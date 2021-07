Transaction and Investment Banking: qual è la carriera giusta per te?

molti Servizi finanziari Il ruolo è garantire mercato dei capitali Funzionamento regolare ed efficiente. I due ruoli dell’investment banking e del trading fanno parte della maggior parte delle grandi società di investimento di Wall Street, che si affidano a queste funzioni indispensabili per fornire la maggior parte del proprio reddito. Questi ruoli si intersecano occasionalmente in mercati simili, ma hanno responsabilità molto diverse.

Che cos’è un commerciante?

Una specie di mercante È un intermediario di servizi finanziari che rappresenta i clienti che acquistano e vendono titoli e altri strumenti finanziari nei mercati dei capitali (come mercati azionari, mercati delle materie prime e mercati dei derivati). Esistono molti tipi di trader, ma i più comuni sono i trader liquidi che utilizzano i fondi dei clienti e i trader che agiscono come proxy trader. intermediario E condurre transazioni per conto dei clienti.

Altri commercianti agiscono come commercianti proprietari, effettuando transazioni per conto della loro azienda, o quando non c’è un acquirente o Venditore A disposizione. Le responsabilità dei trader non si limitano all’acquisto e alla vendita; includono anche lo studio delle tendenze e degli sviluppi economici, la revisione dei rapporti e l’analisi dei dati di mercato.

I trader provengono da tutti i ceti sociali e hanno diversi background accademici. Molte aziende richiedono ai loro day trader di avere una laurea in finanza, matematica e contabilità. Tuttavia, non ci sono requisiti accademici formali per dimostrare le qualifiche dei commercianti. La maggior parte delle società commerciali richiede ai propri trader di essere in possesso delle licenze della Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) Serie 7 e 63.

Che cos’è un banchiere d’investimento?

L’investment banking è un settore dei servizi finanziari, in cui i professionisti aiutano i clienti a raccogliere fondi/capitale attraverso gli investimenti. Simile a un commerciante, Investitore finanziario Connetti acquirenti e venditori, proprio come i trader, partecipano a obbligazioni e mercato azionario.

Tuttavia, le responsabilità dei banchieri d’investimento si sono ampliate.Riuniscono acquirenti e venditori nei seguenti modi M&A (M&A), o quando vendono la società al pubblico, possono raccogliere fondi nel mercato dei capitali: debito (obbligazioni) o azioni (azioni) Offerta pubblica iniziale (IPO) o quando si riorganizza una società esistente.

Il background dei banchieri d’investimento può variare notevolmente, ma è comprensibile che la maggior parte delle persone abbia solide basi matematiche. Inoltre, molte persone hanno titoli di studio avanzati, come un MBA, laureandosi in finanza, matematica o contabilità. Per diventare un banchiere di investimento, molti professionisti e i loro datori di lavoro devono ricevere una formazione formale e completare i requisiti di formazione continua.

Commercianti e banchieri d’investimento