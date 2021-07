Torna al livello di $ 75 prima dei dati API – shareandstocks.com

Il WTI ha cercato di riprendersi dopo una brusca correzione dai massimi di oltre sei anni.

Sotto l’influenza dell’OPEC+, le preoccupazioni per l’offerta ridotta sostengono il petrolio degli Stati Uniti.

In attesa dell’inventario settimanale del petrolio greggio API degli Stati Uniti nel sentimento di rischio di mercato.

Petrolio greggio intermedio del Texas occidentale (New York Mercantile Exchange Futures) sta iniziando un’impressionante ripresa da un minimo di quattro giorni di 72,94 dollari, poiché i rialzisti sperano di riconquistare il livello di 75 dollari in un clima di ottimismo del mercato.

Al momento in cui scriviamo, i prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono aumentati dell’1,70% a 74,59 dollari, invertendo la forte correzione di 76,98 dollari di martedì, il livello più alto da novembre 2014.

Temendo che l’offerta di petrolio più ridotta non potesse soddisfare la potenziale crescita della domanda, soprattutto dopo che l’OPEC e i suoi alleati (OPEC+) non sono riusciti a raggiungere un accordo sulla politica di produzione di petrolio e hanno abbandonato l’incontro, l’oro nero è salito ai massimi pluriennali. la terza volta.

Tuttavia, lo slancio per raggiungere un nuovo massimo nel 2021 non ha potuto essere sostenuto perché le prese di profitto dei venditori e le rinnovate preoccupazioni che l’aumento dei prezzi del petrolio potrebbe intensificare l’inflazione, il che potrebbe rallentare la ripresa economica globale.

Finora questo mercoledì, i prezzi del WTI hanno ottenuto supporto dal miglioramento della propensione al rischio, poiché le azioni europee e i futures statunitensi sono scambiati insieme in verde. Inoltre, le preoccupazioni per l’inasprimento dei mercati petroliferi continuano a fornire un potenziale supporto per il petrolio statunitense, poiché l’attenzione si sposta ora sul rapporto settimanale sull’inventario del greggio che sarà rilasciato dall’American Petroleum Institute (API) più tardi nella giornata di oggi.

Il commercio lento è apparso in dollaro Americano Nel complesso, anche il WTI denominato in dollari è di buon auspicio.Gli investitori aspettano Verbale riunione FOMC Per le nuove transazioni in dollari, ciò potrebbe in definitiva avere un impatto significativo sul petrolio.

leggi di più