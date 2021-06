Tre città australiane bloccate per combattere la variante Delta COVID-19 Reuters

Temendo per i coaguli di sangue, i funzionari avevano precedentemente limitato l’uso delle iniezioni di AstraZeneca alle persone di età superiore ai 60 anni e avevano suggerito che Pfizer (New York Stock Exchange:) In un importante cambiamento per rallentare gli sforzi di immunizzazione dell’Australia, tutti i minori di 60 anni sono stati vaccinati.

Al fine di prevenire l’infezione, lunedì sera l’Australia ha annunciato misure https://www.reuters.com/world/asia-pacific/queensland-tightens-covid-19-curbs-amid-australian-outbreak-2021-06-28 COVID – 19 vaccinazioni, come la vaccinazione obbligatoria per i caregiver anziani ad alto rischio e i dipendenti negli hotel isolati e la fornitura di vaccini AstraZeneca (NASDAQ:) per le persone di età inferiore ai 60 anni.

Sydney ospita un quinto dei 25 milioni di abitanti dell’Australia e l’area sarà chiusa per due settimane fino al 9 luglio, mentre il blocco nella città settentrionale di Darwin sarà esteso per altre 72 ore fino a venerdì. Ci sono anche rigide restrizioni in altri luoghi, comprese le mascherine obbligatorie e gli assembramenti ridotti.

© Reuters. Il 28 giugno 2021, al fine di frenare la diffusione dell’epidemia di Coronavirus (COVID-19) a Sydney, in Australia, gli operatori del traffico si trovavano su binari del treno per lo più vuoti durante i loro spostamenti mattutini nel centro della città. REUTERS/Loren Elliott

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.