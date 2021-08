Tokyo Olympic Daily: la medaglia d’oro giapponese nello skateboard vola al terzo posto

I giovani skateboarder giapponesi continuano a dominare i giochi olimpici, il che rende felice il paese ospitante. Ma la loro esibizione ha oscurato il dibattito tra i pattinatori sul fatto che lo sport debba apparire alle Olimpiadi.

Mercoledì, la diciannovenne Sakura Yosozumi ha vinto la gara di park femminile. Ha vinto due medaglie d’oro Nella disciplina di strada di questo sport la scorsa settimana. Il dodicenne giapponese Kokona Hiraki ha vinto la medaglia d’argento e il tredicenne britannico Sky Brown ha vinto la medaglia di bronzo.Questo è uno degli atleti più giovani che abbia mai partecipato alle Olimpiadi.

Lo skateboard, insieme al surf, al freestyle BMX e all’arrampicata su roccia, ha fatto il suo debutto ai Giochi Olimpici di Tokyo.

L’obiettivo del Comitato Olimpico Internazionale è quello di attirare i giovani. Gli organizzatori delle Olimpiadi ritengono che gli eventi olimpici tradizionali, dall’atletica leggera ai moderni pentathlon, siano difficili da attirare l’attenzione degli spettatori con più opzioni di intrattenimento, da YouTube a Netflix.

Qualsiasi incapacità di mantenere rilevanti i Giochi Olimpici influirà sui diritti di trasmissione del CIO, che hanno rappresentato la maggior parte delle sue entrate di 5,7 miliardi di dollari nei quattro anni precedenti le Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.

“È così bello essere qui”, ha detto Brown, che è nato in Giappone con una madre giapponese e un padre inglese. “Sono davvero onorata. Ma sono anche un po’ triste perché tutte le ragazze di tutte le competizioni sono venute qui per pattinare”.

La giocatrice britannica di 13 anni Sky Brown ha vinto la medaglia di bronzo nella competizione skate park femminile © AFP via Getty Images



L’inclusione dello skateboard nelle Olimpiadi evidenzia anche il movimento di questo sport da una controcultura al mainstream. Questa pratica è apparsa nelle piscine di drenaggio della California e i primi skate park appositamente costruiti sono stati sviluppati negli anni ’60 e ’70.

I pattinatori rotolano giù e indietro la struttura curva a forma di ciotola, creando abbastanza velocità per girare e fare trick con i loro skateboard in aria. La giuria ha valutato la difficoltà di queste abilità in base a “originale, esecuzione e composizione”.

Partecipare ai Giochi Olimpici significa che il Comitato Nazionale investirà milioni di dollari nella professionalizzazione di questo sport, allenando i migliori pattinatori per vincere medaglie. A sua volta, questo processo garantirà l’accesso a maggiori finanziamenti pubblici e commerciali.

Gli sponsor potrebbero anche voler entrare in contatto con nuovi volti nello sport. Nella gara di strada femminile della scorsa settimana, la tredicenne giapponese Westinghouse Momiji ha ottenuto un’entusiasmante vittoria e ha reso la studentessa famosa nel suo paese d’origine.

La vittoria del Giappone ha persino portato incertezza sul futuro del Seaside Olympic Skate Park nel distretto di Ariake, a Tokyo.Le autorità locali stanno valutando se rendere la sede aperta agli skater locali invece di lasciare che gli sviluppatori immobiliari lo appiattiscano.

Tuttavia, la trasformazione di questo sport ha diviso il mondo del pattinaggio globale e molte persone credono che la sua essenza sia quella di opporsi all’autorità.

“Lo skateboarding è diviso”, ha detto la finlandese Lizzie Armanto. “Alcune persone pensano che lo skateboard stia cambiando…[and]Il cambiamento è terribile. Infine, penso che partecipare alle Olimpiadi con lo skateboard porterà molte opportunità in altri paesi senza enormi skatepark. Questo significa più skatepark e più skater. ”

L’atleta americano Sydney McLaughlin (al centro) ha stabilito un record mondiale per aver vinto i 400 m ostacoli, il giorno dopo che il norvegese Karsten Warholm ha ottenuto lo stesso risultato nell’evento maschile © AFP via Getty Images



Il giocatore americano Sydney McLaughlin ha battuto il suo record mondiale e ha vinto la medaglia d’oro nell’emozionante corsa a ostacoli di 400 metri con un risultato di 51,46 secondi. Finale da record maschileAnche la campionessa olimpica in carica, ex detentrice del record mondiale e collega americana Dalila Mohammed, ha terminato la gara in 51,90 secondi e ha vinto la medaglia d’argento in 51,58 secondi. Femke Bol dei Paesi Bassi ha stabilito un record europeo con un punteggio di 52,03 e ha vinto la medaglia di bronzo, mentre altri nel campo hanno stabilito un record personale.

La giamaicana Elaine Thompson-Hera è diventata la seconda persona dopo la connazionale Bolt a vincere i 100 e 200 metri di velocità in Olimpiadi consecutive, e martedì ha stabilito il secondo più veloce nella storia delle donne nella gara sulla distanza più lunga. Con un punteggio di 21,53, ha seguito solo l’atleta americana Florence Griffith-Joyner (Florence Griffith-Joyner), che ha stabilito un record mondiale di 21,34 secondi alle Olimpiadi di Seoul del 1988. Thompson-Herah era sul podio con Christine Mboma della Namibia, che ha vinto la medaglia d’argento e Gabrielle Thomas degli Stati Uniti ha vinto la medaglia di bronzo.

La prestazione di Mboma è stata particolarmente accattivante perché era un’esperta a 400 metri, ma a causa delle nuove regole che limitano le atlete con “differenze di sviluppo sessuale” nella gara di media distanza, è stata costretta a rinunciare alla gara di breve distanza. Gli atleti DSD, noti anche come atleti intersessuali, sono donne con cromosomi XY e producono naturalmente livelli di testosterone nella gamma maschile. Alla domanda sulle circostanze che l’hanno portata a cambiare la gara, Mboma ha detto che si è concentrata solo sui 200 metri e ha vinto la medaglia.

La brasiliana Ana Marcela Cunha ha vinto la maratona di nuoto 10 km. Questa è la sua prima medaglia alle Olimpiadi dopo tre tentativi © Patrick B Kraemer/EPA-EFE/Shutterstock



È stata un’altra splendida mattinata per il Brasile: la nuotatrice della maratona di 10 km Ana Marcela Cunha ha vinto la medaglia d’oro mercoledì nel gruppo velico femminile Martine Grael e Kahena Kunze, secondo giorno della campionessa in carica di successo nel gruppo 49er FX. Il risultato è stato che dopo la vittoria della squadra di calcio maschile, la squadra è passata alla partita della medaglia d’oro dopo aver battuto il Messico 4-1 su calcio di rigore martedì sera. La nazionale brasiliana, medaglia d’oro in carica, affronterà la Spagna in finale sabato.

La Gran Bretagna ha vinto la migliore medaglia alle Olimpiadi di Tokyo martedì, vincendo otto medaglie. Nella competizione velica, Giles Scott ha vinto la medaglia d’oro olimpica a livello finlandese per la sesta volta consecutiva, mentre Dylan Fletcher e Stuart Bissell hanno vinto il campionato 49er maschile.

Più tardi, la diciannovenne Keely Hodgkinson ha vinto la medaglia d’argento nell’atletica leggera di 800 metri femminile, Pat McCormack ha vinto la medaglia d’argento nell’evento di boxe e la coppia sposata Jason e Jason, che hanno partecipato al ciclismo maschile e femminile inseguimento a squadre Laura Kenny ha vinto rispettivamente la medaglia d’argento.

Sul podio

Sifan Hassan ha vinto la medaglia d’oro nei 5.000 metri, la prima finale di un atleta olandese, che ha cercato di conquistare una tripla corona senza precedenti nell’atletica leggera © Getty Images



Entrando nella seconda settimana delle Olimpiadi, la potenziale notizia principale per le Olimpiadi di Tokyo potrebbe essere Sifan Hassan.Il fenomeno della corsa a lunga distanza olandese ci sta provando Acuti senza precedenti di atletica leggera, Per partecipare a 1.500 metri, 5.000 metri e 10.000 metri in una settimana, questa è un’impresa crudele di forza e resistenza, ha bisogno di 24.500 metri per vincere.

Hassan ha ammesso che questo tentativo è stato “pazzo”, quindi la Federazione mondiale di atletica leggera ha ignorato il fatto che raramente si riposava martedì.

🇳🇱 @SifanHassan Prenditi un giorno libero dal suo programma fitto di appuntamenti #gli sport Il programma di oggi, ma questo non ha impedito alla regina della corsa di lunga distanza di #Giochi Olimpici #SifansDayOff pic.twitter.com/OefjgVvK6m -World Athletics (@WorldAthletics) 3 agosto 2021

Clicca su qui Dai un’occhiata alla “Alternative Medal Table” del Financial Times, che classifica i paesi non solo in base al numero di medaglie, ma anche in base alle loro prestazioni in risposta a fattori economici e geopolitici

