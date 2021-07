Trovare ET ha lezioni per tutti noi

All’inizio di quest’anno, quando ho avuto un incontro al Pentagono, il vasto quartier generale dell’organizzazione militare degli Stati Uniti, mi sono ritrovato ad avere un vistoso cartello sulla porta. Questo sembra indicare che l’ufficio è impegnato nello studio degli UFO, o UFO. La sicurezza è molto stretta, ma ho chiesto: “È uno scherzo?”

Non ho avuto una risposta chiara. Ma alla fine di giugno, il Pentagono ha pubblicato un rapporto ampiamente discusso che mostra che i funzionari hanno studiato gli avvistamenti UFO per anni – o, ora preferiscono chiamarlo UAP (fenomeni aerei non identificati).

144 avvistamenti UAP Dal 2004 al 2021 solo uno può essere facilmente attribuito a un oggetto normale (in questo caso un pallone sgonfio). “[We] Al momento mancano informazioni sufficienti nel nostro set di dati per attribuire gli eventi a spiegazioni specifiche”, conclude il rapporto. Da allora, speculazioni sulla tecnologia top-secret russa, cinese e persino americana, per non parlare degli alieni più folli della teoria.

Ma in tutte le discussioni sugli alieni, il governo degli Stati Uniti ha studiato in silenzio un’altra domanda interessante: se gli alieni appaiono, come possiamo comunicare con loro?

Gli sforzi del governo degli Stati Uniti per trovare e possibilmente comunicare con gli alieni sono ben noti agli appassionati di fantascienza. Seti è l’abbreviazione di “Looking for Extraterrestrial Intelligence” e impiega 100 scienziati nella sua base a Mountain View, in California (parte della Silicon Valley). (Dove altro?)

Tuttavia, ciò che è meno noto è che Seti lavora anche con archeologi, antropologi e altri scienziati sociali, supponendo che se troviamo qualcuno, potremmo voler salutare. La maggior parte di questi sono segreti, ma già nel 2014 la NASA ha pubblicato un ampio rapporto su questo lavoro, intitolato “Archeologia, antropologia e comunicazioni interstellari”.

I ricercatori hanno concluso che se vogliono comunicare con gli alieni, non possono usare segnali uditivi

Anche se all’epoca non attirava l’attenzione del mainstream, era affascinante (puoi trovarlo online). Douglas Vakoch, Professore Emerito di Psicologia Clinica, ha spiegato nella prefazione: “Per andare oltre la semplice rilevazione di questa intelligenza e avere una reale opportunità di comprenderla, possiamo affrontare sfide simili dalla ricerca sulla Terra. Il personale ha beneficiato molto dalle lezioni apprese.Ha lavorato presso il California Point Institute, dove è stato “Director of Interstellar Information Synthesis” per Seti.

“Proprio come gli archeologi che ricostruiscono civiltà lontane nel tempo sulla base di prove frammentarie, i ricercatori di Seti dovranno ricostruire civiltà lontane nel tempo e nello spazio da noi”, ha sottolineato.

“Proprio come gli antropologi, nonostante le differenze di lingua e costumi sociali, cercano ancora di capire altre culture. Quando tentiamo di decodificare e interpretare informazioni aliene, ci verrà chiesto di comprendere la mentalità di una specie completamente diversa”.

In pratica, ciò significa che il team di Seti ha analizzato come gli archeologi non sono riusciti a interpretare i testi Maya ed egiziani per capire come decodificare i segnali non familiari. Hanno pensato a come l’antica cultura greca “morta” trasmettesse segnali al pensiero europeo moderno e hanno studiato come l’antropologa Ruth Benedict ha servito il governo americano durante la seconda guerra mondiale. Decodificare la cultura giapponese.

Lo studio esplora anche gli errori commessi dagli antropologi fisici e dagli archeologi quando hanno incontrato per la prima volta i fossili di Neanderthal, in particolare assumendo che questo ramo dell’umanità sia stato piegato dal primo scavo di ossa. (Si scopre che quelle ossa provengono da Persone con artrite.)

Tutto ciò ha portato i ricercatori di Seti a concludere che se vogliono comunicare con gli alieni, non possono usare segnali uditivi, perché “i fattori che influenzano la propagazione del suono possono variare da pianeta a pianeta”, sottolinea lo scienziato cognitivo William Edmundson. Ha aggiunto che non possono nemmeno usare simboli, perché “la comunicazione simbolica – la connessione tra il segno e il significato è arbitraria – è essenzialmente limitata”.

Al contrario, il gruppo tende a inviare immagini della Terra nello spazio oa utilizzare segnali quantitativi basati sulla matematica, perché questi sembrano essere meno dipendenti da qualsiasi interpretazione simbolica. Tuttavia, sebbene i numeri primi siano considerati una struttura universale, Vakoch sottolinea che è pericoloso presumere che i numeri siano percepiti in modo universale.

Naturalmente, niente di tutto questo ha alcun impatto sull’UAP, e l’UAP rischia di diventare un fenomeno molto eccitante. Come descritto dal fisico Stephen Hawking e da molti grandi romanzieri, non riesce nemmeno ad affrontare le potenziali carenze di contatto: temono che gli alieni non solo abbiano vantaggi tecnici, ma possano anche spazzare via gli umani.

Invano o meno, trovo strano che negli ultimi anni almeno alcuni governi si siano impegnati a pensare al quasi impensabile ea ragionare in un ammirevole approccio interdisciplinare.

Anche se non abbiamo mai trovato alcuna vita extraterrestre, cercarla può aiutare a stimolare un dibattito su ciò che consente agli umani di comunicare con altri umani “alieni” attraverso il tempo e lo spazio sul nostro pianeta. Ora, questo è assolutamente necessario, indipendentemente dal fatto che ci siano degli UFO.

