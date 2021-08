Travala.com ora accetta gettoni FUN per prenotazioni di voli, hotel e viaggi

I titolari di token FUN possono ora prenotare più di 3.000.000 di prodotti di viaggio in più di 230 paesi, promuovendo l’adozione di FUN

FUNToken collabora con la principale agenzia di viaggi online crittografata al mondo; Travala.com. L’agenzia di viaggi online ha integrato FUN nella piattaforma del sito di viaggi.

Questa integrazione consente ai titolari di token FUN di prenotare più di 2,2 milioni di hotel e residenze, più di 600 compagnie aeree e più di 40.000 eventi in più di 230 paesi. Questa utility estende i casi d’uso dei token FUN.

Con una partnership strategica con Freebitco.in, uno dei più grandi casinò online del mondo, FUN ha già una base di utenti potenziale di 42 milioni. Ora, con i contatti tra gli utenti di FUN e Travala, FUN avrà più gruppi di utenti, che andranno a beneficio dell’ecosistema FUN.

Adriaan Brink, CEO di FUNToken, ha dichiarato: “Questo apre davvero un nuovo mondo di divertimento per i possessori di FUNToken. In queste ere di Covid, si può dire che sia una scommessa-haha-siamo molto felici di portare questa nuova utility Bring in i tuoi gettoni. Ora puoi prenotare voli per Las Vegas, Macao o Monaco tramite FUN.”

Juan Otero, CEO di Travala.com, ha commentato la partnership

“Per continuare il nostro impegno nell’adozione di criptovalute su larga scala, siamo molto felici di lavorare con FUNToken per supportare lo sviluppo della comunità cripto e portare nuovi casi d’uso a FUN. Il team mi ha lasciato una profonda impressione con la loro attività vision , non ho dubbi che li vedremo fare scalpore nella comunità cripto.”

Informazioni su Travala.com

Fondato nel 2017, Travala.com è ora supportato dal colosso del settore Binance, un servizio di prenotazione viaggi compatibile con le criptovalute leader con oltre 2.200.000 proprietà e più di 400.000 eventi in 230 paesi/regioni e 600 compagnie aeree. Travala.com è un sostenitore dell’adozione della criptovaluta, accettando più di 50 principali criptovalute e metodi di pagamento tradizionali. La criptovaluta nativa della piattaforma AVA supporta la proposta di valore di Travala.com. I token AVA possono essere utilizzati per pagare, ricevere premi fedeltà e ottenere sconti e bonus, tra molti altri casi d’uso. Oltre a ottenere prezzi ineguagliabili attraverso la garanzia del miglior prezzo, gli utenti intelligenti su Travala.com possono anche godere di ulteriori sconti e premi fedeltà quando effettuano prenotazioni idonee sulla piattaforma.

Informazioni su FUNToken.io

FUNToken.io è l’entità aziendale dietro FUNToken, dedicata alla creazione e alla gestione di un ecosistema di giochi blockchain decentralizzato. FUNToken.io fornisce una chiara direzione per l’utilità dei token, lo sviluppo del software correlato e l’infrastruttura tecnica. FUNToken.io incoraggia gli operatori di gioco a utilizzare l’ecosistema FUNToken. FUNToken.io prevede di lanciare una catena secondaria, che ha prestazioni più elevate e costi inferiori rispetto a Ethereum; sviluppa nuovi prodotti, inclusi nuovi casinò e giochi peer-to-peer sulla catena, inclusi casinò, scommesse sportive e poker; e va oltre l’attuale opportunità di gioco per abbracciare giochi sociali e altri giochi.

