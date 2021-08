Tre senatori degli Stati Uniti esortano Taiwan a fornire maggiore aiuto per la carenza di chip per auto – Lettera di Reuters

I senatori forniscono aiuto a Taiwan per risolvere i problemi in corso legati alla pandemia.

Il mese scorso, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), il più grande produttore di chip per fonderia al mondo, ha affermato che a partire da questo trimestre, la carenza di chip per autoveicoli per i suoi clienti diminuirà gradualmente, ma si prevede che la carenza complessiva di capacità di produzione di semiconduttori possa continuare fino al 2022.

A causa dell’impatto del COVID-19 in Malesia e dei problemi con i chip, Nissan (OTC:) Motor ha sospeso la produzione in un importante stabilimento in Tennessee all’inizio di questo mese per due settimane.

Ford Motor (NYSE:) ha dichiarato mercoledì che a causa di carenze, la linea di produzione del pickup F-150 più venduto sarà sospesa per una settimana a partire da lunedì. A causa dello stesso problema, la General Motors (NYSE:) ha sospeso la produzione per una settimana in tre stabilimenti di autocarri nordamericani all’inizio di questo mese.

Ma i senatori hanno aggiunto che “sperano che continuerete a lavorare con il vostro governo e le fonderie e farete tutto il possibile per mitigare i rischi per l’economia del nostro Paese”.

