diventato sbarazzarsi di questo problema.”

La semplice menzione di “carestia” è imbarazzante per un paese in cui il governo vuole che sia noto per le sue antiche chiese scavate nella roccia e un sistema di scrittura di 2000 anni, non a causa della fame e della dipendenza dagli aiuti internazionali.

L’Etiopia è stata la grande economia africana in più rapida crescita per 20 anni, il che ha convinto molte istituzioni internazionali di poter raggiungere rapidamente livelli di reddito medio ed eliminare definitivamente l’immagine della fame estrema che le era spesso associata.

Ma una guerra nel Tigray ha infranto queste speranze. Ha anche scatenato un acceso dibattito su quanto sia grave la situazione, con il governo etiope che accusa la comunità internazionale di esagerare la situazione per i propri scopi e di ingoiare quella che chiama propaganda del TPLF.

Il primo ministro Abiy Ahmed ha categoricamente respinto la valutazione dell’IPC e ha detto alla BBC al seggio elettorale quando è andato a votare alle elezioni nazionali lunedì: “Il Tigray non ha fame”. capacità di risolverlo.

Il governo Abi ha anche affermato di aver permesso alle agenzie umanitarie di cercare di fornire cibo agli affamati, molti dei quali sono stati sfollati e non sono in grado di coltivare. Le agenzie umanitarie negano di avere accesso illimitato.

A peggiorare le cose, le agenzie locali hanno accusato i soldati della vicina Eritrea di aver deliberatamente bloccato le forniture di cibo ai civili, e sono stati profondamente coinvolti nella guerra del Tigray. “Ci sono molte prove che gli eritrei hanno ragione nel rivendicare la fame come arma di guerra”, ha detto Lowcock.

Questo ricorda la carestia degli anni ’80, quando il regime del Derg di Mengistu Hailemariam, sostenuto dall’Unione Sovietica, usò l’accesso al cibo e alla fine non riuscì a fermare la rivolta della guerriglia. In totale, sono morte circa 1 milione di persone.

Anche all’interno della comunità umanitaria, sono turbati dall’identificazione della carestia: alcuni funzionari hanno affermato che è difficile da verificare a causa della mancanza di dati affidabili e dell’instabilità della situazione locale. Anche l’intensificarsi dei combattimenti in alcune aree ha ostacolato l’accesso. Secondo gli operatori umanitari, martedì un attacco aereo ha colpito un villaggio, causando potenzialmente decine di vittime.

“Sono preoccupato per quella singola narrazione della carestia”, ha detto un alto funzionario di una ONG che lavora in Etiopia, che ha chiesto l’anonimato a causa della controversia che circonda il dibattito. “Quando lo generalizziamo ed espandiamo, è difficile per le persone prenderlo sul serio perché sembra che ci sia un programma nascosto”, ha detto.

Il portavoce regionale del CICR Alyona Synenko ha affermato che, indipendentemente dal nome specifico, lo stato nutrizionale del Tigray è molto grave e potrebbe deteriorarsi.

“Più di un milione di sfollati si affidano alle comunità che li ospitano per condividere il loro cibo”, ha detto a Nairobi. “Molti negozi di alimentari sono stati saccheggiati e le scorte di cibo disponibili potrebbero presto esaurirsi. Molte persone riferiscono di poter consumare solo un pasto al giorno”, ha detto.

Ad Addis Abeba, la capitale dell’Etiopia, Abi mantiene ancora un sostegno importante e alcune persone dubitano apertamente delle affermazioni sulla carestia.

“Hanno detto che molte persone sono morte di fame”, ha detto Marie, una professionista di 48 anni che ha rivelato il suo nome solo quando si è messa in fila per votare. Questo voto era noto come il primo voto “libero ed equo” del paese. Le elezioni di questa settimana. I risultati non sono ancora stati annunciati. Ha detto che dopo mesi di combattimenti, è inevitabile che gli agricoltori non saranno in grado di piantare, il che porterà a una riduzione dei raccolti.

Tuttavia, Mayu ha affermato che TPLF è il proprietario di quelle che chiama “notizie false” e ha ingannato la comunità internazionale per esagerare la gravità della situazione. “Non possiamo dire che sia una carestia”, disse, agitando la mano con disprezzo. “È solo una carenza di cibo”.