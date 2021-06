Transazione principale e transazione di agenzia: qual è la differenza?

Principali transazioni e transazioni di agenzia: una panoramica

Ti sei mai chiesto cosa succede quando compri e vendi azioni attraverso le azioni? Agente di cambioIl trading è semplice come fare clic con il mouse, ma in realtà c’è una cosa piuttosto complicata dietro.Sul tuo computer o tramite il tuo broker, In alcuni casi, scambi con un’altra persona attraverso uno scambio. In altri casi, stai solo facendo trading con il tuo broker.Questi due tipi principali di transazioni sono chiamati Principale con agente transazione. L’operazione principale riguarda lo stock di titoli del broker, mentre l’operazione di agenzia comporta una transazione con un altro investitore (possibilmente presso un altro broker).

Punti chiave La transazione principale si riferisce all’utilizzo da parte del broker del proprio inventario per completare la transazione del cliente.

Le transazioni di agenzia coinvolgono broker alla ricerca di controparti per le transazioni dei clienti, che possono includere clienti di altri broker.

Le principali transazioni consentono al broker di trarre profitto anche dallo spread denaro-lettera.

Attraverso il trading in agenzia, il broker deve trovare persone disposte ad acquistare e vendere titoli allo stesso prezzo della controparte.

Transazione principale

La transazione principale avviene quando il broker acquista titoli Mercato secondario, Tenere questi titoli per un periodo di tempo, quindi venderli.Lo scopo alla base dell’operazione principale è per la società (nota anche come Rivenditore) Crea profitti attraverso l’apprezzamento del prezzo per il tuo portafoglio di investimenti. Pertanto, quando gli investitori acquistano e vendono azioni tramite una società di brokeraggio come principale, la società utilizzerà il proprio inventario per compilare gli ordini per i clienti. Utilizzando questo metodo, la società di brokeraggio guadagna entrate aggiuntive (oltre la commissione addebitata) guadagnando dal broker. Differenza tra domanda e offerta così come.

Ad esempio, se desideri acquistare 100 azioni ABC per $ 10, la società principale controllerà prima il proprio inventario per vedere se queste azioni possono essere vendute a te. Se sono disponibili, la società ti venderà le azioni e poi segnalerà la transazione allo scambio necessario.Questo Securities and Exchange Commission (SEC) e gli scambi richiedono alle società di intermediazione di completare le transazioni a prezzi comparabili ai prezzi di mercato.

Transazione di agenzia

Il trading tramite agenzia è un altro metodo popolare per eseguire gli ordini dei clienti. Queste operazioni sono più complesse delle normali operazioni principali e comportano la ricerca e il trasferimento di titoli tra clienti di diverse società di intermediazione. Il numero di partecipanti al mercato mobiliare continua ad aumentare e i requisiti per la tenuta della contabilità, la compensazione, il regolamento e la riconciliazione sono estremamente precisi: garantire il flusso regolare del mercato mobiliare è diventato un compito arduo.

Le transazioni dell’agenzia sono costituite da due parti diverse. Innanzitutto, il tuo broker deve portare la tua richiesta al mercato appropriato per trovare una parte che vuole assumere la posizione opposta. Pertanto, se si vuole acquistare ad un certo prezzo, il broker deve trovare qualcuno che voglia vendere allo stesso prezzo, e viceversa.Una volta trovate entrambe le parti, lo scambio registra la transazione su di esse Ticker, E lo scambio di valuta e titoli tra le due parti avviene al momento del regolamento.

La seconda parte della transazione proxy si verifica dopo che la transazione è stata completata e correttamente registrata sullo scambio.Questa parte è solitamente chiamata LiquidazioneSebbene tutti i broker tengano libri contabili personali che registrano l’importo di tutti gli ordini di acquisto e vendita per le transazioni dei clienti, l’atto effettivo di compensazione di queste transazioni è gestito da un’istituzione più grande.In Nord America, la stragrande maggioranza delle liquidazioni e custodia Il dovere è Società di compensazione delle ricevute di deposito (DTCC).

L’atto di base della liquidazione comporta operazioni di corrispondenza.Una volta eseguita la transazione sullo scambio, i dettagli della transazione verranno inviati a Filiale DTCC National Securities Clearing Corporation E poi registra e abbina per garantire la precisione. Dopo che tutte le transazioni sono state inviate Società membro DTCC effettua l’acquisto e la vendita di corrispondenza, quindi DTCC notifica a tutte le società associate i relativi obblighi e organizza il trasferimento di fondi e titoli appropriati.

Pertanto, DTCC non consente a vari broker di negoziare tra loro dopo ogni transazione di borsa, ma agisce come intermediario, Raccogli tutte le transazioni e semplifica il trasferimento di azioni e contanti. Ciò riduce il tempo necessario per consegnare e ricevere gli obblighi e offre flessibilità ai broker nella scelta dei partner commerciali. L’intero processo di liquidazione richiede solitamente due giorni lavorativi per essere completato.

È importante notare che DTCC non solo promuove ma garantisce anche la consegna. Se una parte non consegna titoli o contanti all’altra parte, DTCC interverrà e adempirà agli obblighi della parte perdente.

articoli di attenzione speciale

Sebbene non sia possibile specificare al proprio broker come si desidera completare la transazione, in qualità di cliente, si ha il diritto di sapere come viene completata la transazione. Il broker deve dirti se la transazione che è stata completata è una transazione dell’agente o una transazione importante. Di solito, sarai avvisato nella conferma della transazione inviata per posta o elettronicamente.

Sebbene queste informazioni potrebbero non consentirti di guadagnare di più sul mercato, è importante che gli investitori comprendano il processo di compilazione degli ordini. Queste due modalità di negoziazione degli ordini non solo aiutano a ridurre il rischio degli investitori, ma forniscono anche ai clienti di intermediazione un modo relativamente liquido ed efficiente per inserire ordini ed eseguire transazioni.