Trudeau dice che il papa dovrebbe scusarsi per il ruolo della chiesa del collegio sul suolo canadese Reuters

All’inizio di questo mese, papa Francesco non si è scusato direttamente, ma si è detto addolorato per il ritrovamento dei resti di 215 bambini e ha chiesto il rispetto dei diritti e della cultura dei popoli indigeni.

Trudeau ha aggiunto: “Ho sentito direttamente da molti cattolici in questo Paese che vogliono vedere la chiesa svolgere un ruolo attivo in questo senso”.

Il sistema dei collegi ha funzionato dal 1831 al 1996, prendendo circa 150.000 bambini indigeni dalle loro famiglie e portandoli in collegi cristiani, principalmente cattolici, gestiti per conto del governo federale.

La Cowessess First Nation ha dichiarato giovedì che poche settimane dopo il ritrovamento di 215 tombe anonime in una ex scuola della Columbia Britannica, nel sito della Marieval Boarding School nel Saskatchewan sono state trovate circa 751 tombe anonime.

Ottawa (Reuters)-Il primo ministro Justin Trudeau ha detto venerdì di aver chiesto al Papa di venire in Canada per scusarsi per il ruolo della Chiesa cattolica nell’apertura di un collegio per bambini indigeni, dopo essere stato trovato in due tombe anonime vicine. quasi 1.000 persone. La scuola precedente.

