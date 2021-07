Tokyo Olympic Daily: Simone Byers si ritira dal secondo evento

La squadra di ginnastica statunitense ha dichiarato mercoledì che Simone Biles non difenderà il suo titolo personale alle Olimpiadi di Tokyo. Ritiro scioccante Le prestazioni della competizione a squadre femminili evidenziano l’enorme pressione che le atlete affrontano durante la pandemia.

La ginnasta americana Byers e la star del tennis giapponese Naomi Osaka, che si è ritirata dalle Olimpiadi dopo aver perso il terzo turno martedì, hanno entrambe menzionato l’enorme pressione necessaria per esibirsi bene in questa situazione.Gli atleti non possono Porta la loro famiglia, Di solito forniscono importanti forme di supporto a Tokyo. Norme rigorose per prevenire la diffusione del Covid-19 significano che anche gli atleti sono isolati dai propri pensieri prima della partita.

“Oggi è davvero nervoso”, ha detto Byers ai giornalisti all’Ariake Gymnastics Center martedì. “Stamattina abbiamo fatto un allenamento ed è andato tutto bene, poi abbiamo aspettato cinque ore e mezza e così via. Stavo solo tremando e non riuscivo a fare un pisolino. Non mi ero mai sentito così prima di entrare nella partita precedente”.

Le normali pressioni della partecipazione alle Olimpiadi, come anni di allenamento per mantenere la competizione nelle migliori condizioni fisiche, si sovrappongono alle sfide poste dalla pandemia.

“Quando senti il ​​peso del mondo, fa davvero schifo”, ha aggiunto Byers.

La ginnasta ha vinto una medaglia d’argento con le sue compagne americane, completando un volteggio con una difficoltà inferiore alla sua. Mi aspettavo di provare.

Ma la squadra di ginnastica statunitense ha dichiarato che Byers si ritirerà dalla competizione individuale a tutto tondo prevista per giovedì. “Sosteniamo con tutto il cuore la decisione di Simone e le elogiamo per il suo coraggio nel mettere al primo posto il proprio benessere”. L’organo di governo ha affermato che Byers sarà valutata quotidianamente per determinare se parteciperà. Quattro eventi individuali la prossima settimana .

Byers ha detto che parte del motivo della sua decisione di smettere è stato Osaka esentato A partire dagli Open di Francia di quest’anno, la priorità sarà data alla sua salute mentale.

La tennista giapponese Naomi Osaka è la medaglia d’oro olimpica © AFP via Getty Images



saka, Unto Di fronte alle Olimpiadi di Tokyo, ha detto che anche lei trovava difficile controllare le Olimpiadi. La seconda giocatrice al mondo è stata sconfitta martedì dalla ceca Marketa Vondrousova.

“Non credo che il mio atteggiamento sia così buono, perché non so davvero come affrontare questa pressione”, ha detto Osaka dopo la partita. “Sento sicuramente che c’è molta pressione. Penso che possa essere perché non ho partecipato ai Giochi Olimpici prima e nel primo anno. [it] Un po ‘troppo. “

Rispettati

Altri atleti hanno affermato di aver cercato di trovare modi creativi per affrontarlo. Ariarne Titmus è una nuotatrice australiana che ha vinto la medaglia d’oro olimpica per la seconda volta consecutiva mercoledì e ha stabilito un nuovo record olimpico nei 200 m stile libero femminile, riducendo al minimo l’uso della tecnologia e concentrandosi sulla competizione.

“Ho cancellato tutte le applicazioni di social media sul mio telefono. A volte può essere travolgente”, ha detto ai giornalisti. Titums ha detto che non conosceva personalmente Byers, ma il ritiro della ginnasta era penetrato nella bolla autoimposta che stava cercando di disegnare intorno a sé.

Ha detto: “In realtà, è un po’ strano partecipare alle Olimpiadi e avere così tanti eventi in corso”.

enfatizzare

Yui Ohashi è diventato il primo nuotatore giapponese a vincere due medaglie d’oro alle Olimpiadi © AP



La Gran Bretagna ha avuto il miglior inizio di sempre dei Giochi Olimpici moderni. Mercoledì, il nuotatore del paese ha vinto una straordinaria medaglia d’oro nella staffetta 4x200m stile libero, guidata da Tom Dean e Duncan Scott, che in precedenza avevano completato la stessa distanza nelle prove individuali con un punteggio di uno a due. Nella gara di canottaggio, i quattro di coppia maschili britannici hanno vinto anche la medaglia d’argento, mentre nella competizione equestre, i loro cavalieri hanno vinto la medaglia di bronzo nella gara di dressage a squadre.

Questo porta il numero totale di squadre GB a 15, comprese le medaglie per diversi sport come triathlon, nuoto, dressage, ginnastica e taekwondo.

Il denaro aiuta a spiegare il successo. British Sports è un’agenzia sostenuta dal governo che fornisce fondi per gli atleti olimpici d’élite del paese.Ha investito 345 milioni di sterline nei Giochi Olimpici di Tokyo, che è superiore ai 274 milioni di sterline delle Olimpiadi di Rio 2016 e ai 264 milioni di sterline del Olimpiadi casalinghe di Londra 2012.

Yui Ohashi ha vinto la sua seconda medaglia d’oro dopo aver battuto l’americano Alex Walsh nei 200 metri misti: questa è la prima volta che una nuotatrice giapponese ha vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi. Il 25enne è diventato la stella della squadra di nuoto ospitante, che ha avuto difficoltà dopo aver sconfitto molte potenziali medaglie all’inizio della competizione. Un’altra vittoria inaspettata è arrivata dal diciannovenne Tomoru Honda, che ha vinto la medaglia d’argento nei 200 m farfalla maschili.

Tuttavia, anche se il Giappone è salito in cima alla lista delle medaglie d’oro, martedì il numero di casi di Covid-19 a Tokyo ha raggiunto un record giornaliero di 2.848 casi, il che ha gettato un’ombra sull’umore delle persone. Secondo un rapporto dell’emittente nazionale giapponese NHK, anche 14 agenti di polizia fuori Tokyo assegnati al pattugliamento durante le Olimpiadi sono stati contagiati e altri 38 sono stati messi in quarantena.

Le Fiji hanno sconfitto l’Argentina nelle semifinali di Rugby Sevens e hanno gareggiato con la Nuova Zelanda per la medaglia d’oro © AP



Dopo che le Fiji hanno sconfitto l’Argentina 26-14 in semifinale allo stadio di Tokyo mercoledì, si prevede ancora di mantenere il campione olimpico nella partita di Rugby Sevens. Ma in finale affronteranno la squadra tecnicamente talentuosa della Nuova Zelanda, e nell’altra semifinale gli All Blacks hanno sconfitto la squadra britannica 29-7. Dovranno affrontare un compito arduo. Mercoledì si terrà la partita per la medaglia d’oro. Le Fiji non avevano mai vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi prima che questo sport popolare nelle isole del Pacifico fosse introdotto alle Olimpiadi cinque anni fa.

Sul podio

Il clima è sempre stato motivo di preoccupazione per gli atleti: le piogge della tempesta tropicale Nepartak lasciano il posto a temperature e umidità elevate © Reuters



Quando la tempesta tropicale Nepartak ha perso Tokyo, il caldo afoso e l’umidità sono tornati in città, la temperatura è salita sopra i 30°C e l’umidità ha raggiunto il 63%.

Molti atleti hanno espresso preoccupazione per le condizioni, in particolare all’Ariake Tennis Center, i giocatori hanno affermato che il campo in cemento assorbe il calore e il campo è isolato da qualsiasi brezza fresca.Daniil Medvedev del Comitato Olimpico Russo è Fotografato dalla fotocamera Dire all’arbitro: “Posso finire la partita, ma posso morire. Se muoio, chi sarà il responsabile?” Il primo in classifica maschile Novak Djokovic ha chiesto il rinvio della partita a sera. Gli organizzatori dell’evento sono stati riluttanti a modificare il programma.

Proprio in un momento molto metallico nel tennis olimpico, Medvedev ha chiesto casualmente cosa sarebbe successo se fosse morto sul campo pic.twitter.com/kotZxePtEw — Timothy Burke (@bubbaprog) 28 luglio 2021

