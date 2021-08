Tre quarti degli adulti britannici hanno doppi speroni, ma gli sforzi di vaccinazione sono rallentati

Il governo ha annunciato martedì che più di tre quarti degli adulti britannici hanno ricevuto due dosi del vaccino Covid-19, ma gli esperti di salute pubblica hanno avvertito che gli sforzi di vaccinazione stanno rallentando.

Sono state vaccinate un totale di 39,6 milioni di seconde dosi, mentre circa 47 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose. Tuttavia, le statistiche ufficiali mostrano che quasi 6 milioni di adulti britannici (circa un decimo della popolazione di età superiore ai 18 anni) non sono ancora vaccinati.

Quando è stato dato l’annuncio, il presidente dell’agenzia governativa di regolamentazione dei vaccini ha dichiarato che la variante Delta altamente contagiosa significa che l’immunità di gregge è “impossibile” perché le cosiddette persone vaccinate avranno infezioni rivoluzionarie.

Il professor Andrew Pollard, presidente del Comitato congiunto sulla vaccinazione e l’immunizzazione, ha definito l’immunità di gregge un “mito” perché “[Delta] Le persone che sono state vaccinate saranno comunque infette”, aggiungendo che “chiunque non è stato vaccinato riceverà il virus ad un certo punto”.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha elogiato il traguardo del 75% dei doppi speroni adulti come un “grande successo nazionale”. Ha inoltre esortato coloro che non hanno ancora ricevuto il jab “a farsi avanti il ​​prima possibile” per “consentire a tutti noi di godere in sicurezza della nostra libertà”.

Martedì, il Regno Unito ha segnalato altri 23.510 casi di Covid-19, rispetto ai 21.691 dello stesso giorno della scorsa settimana, e altre 146 persone sono morte a causa del virus, rispetto alle 138 dello stesso giorno della scorsa settimana.

Ma scienziati e consulenti in materia di vaccinazione hanno affermato che il governo può adottare ulteriori misure per aumentare il tasso di vaccinazione e hanno avvertito che i preparativi per la campagna di richiamo autunnale potrebbero distogliere la loro attenzione.

La dottoressa Maggie Wearmouth, membro di JCVI e medico generico, ha dichiarato al Financial Times che il lancio del vaccino potrebbe “perdere l’attenzione” nel coprire i giovani, le minoranze etniche e le comunità povere, con un tasso di vaccinazione più alto.

“Le persone più importanti che vengono vaccinate sono quelle che si qualificano per la prima volta”, ha detto. “Fino al 10% degli adulti non vaccinati è molto più importante della vaccinazione degli adolescenti e molto più importante della terza dose e del richiamo”.

Pollard ha affermato in una riunione del gruppo parlamentare di tutti i partiti del nuovo virus corona che dovrebbero essere condotte campagne di promozione “scientifiche”, aggiungendo che le vaccinazioni complete sono richieste solo quando ci sono segni di declino dell’immunità. vaccinati Sale il bilancio delle vittime.

La professoressa Christina Page, membro del comitato consultivo scientifico indipendente di Sage, ha affermato che “le barriere all’ingresso”, come la necessità di prenotare online, hanno impedito ad alcuni giovani di essere vaccinati.

In Inghilterra, il 29% delle persone di età compresa tra 18 e 29 anni non ha ricevuto una singola dose, sebbene solo l’8% delle persone di età compresa tra 16 e 29 anni nel Regno Unito abbia dichiarato a un sondaggio del National Bureau of Statistics di essere riluttante a ottenere il vaccino.

“Per i giovani, è più un disagio che un’esitazione”, ha detto Pegel. “Possiamo andare oltre e rendere le coltellate molto, molto convenienti andando nei luoghi di lavoro e nelle comunità locali.

“Rispetto alla maggior parte dei paesi, siamo molto meno titubanti sui vaccini, ma in realtà non abbiamo vaccinato molte persone di recente e non sembra che abbiamo preso molte misure per risolvere questo problema”.

Secondo un’analisi dei dati governativi del Financial Times, gli ultimi 5 milioni di dosi hanno impiegato 54 giorni per la distribuzione della prima dose, quasi il doppio dei 28 giorni dei precedenti 5 milioni di dosi.

Al culmine del suo lancio a metà marzo, più di 750.000 vaccini sono stati vaccinati entro 24 ore. Lunedì sono state somministrate meno di 170.000 dosi, quattro quinti dei quali erano la seconda dose.