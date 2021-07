Tokyo Olympic Daily: l’integrazione del Giappone nello spirito olimpico

Quando il paese ha vinto la sua prima medaglia d’oro, il Giappone ha iniziato a partecipare alle Olimpiadi

Judo Naohisa ha vinto la prima medaglia d’oro del Giappone alle Olimpiadi di Tokyo e ha conquistato presto la gloria per il paese ospitante.Gli organizzatori sperano che ciò scatenerà un maggiore entusiasmo per le Olimpiadi.

Sebbene nessun fan abbia assistito a questo momento storico, il commentatore dell’emittente pubblica NHK è scoppiato in lacrime descrivendo il momento in cui ha vinto Gao Ren. Ibn Contro Yang Yongwei Taipei cinese vincere il gioco.

“Sono molto felice di poter aiutare la squadra giapponese a rallegrarsi vincendo la prima medaglia d’oro”, ha detto Gao Yuan dopo aver vinto la gara dei pesi massimi maschili sotto i 60 kg.

La squadra giapponese ha vinto altre due medaglie d’oro dopo la loro prima vittoria di domenica: Yui Ohashi ha vinto il campionato individuale di nuoto misto sui 400 metri femminili e Horihai Yutou ha vinto la prima medaglia d’oro olimpica di skateboard su strada maschile.

Alla vigilia delle Olimpiadi, i sondaggi d’opinione mostravano che la maggior parte dei giapponesi Opposizione pubblica I Giochi Olimpici si terranno durante l’epidemia. Ma il primo giorno di gioco completo di sabato, il Comitato Olimpico Internazionale ha riferito che 69,4 milioni di persone (circa la metà della popolazione giapponese) hanno visto almeno una parte delle Olimpiadi in televisione.

L’atleta giapponese Hori Mio ha aggiunto un’altra medaglia d’oro al Giappone nel suo debutto olimpico sullo skateboard quest’anno © AFP via Getty Images



All’interno del Comitato Olimpico Internazionale, ci sono Credenza di lunga data Nonostante la crisi della salute pubblica, il successo iniziale del gioco attirerà il pubblico giapponese a guardare il più grande evento sportivo del mondo tenutosi a casa.

Il judo è un evento che costruisce tranquillità e fiducia in se stessi. La competizione si è svolta nell’amato Nippon Budokan, costruito per le Olimpiadi di Tokyo del 1964, quando lo sport ha fatto il suo debutto alle Olimpiadi. Il Giappone ha attualmente 40 medaglie d’oro, 20 medaglie d’argento e 26 medaglie di bronzo in questo sport, guidando l’elenco delle medaglie.

Sabato, la kosovara Distriya Krasnic ha sconfitto la giapponese Tonaki Funa nella finale dei pesi massimi sotto i 48 kg, nonostante fosse la numero uno al mondo e la più popolare.

Naoki Ogata, un ufficiale giapponese dell’International Judo Federation, nutriva grandi speranze prima della partita: “Non c’è dubbio che vogliamo vincere medaglie d’oro in tutte le classi di peso”.

L’evento di sabato ha suscitato anche l’entusiasmo del pubblico Ciclismo su strada maschileIl pubblico mascherato ha ignorato i consigli ufficiali e si è messo in fila lungo il percorso di 234 chilometri che si snoda da Tokyo per intravedere i conducenti.

Rispettati

Si prevede che una scena simile si verificherà questo pomeriggio nella gara su strada femminile al Fuji International Circuit e migliaia di fan potranno assistere alla gara sugli spalti.Questo Proibire agli spettatori di entrare nello stadio Non si estende oltre Tokyo.

Ma le voci dell’opposizione abbondano. La foto del presidente del Comitato Olimpico giapponese Yasushita Yamashita senza maschera mentre parlava con i funzionari in una competizione di judo ha fatto notizia a livello locale.

Takeshi Kitano, un regista nato come comico, famoso per i suoi film fratello e fuochi d’artificio, Ha dato una rara valutazione dura harsh Altrimenti molto popolare La cerimonia di apertura si terrà nel programma televisivo di domenica.

“È fantastico. Ho dormito la maggior parte del tempo. Ridateci i soldi”, ha detto, prevedendo che le persone si renderanno conto di “quanto sia stupido il Giappone” quando riguarderanno le Olimpiadi del 2020.

enfatizzare

La squadra australiana ha vinto la staffetta di nuoto 4x100m femminile per la terza volta consecutiva e ha stabilito il primo record mondiale alle Olimpiadi di Tokyo 2020 © Getty Images



La staffetta di nuoto 4x100m femminile australiana ha stabilito il primo nuovo record mondiale per le Olimpiadi di Tokyo e ha vinto la medaglia d’oro con un punteggio di 3:29.69. La squadra ha guidato il Canada di ben tre secondi e il Canada ha vinto solo la medaglia d’argento con un margine ristretto. Sempre in piscina, il nuotatore americano Chase Kalisz ha vinto i 400 misti maschili con il punteggio di 4:09.42.

L’Agenzia meteorologica giapponese prevede che il tifone potrebbe atterrare a Tokyo o nelle aree circostanti già martedì, il che ha sconvolto il programma di alcuni eventi sportivi. Il tifone Nepartak si è formato venerdì nel sud-est di Honshu, l’isola principale del Giappone. Gli organizzatori dei Giochi Olimpici hanno dichiarato di aver monitorato la tempesta e la possibilità di ulteriori ritardi nell’evento.

Il giocatore britannico Jed Jones (a destra) ha vinto medaglie d’oro nel taekwondo alle Olimpiadi di Londra 2012 e alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Ma non è riuscita a difendere il suo titolo contro Kimia Alizadeh Zenoorin della squadra olimpica dei rifugiati, foto a sinistra © AFP via Getty Images



La giocatrice britannica Jed Jones, che ha vinto due campioni olimpici di taekwondo, è stata eliminata dagli ottavi di finale nella categoria femminile sotto i 57 kg. Il risultato è stato una grande delusione per il numero uno del mondo, sconfitto da Kimia Arizad Zenolin, nata in Iran e rappresentante della squadra olimpica dei rifugiati. Si ritiene generalmente che Jones vincerà la prima medaglia d’oro della squadra britannica a Tokyo.

L’australiana Ashley Barty è stata sconfitta al primo turno del singolare femminile. Il numero uno del mondo ha vinto la vittoria olimpica a Wimbledon questo mese, ma ha perso contro la spagnola Sara Sorribes Tormo in modo scioccante.Tra gli uomini, il britannico Andy Murray ha annunciato il suo ritiro Partite singole Focus sulle partite di doppio con Joe Salisbury. Murray ha detto che a causa di uno stiramento al quadricipite, gli ha consigliato di non partecipare a questi due eventi.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato domenica 10 nuovi casi di Covid-19 alle Olimpiadi, portando il totale divulgato a 132. Tra questi c’è l’allenatore di canottaggio olandese Josie Wildonksshot, che è entrato in un periodo di quarantena di 10 giorni.

Sul podio

Il tunisino Ahmed Hafnaoui ha sconfitto l’australiano Jack McLoughlin e lo statunitense Kieran Smith vincendo la prima medaglia d’oro olimpica tunisina nel nuoto © AP



I possibili vincitori hanno le divise originali preparate dalla loro Associazione Olimpica Nazionale per assicurarsi che assomiglino alla cerimonia di premiazione. Ma il tunisino Ahmed Hafnawi non sembra essere il caso: la sua vittoria nei 400 stile libero maschile è stata la prima medaglia d’oro nel nuoto del suo paese.

Questa è un’ansia allarmante. Hafnaoui è il secondo tunisino ad accedere alle finali olimpiche di nuoto, partito da fuori. Ma la sua velocità di nuoto è stata di tre secondi più veloce del suo record personale nei turni preliminari e ha vinto con un punteggio di 3:43.36. Sul podio indossava una semplice maglietta grigia da allenamento. Tuttavia, tutta l’attenzione era concentrata sulla medaglia appesa al collo.

