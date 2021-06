TOT Property Holdings sottolinea la protezione dei difetti di base delle organizzazioni miste – shareandstocks.com

Proteggi la servitù con un primo piano

L’Undicesimo Circuito ha sferrato un duro colpo alla travagliata industria del Joint Protected Easement (SCE) nella sua decisione supportata dalla decisione tribunale tributario nel TOT Real Estate Holdings LLC contro IRS. Come ho sottolineato altrove SCE è un’industria senza sensoGli investitori acquistano società di persone che hanno recentemente acquisito immobili. Poi hanno votato per donare la servitù della proprietà al trust fondiario. Il valore dichiarato della servitù è un multiplo del prezzo pagato per l’intero immobile.

Il 9 dicembre 2013, TOT possedeva 652 acri di terreno, che il suo partner originale ha acquisito nel 2005 per $ 486.000 (la parte distribuibile di una transazione più ampia). Ha anche 100 dollari in contanti. PES Fund VI, LLC, formato da investitori, ha acquistato il 98,99% del TOT per $ 1,039,200. Il 27 dicembre 2013, TOT ha donato 637 acri dei 652 acri di servitù di conservazione a Tutela del territorio pedemontanoQuando TOT ha presentato la dichiarazione dei redditi della partnership 2013 (modulo 1065), ha richiesto una detrazione di $ 6,9 milioni nel valore della servitù.

Quando ho chiesto a uno dei professionisti immobiliari più intelligenti, sapevo cosa significasse veramente possedere un terreno e mi ha detto che era un “insieme di diritti”. Utilizzando numeri interi, TOT ha acquistato un “pacchetto di diritti” per $ 1 milione. Diciotto giorni dopo, ha preso alcuni diritti dal pacchetto e li ha dati al trust fondiario. Sostiene che ai fini delle detrazioni di beneficenza, il valore del pacchetto è sette volte il valore pagato per l’intero pacchetto.

Ciò che rende particolarmente interessante la decisione in questo caso è che in questo tipo di casi, questa sembra essere la prima volta che il giudice ha prestato particolare attenzione a questa situazione anomala. quando. . .quando Inchiesta Commissione Finanze del Senato Se Un risultato chiave delle servitù sindacate nel 2020 è che le valutazioni esagerate sono “il motore di ogni transazione di servitù sindacata”. Il mercato dei terreni non edificati è imperfetto, ma non ha un gran numero di stupidi. Sebbene tu possa immaginare che a volte potresti acquistare una proprietà per una frazione del suo valore, non puoi costruire un modello di business attorno alle pratiche convenzionali.

Stranamente, il miracolo del 30% di sconto è stato menzionato solo incidentalmente nella discussione sulla valutazione. L’unico motivo per la discussione sulla valutazione è determinare se sia applicabile una penale di valutazione totale del 40%.nel 10:33 Dibattito orale Lo ha fatto notare uno dei giudici agli avvocati di TOT, Barbara SmithLa sua risposta è che la valutazione è più un’arte che una scienza, quindi è una questione di giudizio determinare se le transazioni nelle prime settimane della donazione sono rilevanti. Dopo ci fu un evidente silenzio.

L’IRS in realtà riconosce che le servitù valgono la pena. Tuttavia, hanno negato completamente la detrazione, perché l’atto di servitù prevede come sarà distribuito il ricavato nel caso in cui la servitù venga venduta dopo la cessazione giudiziale. Al fine di soddisfare l’esigenza permanente dei contributi di tutela qualificata, la normativa prevede che in caso di vendita dopo che il tribunale ne ha disposto la risoluzione, il ricavato deve essere distribuito tra donatore e fiduciario secondo la proporzione determinata a suo tempo .

La lingua nel contratto di servitù include una disposizione che il valore dei miglioramenti successivi sarà annullato. La sentenza ha indicato che ciò ha causato il fallimento permanente. C’è un ulteriore linguaggio nel contratto che indica che la disposizione può essere annullata, ma questa è considerata una “clausola di riserva successiva condizionata”.

Questo è un problema legale di successo perché l’IRS ha usato questi argomenti contro SCE. Il problema con questo approccio è che può mettere in discussione molte deduzioni legali esistenti. Dovrebbe esserci davvero un linguaggio infallibile: se si considerano gli agricoltori che rinunciano ai loro diritti allo sviluppo ma continuano a coltivare, la questione del miglioramento è una questione efficace.

TOT non ha tentato di difendere la valutazione iniziale di $ 6,9 milioni. Il loro nuovo perito ha proposto che il valore della servitù fosse di $ 3,9 milioni prima della servitù e di $ 1,2 milioni dopo la servitù, quindi il valore della servitù era di $ 2,7 milioni. Il valore precedente calcolato dal perito dell’IRS era di 1.128.000 dollari. Lo ha fatto senza conoscere il trasferimento della lunghezza del braccio, che è un valore molto simile. La controversia riguardava in definitiva “l’uso più alto e migliore.” I valutatori dell’IRS pensavano che fosse intrattenimento e legno, mentre TOT discuteva dello sviluppo residenziale.

Ci sono anche discussioni sui trasferimenti recenti:

A differenza del signor Barber, il signor Wingard era a conoscenza dell’equo accordo durante la valutazione della proprietà, ma non ne ha tenuto conto nella valutazione. Il suo ragionamento è che crede che possedere un interesse parziale nell’entità che possiede la proprietà sia diverso dal possedere la proprietà stessa. Respingiamo la ragione del signor Wengard, non c’è buon senso. Quando l’equità parziale è il 99% del capitale e il pieno controllo (come qui), e quando la proprietà è l’unico bene dell’entità (eccetto per $100 in contanti), è ovvio che le due parti credono che il prezzo pagato sia una proprietà di valore di mercato.

Questo modello di fatto esiste nella maggior parte delle transazioni SCE. Ora è considerato degno di attenzione giudiziaria e potrebbe essere la campana a morto del settore.

Ha inoltre discusso se l’IRS ha seguito correttamente il processo di approvazione normativa per le sanzioni. Questa domanda vale anche per l’IRS.

Jeffrey Leon ha La Corte d’Appello afferma che gli atti di transazione fondiaria riducono le tasse di 7 milioni di dollari USA sopra Imposta Bloomberg.

Dylan Moros ha L’undicesimo anello. Accetta la detrazione di servitù protetta di $ 7 milioni di Nix sopra Legge 360.

Per vedere la copertura delle detrazioni di protezione e servitù di facciata in dieci anni, si prega di controllare il mio Sintesi della portata delle agevolazioni fiscali per servitù tutelate sopra Il tuo partner per gli affari fiscali.

