Trump afferma di avere nuove informazioni sulla morte di Ashli ​​Babbitt perché ha quasi confermato la campagna presidenziale del 2024 – shareandstocks.com

In un’intervista di domenica mattina, l’ex presidente Donald Trump ha dato il più grande indizio finora sul suo piano di candidarsi di nuovo per una carica pubblica nel 2024. Fox News L’affermazione – senza prove – aveva sentito parlare della defunta mafia Ashley Babbitt (Ashli ​​Babbitt) il 6 gennaio quando è stato portato di corsa al Congresso da un membro della polizia del Congresso degli Stati Uniti colpito e ucciso, ma è stato ucciso da un anziano democratico ” capo della sicurezza”.

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato in una conferenza stampa per annunciare la class action… [+] Il 7 luglio 2021 è stata intentata una causa contro una grande azienda tecnologica al Trump National Golf Club Bedminster, Bedminster, New Jersey.

Getty Images



Questo argomento è stato originariamente sollevato da Maria Bartiromo, la conduttrice di “Sunday Morning Futures”, una voce sostenitrice dell’ex presidente, e lei gli ha chiesto se avesse “indovinato” su ciò che ha detto. Qualsiasi informazione che Bit è stato ucciso da i principali deputati democratici. Dettagli di sicurezza. Trump ha risposto affermativamente di aver ricevuto la notizia che il capo della sicurezza di “un certo alto funzionario” ha sparato e ucciso Babbitt, e ha sottolineato di essere un democratico. Non ha fornito alcuna prova per dimostrare questa affermazione infondata, né ha nominato i legislatori i cui dettagli di sicurezza ha affermato essere collegati alla sparatoria. “Vi dirò che sanno chi ha sparato ad Ashley Babbitt”, ha detto Trump, sostenendo che stavano “proteggendo quella persona”, ma i fatti “verranno a galla”. L’ex presidente ha ancora una volta elogiato i veterani della California Air Force Babbitt e Teorico della cospirazione Nessuno ha detto prima Dovrebbe essere sparato, Come una “donna ingenua, meravigliosa, incredibile”.

Nella stessa intervista, Trump ha quasi confermato che ha intenzione di candidarsi di nuovo alla presidenza nel 2024. “Conosco assolutamente la mia risposta. Faremo bene e la gente sarà molto felice”, ha detto Trump, osservando che non ha potuto annunciare ufficialmente alcuna notizia a causa del finanziamento della campagna. Ha anche scherzato sul fatto che CNN e MSNBC “verranno a sostenermi” per aumentare i loro ascolti. “Penso che sosterranno presto Donald Trump”.

Babbitt colpito alla spalla la salita Quando un gruppo di teppisti ha cercato di entrare nella Camera dei Deputati, sono passati attraverso una porta rotta nella Camera del Presidente. Trump e altri influenti repubblicani hanno prestato molta attenzione alla morte di Babbitt dopo i disordini, cercando di dipingerla come una martire Ed è stata uccisa come parte di una cospirazione malvagia. Il rappresentante Paul Gossal (R-Ariz.) ha provocato un contraccolpo dopo aver affermato che Babbitt era stata “giustiziata” e che la polizia che le aveva sparato a morte stava “aspettando” un’udienza al Congresso il mese scorso. Allo stesso tempo, i membri della famiglia della mafia sono apparsi molte volte sui mass media. Fox News Lo spettacolo è stato presentato da Tucker Carlson, che descrizione La morte di Babbitt è stato un “omicidio”.

Dopo i disordini, la polizia del Congresso degli Stati Uniti ha dichiarato che è stato un ufficiale delle forze dell’ordine a sparare a Babbitt e non ci sono prove contrarie. A differenza del suo vicino, il Metropolitan Police Department (MPD) di Washington, DC, il Congresso non ha richiesto alla polizia del Campidoglio degli Stati Uniti di seguire i rapporti pubblici o i protocolli di trasparenza che governano la maggior parte delle grandi forze di polizia municipale.Anche se la polizia di Washington lo è Requisiti legali Per annunciare i nomi degli agenti di polizia coinvolti nella morte o nell’uso grave della forza entro cinque giorni dall’incidente, la Polizia del Congresso non ha scelto, e spesso ha scelto trattenere Informazioni da casi precedenti.

