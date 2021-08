Tre motivi per considerare i fondi chiusi quando si investe il reddito

Getty Images



Per gli investitori alla ricerca di opportunità di guadagno, i fondi chiusi (CEF) possono essere un’opzione interessante. Questi veicoli di investimento sono noti per il loro potenziale di reddito.Ci sono diverse caratteristiche uniche, tra cui la loro struttura chiusa e la capacità di fornire una distribuzione regolare.

Come i fondi aperti, CEF include diversi tipi di prodotti per adattarsi a quasi tutti i portafogli di investimento. Di seguito, approfondiremo le possibilità di reddito associate al CEF e perché dovresti considerare di aggiungerle al tuo portafoglio.

Potenziale per un reddito fisso più elevato

Uno dei motivi principali per cui gli investitori includono i CEF nei loro portafogli di investimento è perché hanno il potenziale per ottenere rendimenti più elevati in un periodo di tempo più lungo. Ciò è dovuto principalmente al loro utilizzo del capitale preso in prestito dalla leva finanziaria può essere utilizzato per ulteriori investimenti.

Vale la pena notare che la leva finanziaria comporta alcuni rischi perché amplifica i rendimenti positivi e negativi, ma consente anche al fondo di investire in titoli che possono avere rendimenti più elevati. Pertanto, nel lungo periodo, CEF può superare altri tipi di investimento, rendendolo una scelta affidabile per coloro con orizzonti di investimento più lunghi.

Fornire la capacità di allocare regolarmente

La distribuzione regolare è un altro vantaggio del CEF. Questi sono generalmente pagati mensilmente o trimestralmente e possono fornire una fonte di reddito stabile. Questo è vero per i CEF che investono in classi di attività legate al reddito (come le obbligazioni) e altre classi di attività (come le azioni).

Questi tipi di distribuzione sono particolarmente vantaggiosi per coloro che stanno per andare in pensione o stanno per andare in pensione, o per coloro che desiderano espandere le proprie fonti di reddito esistenti.

Diversificazione semplificata del portafoglio

Poiché la volatilità del mercato dovrebbe diventare una tendenza continua nei prossimi mesi, un portafoglio di investimento diversificato può essere un modo efficace per gestire il rischio. Sebbene l’uso di CEF con leva finanziaria possa comportare rischi aggiuntivi, possono anche svolgere un ruolo importante nell’aiutare a diversificare i portafogli di investimento.

Uno dei modi in cui lo fanno è promuovere un’ampia esposizione al mercato. Sebbene il tipo specifico di esposizione al rischio vari da fondo a fondo, può includere l’esposizione a una gamma di titoli all’interno di una particolare classe di attività o l’esposizione a più classi di attività come obbligazioni e azioni municipali.

Un altro modo per CEF di aumentare l’esposizione al rischio è investire in attività meno liquide, come i sostituti. Come parte di un portafoglio di investimenti bilanciato, questa esposizione al rischio aiuta a ridurre l’impatto della volatilità del mercato e porta a prestazioni migliori.

Nell’ultimo anno, l’investimento a reddito ha dovuto affrontare alcune sfide. Con i rendimenti obbligazionari che hanno toccato minimi storici negli ultimi mesi, molti investitori in cerca di reddito hanno rendimenti inferiori. CEF può fornire un’alternativa efficace. Nel quarto trimestre del 2020, in base al calcolo del valore patrimoniale netto (NAV), il rendimento medio sul CEF è stato del 7,8%. Questa tendenza continua fino alla prima metà del 2021.

In qualità di fornitore numero uno di fondi chiusi in AUM, Nuveen possiede Fondi vari Mirare a diversi obiettivi degli investitori. Con oltre 120 anni di esperienza, sono anche esperti nella gestione di asset progettati per il reddito.

Il bilanciamento degli obiettivi di investimento a breve e lungo termine è una delle sfide principali nella creazione di un portafoglio di investimenti completo. Il portafoglio giusto può aiutare a risolvere questo problema. L’aggiunta di CEF al tuo portafoglio può bilanciare le prestazioni di altri investimenti e aiutarti a soddisfare le tue esigenze di reddito.

È importante considerare gli obiettivi, i rischi, le commissioni e le spese di qualsiasi fondo prima di investire. Investire in fondi chiusi comporta dei rischi, le perdite principali sono possibili. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento del fondo saranno raggiunti. Le azioni di fondi chiusi possono spesso essere negoziate con uno sconto o un premio rispetto al loro valore patrimoniale netto (NAV). Le fonti di distribuzione storiche dei fondi chiusi comprendono il reddito netto da investimenti, il reddito realizzato e il rendimento del capitale. Tutti gli investimenti comportano un certo grado di rischio e non vi è alcuna garanzia che gli investimenti forniranno prestazioni positive in qualsiasi momento. La leva aumenta la volatilità del rendimento e amplifica il potenziale rendimento del fondo, indipendentemente dal fatto che il rendimento sia positivo o negativo. Non vi è alcuna garanzia che la strategia di leva finanziaria del fondo abbia successo.

