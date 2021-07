Tokyo Olympic Daily: Novak Djokovic lotta per il “Gold Slam”

Djokovic ha iniziato a perseguire il “Golden Slam”

Novak Djokovic ha iniziato a perseguire il suo traguardo più ambizioso nel tennis: vincere tutti e quattro gli eventi del Grande Slam e le medaglie d’oro olimpiche in un anno solare.

Sabato sera, nel primo giorno dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, il tennista numero uno al mondo si dirigerà al campo centrale dell’Ariake Tennis Park.

Quest’anno, il serbo ha vinto tutti e tre i Grandi Slam, che è il più grande evento annuale nel mondo del tennis, inclusi gli Australian Open e gli Open di Francia e Wimbledon Meno di due settimane fa. Ha legato con Roger Federer e Rafael Nadal per il campione del Grande Slam professionale maschile con 20 volte a testa, e ha promesso di giocare a Tokyo solo la scorsa settimana.

Il motivo di questa decisione era il suo desiderio di completare un’impresa rara aggiungendo un campione olimpico, il cosiddetto Golden Slam. Questa impresa è stata fatta solo una volta nel 1988 dalla leggenda del tennis tedesco Steve Graff.

Giovedì Djokovic ha dichiarato: “Non posso essere meglio preparato o meglio preparato per le Olimpiadi di quest’anno”, aggiungendo che parteciperà alla competizione di Tokyo giorno dopo giorno. “C’è ancora molta strada da fare prima di risultati potenziali e storici”.

La vittoria di Novak Djokovic a Wimbledon questo mese è lo stesso del record combinato di Roger Federer e Rafael Nadal nella vittoria ventennale del Grande Slam © Associated Press



Al primo turno, Djokovic ha incontrato Hugo Delane, classificato 139° in Bolivia. Sebbene Federer e Nadal si siano entrambi ritirati dalle Olimpiadi di Tokyo a causa di infortuni, la strada dell’oro di Djokovic potrebbe incontrare il quarto classificato Alexander Zverev dalla Germania e Andrei, quinto classificato della delegazione russa.· La sfida di Lubrev, sono tutti uguali ai serbi.

La partita di tennis è iniziata presto sabato.Originariamente programmato per iniziare con i preferiti locali Naomi Osaka Nella prima partita dei Giochi Olimpici, gli organizzatori di Tokyo 2020 hanno chiesto che la sua partita fosse spostata a domenica in modo che avesse più tempo per prepararsi dopo aver acceso la fiamma olimpica alla cerimonia di apertura di venerdì sera.

Rispettati

La vittoria di Djokovic a Tokyo consoliderà la sua posizione di più grande giocatore nella storia del tennis maschile; la sua vittoria agli US Open di settembre lo stabilirà un record del Grande Slam professionale. Sia lui che Federer non avevano una medaglia d’oro olimpica nella bacheca dei trofei. Nadal ha vinto le Olimpiadi di Pechino 2008.

Djokovic ha vinto medaglie di bronzo dal 2008, ma ha perso contro l’argentino Juan Martin del Potro alle Olimpiadi di Londra 2012 e alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Quest’ultimo è stato scioccante al primo turno.

Alla domanda sul suo record di scarse prestazioni alle Olimpiadi, Djokovic ha detto che Del Potro aveva recentemente combattuto a causa di infortuni e ha scherzato: “Sono molto sollevato che Juan non sia qui”.

Il serbo ha aggiunto che, sebbene non si sia messo in contatto con Graf in merito allo Slam d’oro, “voglio chiederle come ha fatto”.

enfatizzare

Il giocatore cinese Yang Qian ha vinto la prima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel suo tiro © AP



L’atleta cinese Yang Qian ha vinto la prima medaglia d’oro nella gara di tiro con la carabina da 10 metri femminile.Il 21enne ha bloccato l’Anastasiia Galashina in rappresentanza del Comitato Olimpico Russo (nome, bandiera e inno nazionale russi sono stati Vietare A partire dalle Olimpiadi, la sanzione per la partecipazione di Mosca alla manipolazione dei dati antidoping dei suoi atleti). La medaglia di bronzo è stata vinta dalla svizzera Nina Christen.

Il giocatore di judo algerino Fethi Nourine si è ritirato dalla competizione maschile di 73 kg per evitare di affrontare giocatori israeliani nel secondo turno. La Federazione Internazionale di Judo ha dichiarato che sospenderà temporaneamente Nourine e i suoi allenatori per aver violato la politica di non discriminazione di questo sport e ha affermato che la loro dichiarazione ai media “si oppone completamente alla filosofia dell’organizzazione”. Questa è la seconda volta che Nourine si è ritirato dalla competizione per evitare di affrontare l’avversario israeliano Tohar Butbul, lo ha fatto ai Mondiali del 2019, che si sono tenuti anche a Tokyo.

Il basket 3×3 ha fatto il suo debutto alle Olimpiadi: la prima squadra femminile della ROC ha sconfitto la squadra giapponese ospitante 21-18 nel Qinghai City Sports Park. La partita tre contro tre vuole essere un’alternativa veloce alla tradizionale partita di basket, dove ci sono cinque giocatori per parte. La partita dura non più di 10 minuti e termina quando la squadra raggiunge i 21 punti. L’introduzione dell’evento alle Olimpiadi, così come altre novità come lo skateboard e il surf, fanno parte dello sforzo di attirare un pubblico giovane.

Il 22enne sloveno Tadej Pogacar è partito da Tokyo la scorsa settimana e ha vinto il suo secondo Tour de France da anni ©Pete Goding/BELGA/dpa



La corsa su strada maschile è iniziata sabato mattina e ha visto la partecipazione di molti dei migliori corridori del mondo, tra cui lo sloveno Tadje Pogkar, che la scorsa settimana ha vinto il Tour de France, la corsa più prestigiosa di questo sport. Ignorando le raccomandazioni ufficiali, gli spettatori mascherati si sono allineati su un percorso di 234 chilometri. La gara si conclude al Fuji International Circuit, a circa due ore di macchina a sud-ovest di Tokyo, con 11.000 spettatori sugli spalti. Bandire il pubblico Non si estende oltre la capitale nello stadio.

Adam Petty del Regno Unito ha iniziato il suo viaggio La seconda medaglia d’oro olimpica Stasera si terranno le eliminatorie dei 100 rana. Peat è un favorito travolgente, come detentore del record mondiale, con un tempo di 56,88 secondi. In quel secondo, nessun altro nuotatore era nemmeno arrivato.

Il giapponese Uchimura ha vinto medaglie d’oro nella ginnastica all-around maschile alle Olimpiadi di Londra 2012 e alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, ma ha perso a Tokyo sabato. © AFP tramite Getty Images



Il giocatore giapponese Kohei Uchimura non è riuscito a superare il turno di qualificazione di ginnastica maschile e ha terminato una partita Carriera straordinaria Per il due volte campione olimpico all-around. Uchimura, noto come “King Kohei” in Giappone, è caduto dalla barra orizzontale nella competizione di qualificazione dell’attrezzatura e non gareggerà per le medaglie nell’evento.

Il consolato generale cinese a New York ha criticato l’NBC News Channel, proprietario dei diritti di trasmissione dei Giochi Olimpici americani, per aver mostrato una mappa “incompleta” della Cina quando ha riferito della cerimonia di apertura. La NBC ha accettato di pagare 7,75 miliardi di dollari per i diritti esclusivi sui media per le Olimpiadi del 2032, comprese le imminenti Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino, rendendo la rete una delle maggiori fonti di reddito del CIO.

Il coronavirus continua ad affliggere le Olimpiadi. Il vogatore olandese Finn Florijn è risultato positivo al test per il Covid-19 e si ritirerà dalle Olimpiadi, diventando così il quarto membro infetto della delegazione olandese. Anche il ciclista tedesco Simon Geschke è stato escluso dalla corsa su strada maschile dopo essere risultato positivo. “Mi sento bene fisicamente, ma emotivamente, è stata una brutta giornata per me”, ha detto.

Sul podio

Drone della cerimonia di apertura visto dall’alto Tokyo ©@kyoneshige/Twitter



Tra i momenti clou di venerdì Cerimonia di apertura È una magnifica sfera deformata, che viene sorvolata in sincrono sullo stadio nazionale di Tokyo da quasi 2.000 droni. Questa formazione può essere vista in tutta la città. Alcuni media locali e passanti hanno catturato questo spettacolo.Guarda le loro lenti Qui e Qui.

