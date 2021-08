Titoli Huaxing: il valore strategico della quotazione è più importante della ricerca della massima valutazione

Condividi questo articolo!

Data: 9 agosto 2021 alle 6:06

La Cina e gli Stati Uniti hanno successivamente rafforzato la supervisione dei titoli azionari cinesi: Lin Jiachang, presidente di Huaxing Securities (Hong Kong), ha sottolineato in un’intervista all’Hong Kong Economic Journal che le società cinesi che si recano negli Stati Uniti per l’IPO sono principalmente in attesa e guardare. Per quanto riguarda il passaggio a Hong Kong, dipende molto. I progressi originali dell’IPO negli Stati Uniti e a quale settore appartiene l’azienda hanno anche sottolineato che, sebbene il mercato azionario di Hong Kong sia diminuito drasticamente, l’attuale IPO il prezzo potrebbe essere diminuito di oltre il 30% dall’inizio dell’anno, ma si ritiene che la maggior parte delle aziende continuerà a IPO con il mercato. È più importante lottare per la massima valutazione”.

Il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Gary Gensler, ha rilasciato una dichiarazione alla fine del mese scorso, presentando 5 requisiti, tra cui il rafforzamento della divulgazione delle azioni concettuali cinesi al momento della quotazione; China Securities Regulatory Commission e successivamente ha anche risposto che i due paesi dovrebbe supervisionare i titoli azionari cinesi Problemi per rafforzare la comunicazione.

Lin Jiachang ha affermato che il mercato ha ancora bisogno di tempo per digerire la notizia e attendere che vengano annunciati ulteriori dettagli, ma almeno mostra che sia la Cina che gli Stati Uniti sono d’accordo sul fatto che prima che i titoli cinesi vadano negli Stati Uniti, hanno bisogno di per ottenere l’approvazione in bianco e nero dalle autorità di regolamentazione competenti del continente, ma ha detto francamente Questo non è facile da ottenere, perché i requisiti di cui sopra non sono mai stati provati prima.

Alla fine, la società sceglie di aspettare e vedere o passare a una quotazione di Hong Kong. Lin Jiachang ritiene che dipenda da due punti. Il primo è l’andamento dell’IPO. Le persone sono più resistenti”. Il secondo è la classificazione del settore. Alcune categorie B2C (business to consumer) e taxi-hailing prenderanno maggiormente in considerazione la quotazione di Hong Kong.Attualmente, si nota che più aziende tendono ad aspettare e vedere.

Ma crede che la maggior parte delle aziende seguirà il mercato e continuerà a promuovere le IPO: “Anche se il finanziamento nel mercato privato, gli investitori contrarranno. Lo sviluppo strategico dopo il finanziamento dell’IPO è più importante del prezzo per azione da 2 a 3 yuan”. E dipendenti ordinari Anche il senior management ha aspettative per l’IPO.Il valore delle stock option detenute dai dipendenti influenzerà se l’azienda sarà affogata da avversari e assumerà talenti.

Lin Jiachang ritiene che, sebbene molti sentimenti negativi siano stati digeriti durante questo periodo, ci vorrà del tempo prima che gli investitori riacquistino fiducia e la maggior parte di loro sta ancora aspettando e osservando. L’andamento del mercato delle IPO in futuro dipende molto dal prezzo di nuovi grandi titoli e dalla qualità delle prospettive di mercato. Se ci sono più IPO che rendono redditizie gli investitori, il mercato fiorirà. Altrimenti, “contratta un po’ un po ‘di più.” Ha detto che gli investitori sono più preoccupati per l’incertezza, ma l’incertezza non esisterà per sempre: “La direzione generale della supervisione è stata spiegata e i dipartimenti competenti potrebbero avere una spiegazione più chiara quest’anno”.

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link