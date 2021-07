Troppo debito ipotecario?

Il tuo Rapporto debito/redditoO DTI, è un importante indicatore finanziario personale che confronta l’importo che guadagni con l’importo che devi ai creditori.Per la maggior parte delle persone, questo numero entra in gioco quando si cerca di mettersi in fila per comprare una casa perché viene utilizzato per determinare Convenienza del mutuo.

Una volta ottenuto il finanziamento, pochi proprietari di case considereranno ulteriormente il rapporto debito/reddito, ma forse dovrebbero considerarlo perché le variazioni del reddito o l’aggiunta di nuovo debito influenzeranno la capacità di una persona di ripagare il debito esistente.Nostro Calcolatore mutuo È uno strumento utile per aiutare a stimare i pagamenti mensili. In questo articolo, ti mostreremo come utilizzare il rapporto DTI.

Punti chiave Il rapporto debito/reddito (DTI) confronta il tuo debito totale e le tue obbligazioni con il tuo reddito totale.

I finanziatori prenderanno in considerazione il DTI al momento di decidere se fornire credito a potenziali mutuatari ea quale tasso di interesse.

Un buon DTI è considerato inferiore al 36% e qualsiasi valore superiore al 43% potrebbe impedirti di ottenere un prestito.

Calcola il rapporto debito/reddito

Calcolare il rapporto debito/reddito è facile.Ci sono due modi principali calcolare Il DTI dipende dai debiti e dagli obblighi specifici inclusi nel calcolo.

Un modo meno laborioso per misurare questo rapporto è confrontare tutte le spese abitative, che includono le spese del mutuo, l’assicurazione sulla casa, le tasse e qualsiasi altra spesa relativa all’alloggio.una volta che hai Costo totale dell’alloggio Calcola e dividi per il tuo importo Reddito lordo mensile.

Ad esempio, se hai un reddito mensile di $ 2.000, spese ipotecarie di $ 400, tasse di $ 200 e spese assicurative di $ 150, il rapporto debito/reddito sarà del 37,5%.

Una misura più precisa consiste nell’includere l’importo totale speso per il rimborso del debito ogni mese. Ciò include tutti i debiti correnti come mutui, prestiti auto, mantenimento dei figli e pagamenti con carta di credito.

Quando si calcola questo rapporto, di solito non si calcolano le spese domestiche mensili, come cibo, intrattenimento e utenze.

Non confrontare il tuo reddito da debiti con il tuo Rapporto limite di debitoConosciuto anche come tuo Utilizzo del credito, Questa percentuale confronta la somma del saldo residuo della carta di credito del mutuatario con il limite della carta di credito (ovvero, l’importo totale di tutto il credito disponibile). In altre parole, il rapporto DTL mostra fino a che punto hai esaurito la tua carta di credito, mentre il rapporto DTI calcola il pagamento del tuo debito mensile rispetto al tuo reddito mensile e ad altre entrate. Poiché il tuo rapporto DTL influisce sul tuo punteggio di credito, anche gli istituti di credito ipotecario possono prenderlo in considerazione.

Reddito totale e reddito netto

Ai fini del prestito, il calcolo del rapporto debito/reddito si basa sempre su Entrate totaliIl reddito totale è calcolato al lordo delle imposte. Come tutti sappiamo, dobbiamo pagare le tasse, quindi non possiamo mantenere tutto il nostro reddito totale (nella maggior parte dei casi). Poiché non puoi spendere soldi che non hai mai ricevuto, il risultato è che il tuo potere di spesa è un po’ aggressivo.

Considera l’esempio di un reddito mensile lordo di $ 2.000 al mese. Con un’aliquota fiscale del 15%, $ 2.000 a persona saranno ridotti a circa $ 1.708 (o meno, a seconda dei contributi del piano pensionistico e di altre detrazioni al lordo delle imposte).

Sebbene nel calcolo DTI venga utilizzato il reddito totale, non è possibile utilizzare effettivamente il reddito totale per pagare il conto e, Reddito netto (vale a dire, il tuo stipendio da portare a casa) sarà sempre inferiore al numero utilizzato nel calcolo del DTI. Nel nostro esempio, vengono utilizzati quasi $ 300 per determinare il tuo potere di spesa, ma in realtà è inutile quando si pagano le bollette.

Non dimenticare che se il tuo livello di reddito è più alto, la percentuale del tuo reddito netto perso a causa delle tasse sarà più alta. Indipendentemente dalla tua classe fiscale, l’adozione di un approccio più conservativo nel calcolo del rapporto debito/reddito ti fornirà quasi sicuramente un servizio migliore. Per qualsiasi cosa diversa dall’idoneità al prestito, considera il calcolo in base al reddito netto anziché al reddito totale. Usa il patrimonio netto per ottenere una comprensione più vera delle tue spese reali e della capacità di indebitamento.

Numeri buoni e cattivi

Il tuo rapporto debito/reddito può dirti molto sulla tua situazione finanziaria. Un numero più basso indica che la situazione sarà migliore, perché la riduzione del debito è generalmente vista come una cosa positiva. Dopotutto, se non hai debiti da saldare, avrai più soldi per fare altre cose. Dalle vacanze in un paese straniero al risparmio per la pensione, la maggior parte delle persone può pensare a un milione di modi per spendere qualche dollaro in più. Sfortunatamente, un rapporto debito/reddito elevato di solito significa che non ci sono molti dollari in più alla fine del mese.

Allora, qual è un buon rapporto debito/reddito? I finanziatori tradizionali generalmente preferiscono un rapporto del 36%, in cui non più del 28% del debito viene utilizzato per rimborsare il mutuo sulla tua casa. Un rapporto debito/reddito compreso tra il 37% e il 43% è generalmente considerato il limite massimo, sebbene alcuni istituti di credito professionali consentano rapporti in questo intervallo o superiori. In alcuni casi, Fannie Mae fornirà prestiti fino al 50% dei mutuatari DTI, ad esempio, se soddisfano determinati requisiti di punteggio di credito e riserva di liquidità.

Tieni presente che se un tale prestatore è disposto a fornirti un prestito, ciò non significa che dovresti accettarlo. Tieni presente che sempre più persone si trovano nell’intervallo dal 41% al 49%, il che è un problema finanziario imminente. Quasi tutti gli esperti concordano sul fatto che un rapporto debito/reddito superiore al 50% sia pericoloso. Per molte persone, il rapporto migliore è il più vicino possibile allo 0%, numero che rappresenta una vita senza debiti. Sebbene tutti abbiano delle bollette da pagare e la maggior parte di noi abbia almeno un debito ricorrente, a meno che la tua fonte di reddito non sia illimitata e garantita, un rapporto debito/reddito più basso è quasi sempre migliore di un rapporto più alto.

Vuoi ridurre, ovvero aumentare, il tuo rapporto debito/reddito? Fondamentalmente, ci sono due modi: Riduci il tuo debito mensile ricorrente

Aumenta il tuo reddito mensile totale Innegabilmente, più facile a dirsi che a farsi. Certo, puoi anche provare a combinare i due.

Monitorare il rapporto debito/reddito è un ottimo modo per tenere d’occhio le spese e il potere d’acquisto. Sia che tu abbia un reddito annuo di US $ 25.000, un reddito annuo di US $ 100.000 o un reddito annuo di US $ 1 milione, il tuo rapporto debito/reddito può riflettere le tue abitudini di spesa. A causa delle buone abitudini di consumo, il rapporto debito/reddito è basso, quindi è possibile un reddito magro. Potrebbero esserci anche abitudini di consumo ad alto reddito ma cattive, che si traducono in un elevato rapporto debito/reddito.

Dopotutto, non è quanto guadagni, ma quanto spendi.

Linea di fondo

Ricorda, più debiti aumenti attraverso l’alloggio o debiti ricorrenti, più alto è il tuo rapporto. Maggiore è il tuo rapporto, più è probabile che tu debba affrontare un pericolo finanziario. Per assicurarti di essere sulla strada della libertà finanziaria, puoi calcolare questo rapporto ogni trimestre per far muovere la tua situazione finanziaria nella giusta direzione.

Se il tuo rapporto debito/reddito non ritrae la salute economica che vuoi vedere, devi prendere provvedimenti per migliorarla.Per imparare a muoverti nella giusta direzione, leggi di più su come Mantieni le tue finanze in ordine e Passi per costruire ricchezza.