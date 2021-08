Tre persone pretendevano di essere il fondatore di Bitcoin Satoshi Nakamoto

Uno dei misteri più duraturi Bitcoin È l’identità del suo fondatore, Satoshi NakamotoDi lui si sa poco. Il suo ultimo scambio è stato nell’aprile 2011, due anni dopo la costituzione della rete.

Chi è Satoshi Nakamoto?

L’importanza di Satoshi Nakamoto per l’ecosistema Bitcoin ha superato la sua posizione di fondatore.È una specie di burattino filosofico, spesso citato dalla gente Criptovaluta I sostenitori discutono del futuro dello sviluppo di Bitcoin.Ad esempio, le due parti sono in un bivio conteso Bitcoin contanti (Di per sé è un fork del Bitcoin originale Blockchain) Afferma di sostenere la visione originale della valuta di Satoshi Nakamoto. Portafoglio Bitcoin Le società collegate a Nakamoto detengono 980.000 Bitcoin (circa 6,2 miliardi di dollari a marzo 2020). Dato che verranno estratti solo 21 milioni di Bitcoin, Le azioni detenute da Satoshi Nakamoto potrebbero avere un impatto significativo sui loro prezzi se negoziate.

Sebbene siano stati fatti molti sforzi per rivelare la sua identità, i fatti hanno dimostrato che Satoshi Nakamoto era sfuggente. Sono state proposte diverse persone, ma nessuna di loro risulta essere senza dubbio Satoshi Nakamoto. Di seguito tre candidati.

Dorian Satoshi

Questo potrebbe essere il tentativo più convincente di esporre il fondatore di Bitcoin. Settimanale Nel marzo 2014, Dorian Nakamoto è stato identificato come il creatore della valuta. La pubblicazione di questo articolo in criptovaluta e nella più ampia comunità tecnica ha causato un putiferio, perché questa è la prima volta che una pubblicazione mainstream ha cercato di capire l’identità del creatore di Bitcoin.

Settimanale Si sostiene che ci siano diverse somiglianze tra Satoshi Nakamoto e Dorian Nakamoto. Ad esempio, si dice che entrambi abbiano tendenze liberali e connessioni giapponesi. (Dorian si è laureato al California Institute of Technology con una specializzazione in fisica, impegnato in progetti di difesa classificati ed è un giapponese-americano). L’autore di questo articolo ha anche affermato che Satoshi Nakamoto ha affermato di “non più” partecipare a Bitcoin, ma di averlo “trasferito ad altri”.

Dorian Nakamoto in seguito ha negato questa frase e ha affermato di aver frainteso la questione. Ha detto all’Associated Press: “Non ho niente a che fare con questa faccenda”.

L’errore più grande della rivista è stata la pubblicazione delle foto della famiglia di Satoshi Nakamoto. Una ricerca approssimativa di immagini può facilmente mostrare la sua posizione. Sebbene molte persone non credano che Dorian Nakamoto sia il fondatore di Bitcoin, la comunità cripto è scioccata dalla violazione della sua privacy.

Tuttavia, il circo mediatico non è senza profitto per Dorian Nakamoto. Un evento online ha raccolto più di 100 bitcoin per suo conto. Il fondo è un modo per la comunità Bitcoin di esprimere “grazie”. Nell’aprile 2014, Dorian Nakamoto è apparso in un video di YouTube con la raccolta fondi Andreas Antonopoulos, ringraziando la comunità Bitcoin per il loro supporto.

Craig Wright

Nella maggior parte dei casi, le persone sospettate di essere Satoshi Nakamoto hanno negato questa affermazione o sono rimaste in silenzio.Questo non è il caso Craig Wright, scienziato australiano.

A dicembre 2015, Rivista cablata Ha scritto un profilo personale su Wright, affermando che “ha ottenuto la prova più forte della vera identità di Satoshi Nakamoto”. Questo articolo riportava l’apparizione su Skype di Wright alla Bitcoin Investor Conference di Las Vegas quell’anno. Ha elencato i suoi diplomi, tra cui un master in statistica e due dottorati. Ha anche detto: “Sono stato coinvolto in tutto questo… cerco di mantenere un profilo basso”.

cablatoLe prove includono un riferimento al “documento sulle criptovalute” sul blog di Wright, apparso pochi mesi prima che il white paper di Bitcoin iniziasse a diffondersi. Inoltre, sono trapelate e-mail e corrispondenza con gli avvocati di Wright, che menzionavano “registi distribuiti P2P”. “Bitcoin è attivo dal 2009. Entro la fine di questo, penso che metà delle persone nel mondo lo sapranno”.

Queste affermazioni furono presto messe in discussione. cablato Segui il suo rapporto e sottolinea che ci sono alcune incongruenze nella storia di Wright. Ad esempio, i post del blog sembrano essere obsoleti. Le prove mostrano anche che anche la chiave di crittografia pubblica associata a Satoshi Nakamoto è obsoleta. Anche il co-fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, è rimasto in silenzio sulla politica del mondo delle criptovalute e si è anche opposto a Wright, definendolo pubblicamente un bugiardo.

Ma Wright è rimasto indifferente alle critiche e ha usato l’attenzione dei media per svolgere un ruolo importante nella comunità cripto. Ha guidato un controverso fork di Bitcoin Cash che ha formato Bitcoin SV. È anche il direttore scientifico di nChain, una società di soluzioni blockchain che fornisce servizi ai clienti aziendali. Entro il 2021, Wright è stato coinvolto in una serie di controversie legali.Se le prove vengono presentate in tribunale, queste controversie potrebbero eventualmente dimostrare o confutare le sue affermazioni.

Nick Sabo

Nick Szabo è un ingegnere informatico e studioso di diritto.È considerato un concetto rivoluzionario Contratto intelligente In un documento del 1996. Nel 2008, ha concepito una moneta decentralizzata, che ha chiamato po’ d’oro, Il predecessore di Bitcoin. Ha descritto Bit Gold come “un protocollo attraverso il quale è possibile creare online costosi bit non falsificabili con una dipendenza minima da terze parti fidate”. Questo è simile al concetto di Bitcoin, che è una serie di transazioni di verifica e verifica dei bit create da una rete di computer senza un leader.

L’autore Dominic Frisby sostiene nel suo libro che Nick Sabo è Satoshi Nakamoto, Bitcoin: il futuro del denaro? Frisby ha consultato un esperto di stilistica e ha concluso che lo stile di scrittura di Sabo è simile a quello degli scritti noti di Satoshi Nakamoto. Un altro indizio è che sia Szabo che Satoshi si riferiscono all’economista Carl Menger. Inoltre, Frisby ha appreso che Szabo aveva lavorato presso DigiCash, che è stato un primo tentativo di introdurre la tecnologia di crittografia nei pagamenti digitali. Secondo l’autore, questo suggerisce fortemente che Nick Szabo sia Satoshi Nakamoto.