Tradizionale e Roth IRA: Panoramica

Due tipi popolari Conto pensione individuale Individual (IRA) Sì Esercito Repubblicano Irlandese Tradizionale con Ross Irish Republican ArmyHanno molti vantaggi e alcuni svantaggi per i risparmiatori della pensione.

L’esercito repubblicano irlandese è stato creato decenni fa Piano pensionistico a reddito fisso Sta cadendo. Man mano che i lavoratori iniziano a controllare i propri risparmi per la pensione, l’IRA è diventata sempre più popolare e offre agli individui l’opportunità di Incentivi fiscali account.

In un conto IRA tradizionale o Roth, puoi investire in varie attività finanziarie tradizionali come azioni, obbligazioni, Fondo quotato in borsa (ETF) e fondi comuni di investimento.Puoi fare un investimento più ampio nei seguenti modi Esercito repubblicano irlandese autodiretto (Sei un investitore, non un custode, che prendi tutte le decisioni di investimento) – materie prime, alcuni metalli preziosi, beni immobili e persino Prestito tra pari. Tuttavia, indipendentemente dal tipo di IRA, non è consentito investire in assicurazioni sulla vita o oggetti da collezione, come opere d’arte, tappeti, oggetti d’antiquariato, gemme e francobolli.

Parente conto IRARA Facile da configurare, ma le regole per la gestione di questi account variano. Sebbene forniscano vantaggi fiscali, l’importo che puoi contribuire è limitato.

Punti chiave I tradizionali e Roth IRA sono conti pensionistici popolari facili da configurare.

Entrambi forniscono un modo favorevole alle tasse per risparmiare e investire per la pensione.

Tuttavia, ci sono limiti all’importo che puoi contribuire e le penali per il ritiro anticipato.

Vantaggi del tradizionale e Roth IRA

L’IRA offre diversi vantaggi evidenti, inclusi i seguenti.

Crescita esentasse

Sia Roth che l’IRA tradizionale forniscono Duty free Crescita del patrimonio.Ciò significa che una volta che i fondi entrano nel conto, non saranno tassati dividendi o Guadagni Reddito da investimento fino alla distribuzione.alcunialcuni

detrazione fiscale

Sebbene la donazione di Roth IRA sia fatta da Dopo le tasse Dollari USA, le tradizionali donazioni dell’IRA sono Al lordo delle imposte Dollari americani. Ciò significa che possono essere detratti dal tuo reddito, nella maggior parte dei casi, nonostante alcune restrizioni.

La detrazione dipende dal tuo livello di reddito e dal fatto che tu sia coperto dal tuo conto pensionistico sul posto di lavoro, ad esempio 401 (k)L’IRS spiega le tradizionali regole di detrazione IRA per il 2020 e il 2021 come segue, che si applicano ai lavoratori coperti da conti pensionistici sul posto di lavoro.