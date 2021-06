Trattamento fiscale delle opzioni call e put

È essenziale stabilire una conoscenza di base delle leggi fiscali prima della negoziazione OpzioniIn questo articolo, studieremo come Telefono con Metti opzione Tassato negli Stati Uniti. In altre parole, esamineremo le opzioni call e put esercitate, nonché le opzioni self-traded.Discuteremo anche Regole di vendita di lavaggio E il trattamento fiscale a cavallo.

Prima di procedere, si prega di notare che l’autore non è un professionista fiscale. Questo articolo serve solo come introduzione al trattamento fiscale delle opzioni.Di più diligenza dovuta Oppure suggerisci di consultare un professionista fiscale.

Punti chiave Se stai negoziando opzioni, è probabile che tu abbia innescato alcuni eventi imponibili che devono essere segnalati all’IRS.

Sebbene molti profitti delle opzioni saranno classificati come guadagni in conto capitale a breve termine, il metodo di calcolo del guadagno (o della perdita) varierà a seconda della strategia e del periodo di detenzione.

L’esercizio di opzioni in-the-money, la chiusura di posizioni per guadagni o la partecipazione a una teleconferenza garantita porteranno a trattamenti fiscali diversi.

Opzioni di esercizio

Opzioni di chiamata

Quando viene esercitata un’opzione call, il premio pagato per l’opzione è incluso in Base di costo Di acquisti di azioni.Prendiamo come esempio un investitore che ha acquistato un’opzione call della ABC Company al prezzo di $20. Prezzo di esercizio E scade a giugno 2020. Gli investitori acquistano opzioni a un prezzo di $ 1 o un totale di $ 100, poiché ogni contratto rappresenta 100 azioni. Quando il titolo scade, il prezzo di negoziazione è di $ 22 e l’investitore esercita l’opzione. Il costo base per l’intero acquisto è di 2.100 dollari. Cioè US $ 20 x 100 azioni, più un premio di US $ 100 o US $ 2.100.

Supponiamo che sia agosto 2020 e che l’attuale prezzo di transazione di ABC Company sia $ 28 per azione. L’investitore decide di vendere la sua posizione.Imponibile a breve termine Guadagni Raggiunto 700 USD. Questo è il vantaggio di $ 2,800 meno la base del costo di $ 2,100 o $ 700.

Per brevità, rinunceremo alla commissione, che può essere inclusa nella base di costo. Poiché l’investitore ha esercitato l’opzione a giugno e ha ceduto la posizione ad agosto, la vendita è stata considerata una plusvalenza a breve termine perché l’investimento è stato mantenuto per meno di un anno.alcuni

Metti opzione

Anche le opzioni put sono soggette a un trattamento simile. Se l’opzione put viene eseguita e l’acquirente possiede il titolo sottostante, il premio e la commissione dell’opzione put verranno aggiunti al costo del titolo. Questa somma viene quindi sottratta dal prezzo di vendita del titolo. Il tempo trascorso della posizione inizia quando il titolo viene acquistato per la prima volta fino al momento in cui viene eseguita l’opzione put (ovvero, quando il titolo viene venduto).

Se l’opzione put viene esercitata senza la preventiva proprietà dell’azione sottostante, è simile a Vendita allo scoperto Applicazione. Il periodo di tempo inizia dalla data dell’esercizio e termina con la chiusura o la chiusura.alcuni

Puro gioco di opzioni

Ai fini delle posizioni in opzioni pure, sia le opzioni lunghe che quelle corte sono soggette a un trattamento fiscale simile. Gli utili e le perdite sono calcolati quando la posizione è chiusa o non è esercitata alla scadenza.In caso di opzione call o di opzione put si considerano tutte le opzioni in scadenza e non esercitate Guadagno a breve termine.alcuniDi seguito è riportato un esempio che copre alcuni scenari di base.

Taylor ha acquistato l’opzione put dell’ottobre 2020 di XYZ Company al prezzo di 3 dollari statunitensi a maggio 2020 con un prezzo di esercizio di 50 dollari statunitensi. Se successivamente vendono le opzioni quando XYZ Company scende a $ 40 a settembre 2020, saranno tassate sulle plusvalenze a breve termine (da maggio a settembre) o $ 10 meno il premio dell’opzione put e le relative commissioni. In questo caso, Taylor imposterà una plusvalenza a breve termine di $ 700 ($ 50 – $ 40 strike – $ 3 premio x 100 azioni).

Se Taylor scrive un’opzione call di $ 60 per la società XYZ a maggio, ottiene un premio di $ 4, scade nell’ottobre 2020 e decide di riacquistare la propria società ad agosto quando i profitti della società XYZ salgono a 70 $ a causa dello scoppio. hanno diritto al capitale a breve termine Perdere US$ 600 (US$ 70-US$ 60 strike price + US$ 4 premium x 100 azioni).

Tuttavia, se Taylor ha acquistato un’opzione call di sciopero da $ 75 per la società XYZ nel maggio 2020 con un premio di $ 4 e scade nell’ottobre 2021 e l’opzione call viene trattenuta fino a quando non viene esercitata. società alla scadenza è di $ 72), Taylor sarà a conoscenza di a Perdita di capitale a lungo termine Le loro opzioni non esercitate equivalgono a un premio di 400 dollari. Questo perché possiederà l’opzione per più di un anno, il che la rende una perdita fiscale a lungo termine.

Telefono di sottoscrizione

Telefono coperto È leggermente più complicato delle semplici opzioni di call long o short. Con le opzioni call garantite, le persone che sono già lunghe sul sottostante venderanno opzioni call su quella posizione, che genereranno un reddito premium ma limiteranno anche il potenziale di rialzo. La tassazione delle telefonate garantite può rientrare in una delle tre situazioni seguenti:

Chiamata non eseguita La chiamata viene eseguita Le opzioni call vengono riacquistate (buy close)

Per esempio:

Il 3 gennaio 2019, Taylor deteneva 100 azioni di Microsoft Corporation (Servizi finanziari Microsoft), il prezzo della transazione è di $ 46,90 e il prezzo di esercizio di $ 50 è scritto per coprire l’opzione call, che scade a settembre 2020, e il premio è di $ 0,95.

nel caso Chiamata non eseguita, Supponendo che il prezzo della transazione di MSFT alla scadenza sia $ 48, Taylor realizzerà una plusvalenza a lungo termine di $ 0,95 attraverso la loro opzione perché l’opzione è stata detenuta per più di un anno. nel caso La chiamata viene eseguita, Taylor realizzerà plusvalenze in base al periodo di tempo totale della posizione e ai costi totali.Supponendo che abbiano acquistato azioni per $ 37 nel gennaio 2020, Taylor raggiungerà Plusvalenze a breve termine 13,95 USD (50-36,05 USD o il prezzo pagato meno Chiamata premium ricevuto). Questo sarà a breve termine perché la posizione è stata chiusa un anno fa. nel caso Telefono riacquistatoA seconda del prezzo pagato per la richiamata dell’acquisto e del tempo totale della transazione, Taylor può beneficiare di plusvalenze/minusvalenze a lungo oa breve termine.

L’esempio sopra è strettamente applicabile ai telefoni assicurati economici o fuori prezzo.Trattamento fiscale Nel prezzo (ITM) La chiamata coperta è molto più complicata.

Considerazione speciale: trattamento qualificato e non qualificato

Quando scrivono un’opzione call coperta da ITM, gli investitori devono prima determinare se l’opzione call è qualificato o non qualificato, Perché quest’ultimo dei due potrebbe avere conseguenze fiscali negative. Se un’opzione call è ritenuta non ammissibile, anche se il relativo titolo è stato detenuto per più di un anno, sarà tassato all’aliquota di breve termine.Le linee guida per l’idoneità possono essere complicate, ma la chiave è garantire che l’opzione call non sia inferiore di più di un prezzo di esercizio rispetto al prezzo di esercizio del giorno precedente Prezzo di chiusura, e la chiamata ha un periodo di oltre 30 giorni fino alla scadenza.alcuni

Ad esempio, Taylor ha detenuto azioni MSFT a un prezzo di $ 36 per azione dal gennaio dello scorso anno e ha deciso di acquistare un’opzione call di $ 45 il 5 giugno, con un premio di $ 2,65. Poiché il prezzo di chiusura dell’ultimo giorno di negoziazione (22 maggio) era di 46,90 USD, era inferiore a 46,50 USD e poiché mancavano meno di 30 giorni alla data di scadenza, le loro opzioni call garantite non erano ammissibili, Periodo di detenzione Le sue azioni saranno sospese dalle negoziazioni.Se l’opzione call viene esercitata il 5 giugno e le azioni di Taylor sono chiamato via, Taylor si renderà conto a breve termine Plusvalenze, anche se le loro azioni sono detenute per più di un anno.

Mette protettive

Mette protettive È più diretto, anche se solo con riluttanza. Se un investitore detiene un titolo per più di un anno e desidera proteggere la sua posizione attraverso un’opzione put protettiva, l’investitore avrà comunque diritto a plusvalenze a lungo termine. Se il titolo è detenuto per meno di un anno (ad esempio, 11 mesi) e l’investitore acquista un’opzione put protettiva, anche se manca più di un mese alla scadenza, il periodo di detenzione dell’investitore scadrà immediatamente. -guadagno a termine.

Se l’azione sottostante viene acquistata tenendo l’opzione put prima della data di scadenza dell’opzione, lo stesso vale, indipendentemente da quanto tempo è stata detenuta l’opzione put prima dell’acquisto dell’azione.

Regole di vendita di lavaggio

Secondo l’IRS, la perdita di un titolo non può essere trasferita all’acquisto di un altro titolo “sostanzialmente lo stesso” entro un periodo di 30 giorni.Questo Regole di vendita di lavaggio Si applica anche alle opzioni call.alcuni

Ad esempio, se Taylor perde un titolo e acquista un’opzione call sullo stesso titolo entro 30 giorni, non potrà rivendicare la perdita. Invece, la perdita di Taylor verrà aggiunta al premio dell’opzione call e il periodo di detenzione dell’opzione call inizierà alla data di vendita del titolo.

Dopo aver esercitato le loro opzioni call, la base di costo delle loro nuove azioni includerà il premio dell’opzione call, e Perdita di riporto Dalle azioni. Il periodo di detenzione di tali nuove azioni decorrerà dalla data di esercizio della sottoscrizione.

Allo stesso modo, se Taylor subisce una perdita su un’opzione (call o put) e acquista un’opzione simile dello stesso titolo, la perdita della prima opzione non sarà consentita e la perdita verrà aggiunta al premio della seconda opzione.

a cavallo

Infine, riassumiamo il trattamento fiscale a cavalloLe perdite fiscali su operazioni straddle sono rilevate solo quando si compensano guadagni da posizioni opposte.Se un investitore vuole entrare in una posizione straddle e cedere l’opzione call con una perdita di $500, ma Guadagni non realizzati Per un’opzione put di 300 USD, gli investitori possono segnalare solo una perdita di 200 USD nella dichiarazione dei redditi per l’anno.alcuni

Linea di fondo

La tassa sulle opzioni è molto complicata, ma gli investitori devono avere molta familiarità con le regole che regolano queste opzioni derivato strumento. Questo articolo non è affatto un’introduzione completa alle sfumature della gestione del trattamento fiscale delle opzioni, ma dovrebbe servire solo come promemoria per ulteriori ricerche. Per un elenco dettagliato delle sfumature fiscali, consultare un professionista fiscale.