Trump critica Biden per “umiliare” in Afghanistan Reuters

Trump ha detto che i talebani con cui ha negoziato lo rispettavano. Ha detto che se fosse ancora in carica, non avrebbe preso rapidamente il controllo dell’Afghanistan.

“Il ritiro fallito di Biden dall’Afghanistan è la manifestazione più scioccante della più grande incompetenza del leader di un paese, forse in qualsiasi momento”, Trump è stato pieno del sostegno dei suoi sostenitori durante una partita vicino a Kalman, in Alabama.

WASHINGTON (Reuters) – Sabato l’ex presidente Donald Trump ha lanciato un attacco continuo alla gestione del ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan da parte del presidente Joe Biden, che ha descritto come la “più grande umiliazione in politica estera” nella storia degli Stati Uniti.

