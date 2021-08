Tolleranza prestito studentesco: pro e contro

La tolleranza del prestito studentesco è un modo per sospendere o ridurre temporaneamente i pagamenti del prestito studentesco in periodi di stress economico, di solito per 12 mesi o meno.Meno indulgente rimandare, in cui potresti non dover pagare gli interessi sostenuti durante la proroga di alcuni tipi di prestiti. Attraverso la tolleranza, sei sempre responsabile degli interessi maturati dopo la fine del periodo di tolleranza.

Dal 1° febbraio 2021, a causa dell’impatto finanziario della crisi economica del 2020, tutti i pagamenti e le riscossioni dei prestiti studenteschi federali sono stati sospesi e il tasso di interesse è fissato allo 0%. Il presidente Biden ha firmato un atto amministrativo nel suo primo giorno in carica, prorogando la precedente sospensione di pagamento e riscossione e mantenendo i tassi di interesse allo 0%.

Tuttavia, durante il periodo di riscossione del prestito, ci sono vantaggi e svantaggi nella sospensione dei pagamenti. Diamo un’occhiata a questi vantaggi e svantaggi.

Punti chiave Per il prossimo futuro, a causa del continuo impatto economico nel 2020, il presidente Biden ha sospeso il pagamento e la riscossione dei prestiti studenteschi federali.

Quando si riscuotono prestiti, ci sono argomenti a favore e contro il motivo per cui il rimborso dovrebbe essere sospeso.

La tolleranza viene utilizzata solo per un sollievo temporaneo (di solito 12 mesi). Questa non è una soluzione a lungo termine.

I piani di rimborso differito o basato sul reddito (IDR) sono preferibili alla tolleranza.

Esistono due forme di tolleranza per i prestiti studenteschi federali: generale e obbligatorio.

Devi continuare a effettuare i pagamenti necessari per il tuo prestito studentesco fino a quando la tua domanda di perdono non viene approvata per evitare l’inadempienza.

Per ridurre i costi, prova a pagare gli interessi durante il periodo di estensione del prestito.

Tolleranza del prestito studentesco: una panoramica

Per tutte le estensioni del prestito studentesco, gli interessi sul prestito continuano ad accumularsi durante il periodo di estensione, di solito capitale (Aggiungere all’importo del prestito dovuto), a meno che non si paghino gli interessi maturati.

prestito Perkins È un’eccezione alla regola delle maiuscole. Con un prestito Perkins, il tuo interesse maturerà durante il periodo di estensione, ma non sarà capitalizzato.Viene invece aggiunto al saldo degli interessi (invece di Principale) Durante il periodo di rimborso, a meno che non si paghi alla scadenza. (Sebbene il governo abbia smesso di fornire prestiti a Perkins nel 2017, molte persone stanno rimborsando i soldi presi in prestito attraverso questi prestiti.)

Le estensioni del prestito studentesco federale sono generalmente concesse per 12 mesi alla volta e possono essere rinnovate per un massimo di tre anni. Alcuni tipi di condizioni di tolleranza sui prestiti studenteschi federali e gli importi di pagamento sono regolati dalla legge. In altri casi, Gestore di prestiti Abbi discrezione.

I prestiti privati ​​per studenti hanno generalmente un periodo di grazia di 12 mesi, ma i finanziatori raramente forniscono rinnovi. Le condizioni e l’importo della proroga del prestito personale sono determinate dall’istituto di credito.

Se sei inadempiente sui prestiti agli studenti, non sei idoneo per nessuna delle strategie discusse in questo articolo.

Tolleranza del prestito studentesco federale generale

Se hai difficoltà a pagare un prestito diretto, FFEL o Perkins e non soddisfi le condizioni di estensione, puoi richiedere alla tua agenzia di servizi di prestito studentesco un’estensione generale fino a 12 mesi.

Se i tuoi problemi finanziari persistono, puoi richiedere un nuovo periodo di grazia generale fino a 12 mesi, quindi richiedere altri 12 mesi per un totale di tre anni. Tuttavia, il tuo fornitore di servizi di prestito può fissare un periodo massimo per i prestiti diretti e FFEL in base alle circostanze personali.

La tolleranza generale è A discrezione del prestatore di servizi di prestito E di solito è approvato a causa di spese mediche impreviste, disoccupazione o quasi tutte le difficoltà finanziarie che ti impediscono di rimborsare il prestito.Puoi compilare Modulo online Oppure chiama la tua agenzia di servizi di prestito e chiedi grazia.

Tolleranza del prestito studentesco federale obbligatorio

A differenza della tolleranza generale, che è determinata dal gestore del prestito a sua discrezione, se sei idoneo e la richiedi, devi ottenere la tolleranza obbligatoria. Ogni tipo di tolleranza obbligatoria ha il proprio modulo e i documenti richiesti. Le condizioni che potresti soddisfare includono (il PDF o altri collegamenti correlati verranno scaricati):

Tolleranza del prestito studentesco privato

Le tue opzioni di perdono per i prestiti agli studenti privati ​​variano da prestatore a prestatore, ma generalmente non sono flessibili come i prestiti federali.

Molti istituti di credito privati ​​offrono opzioni di perdono durante la scuola, il tirocinio o il soggiorno medico. Alcuni ti permettono di pagare solo gli interessi mentre sei a scuola. La tolleranza scolastica di solito ha un limite di tempo.Se hai bisogno di più di quattro anni per laurearti, questo potrebbe causare problemi. La maggior parte degli istituti di credito fornisce anche un periodo di grazia di sei mesi dopo la laurea.

Se sei disoccupato o hai difficoltà a pagare dopo la laurea, alcuni istituti di credito privati ​​ti daranno grazia. Di solito, questi sono concessi per due mesi alla volta, non superiori a 12 mesi in totale. Puoi addebitare costi aggiuntivi ogni mese.

Altri tipi di tolleranza di solito si applicano al personale militare attivo o si è colpiti da disastri naturali. Per tutti i prestiti personali, gli interessi si accumulano e vengono capitalizzati durante il periodo di prova, a meno che non si paghi al momento dell’accumulo.

I pro e i contro della tolleranza del prestito studentesco

Come molti strumenti finanziari, la tolleranza del prestito studentesco presenta sia vantaggi che svantaggi.Se scegli tra tolleranza e stipendio decorazioni O la perdita del rimborso dell’imposta sul reddito, ad esempio, in termini di finanze e impatto sul tuo credito, la tolleranza è una scelta migliore.

Vale la pena notare che gli interessi maturati durante il periodo di proroga potrebbero essere più economici del tasso di interesse che hai pagato quando hai contratto il prestito prestito personale O, peggio, a Prestito con anticipo sullo stipendioTuttavia, il fatto che gli interessi maturati siano stati capitalizzati significa che durante la durata del prestito pagherai di più di quanto tu possa evitare ritardi nel pagamento.

vantaggio Meglio della decorazione o dell’impostazione predefinita

L’interesse è inferiore al giorno di paga o al prestito personale

Risparmiati dal pagare le tasse chiave

Nessun impatto sul tuo punteggio di credito discordanza Non è una soluzione a lungo termine

Il costo di capitalizzazione degli interessi maturati è elevato

Il rinnovo ripetuto può portare all’insolvenza del prestito

Il pagamento in ritardo/mancato danneggerà il tuo punteggio di credito

La tolleranza offre uno spazio di respiro temporaneo e ti consente di pagare le spese di base come l’alloggio e le utenze, ma può essere molto costoso se provi a usarla come soluzione a lungo termine aggiornando costantemente la tua identità.Ciò potrebbe eventualmente portare all’insolvenza del prestito o peggio, e potrebbe compromettere il tuo Punteggio di credito.

Sebbene la tolleranza sia annotata nel tuo rapporto di credito, a meno che tu non ritardi o manchi un pagamento, non causerà una riduzione del tuo punteggio di credito. Per evitare complicazioni e costi inutili durante e dopo l’estensione, continua a pagare durante l’elaborazione della domanda, annulla l’estensione il prima possibile e paga gli interessi, se possibile.

Questo Piano di salvataggio americano Una clausola approvata dal Congresso e firmata dal presidente Biden nel marzo 2021 include una disposizione secondo cui le esenzioni sui prestiti studenteschi emesse tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2025 non saranno riscosse sui destinatari.

Perdonare alternative

Prima di richiedere una proroga, a seconda del tipo di prestito che hai, dovresti considerare due opzioni: proroga e un piano di rimborso basato sul reddito (IDR).

I ritardi, come la tolleranza, possono consentire di sospendere temporaneamente i pagamenti, di solito fino a tre anni. Se hai diritto all’estensione E il prestito federale è stato sovvenzionato e gli interessi maturati durante il periodo di proroga saranno pagati dal governo. Alla fine della proroga, dovrai solo l’importo del prestito originale.

Le estensioni del prestito federale non sovvenzionato e le estensioni del prestito privato sono considerate tolleranti, il che significa che gli interessi maturano e vengono capitalizzati alla fine del periodo di estensione, aumentando gli arretrati.

Programma IDR per prestiti studenteschi federali Esistono quattro forme: Piano di rimborso Pay As You Earn riveduto (REPAYE), Piano di rimborso Pay As You Earn (PAYE), Piano di rimborso basato sul reddito (IBR) e Piano di rimborso contingente al reddito (ICR).

I pagamenti di solito fanno parte del tuo reddito discrezionale e possono arrivare fino a $ 0 al mese. Uno svantaggio è che poiché il rimborso di solito richiede più tempo, pagherai più interessi durante la durata del prestito. Un possibile vantaggio è che se il tuo prestito non viene completamente rimborsato alla fine del periodo di rimborso (20-25 anni), l’eventuale saldo verrà cancellato.Puoi saperne di più e iscriverti a un piano di rimborso orientato al reddito qui.

Linea di fondo

La tolleranza del prestito studentesco è quasi sempre l’ultima risorsa, non la prima scelta. Se hai bisogno di un sollievo temporaneo e non hai diritto a una proroga, usalo. Per questioni a lungo termine, considera l’adozione di un piano di rimborso basato sul reddito (IDR). Se possibile, paga gli interessi per evitare di pagare gli interessi quando riprendi il rimborso. Infine, quando inizi ad avere problemi finanziari, discuti tutte le opzioni di rimborso con il tuo prestatore di servizi.